Strong Group Athletics merekrut middle blocker agen bebas Imee Hernandez

STRONG GROUP ATHLETICS (SGA) menambahkan Imee Hernandez yang berbakat dalam perburuan agen bebasnya sambil melanjutkan upayanya untuk membuat dua timnya di Farm Fresh dan ZUS Coffee menjadi tangguh dalam PVL All-Filipino Conference yang akan datang.

Pemain tengah blocker setinggi 5 kaki 10 inci ini akan mengenakan seragam baru tahun ini setelah bermain untuk Crossovers yang telah dibubarkan selama dua tahun dalam periode yang sebagian besar dilanda cedera.

Dia kembali dalam kondisi sehat di PVL on Tour dan seharusnya menjadi kontributor penting bagi Foxies atau Thunderbelles.

"Kemauan yang kuat," kata waralaba tersebut di akun media sosialnya pada hari Selasa.

SGA telah merekrut agen bebas terbanyak sejauh ini dengan delapan akuisisi termasuk Royse Tubino, Remy Palma, Chie Saet, Bia General, Cess Robles, Karen Verdeflor dan Renee Penafiel.

Dari yang disebutkan di atas, hanya Ms. Robles dan Ms. Verdeflor yang memiliki tim spesifik untuk bergabung — ZUS. — Joey Villar