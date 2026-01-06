BursaDEX+
Solana naik di atas $139 saat demam memecoin memanas di awal 2026

Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2026/01/06 23:39
Solana telah mencatat kenaikan harga yang moderat di awal Januari, diperdagangkan mendekati $139 dengan pergerakan naik lebih dari 2,45% dalam 24 jam pada saat penulisan, dan kebangkitan ini tidak lepas dari kebangkitan memecoin yang dihosting di blockchain dan seterusnya. 

Awal tahun 2026 yang panas telah menghasilkan beberapa pemenang, termasuk 114514 yang terinspirasi dari Jepang yang viral, PENGU yang terkait dengan NFT, dan memecoin veteran BONK, di antara yang lain, seperti FARTCOIN dan WIF.

Reli ini telah mendorong kapitalisasi pasar meme Solana menjadi $6,83 miliar, mewakili peningkatan 1,3% dalam 24 jam, menurut data CoinGecko.

114514, PENGU, BONK memimpin saat harga SOL naik dari tren panas koin meme 2026Pasar koin meme Solana telah memulai tahun 2026 dengan tren panas. Sumber: CoinGecko

Analitik yang dibagikan oleh pengamat blockchain Lookonchain menunjukkan satu dompet mengubah investasi kecil $321 dalam 114514 menjadi lebih dari $2,18 juta hanya dalam 11 hari, yang kira-kira merupakan keuntungan 6.800 kali lipat selama kenaikan harga token.

Data on-chain menunjukkan kapitalisasi pasar token mencapai di atas $20 juta pada satu titik, dengan lonjakan 24 jam mendekati 700%.

Meme yang mapan membuat comeback kuat

Bersama dengan pendatang baru seperti 114514, lebih banyak token meme yang telah ada lebih lama juga berkontribusi pada kehebohan. Salah satu OG yang melakukan reli comeback adalah PENGU, token asli dari merek Pudgy Penguins. 

Menurut data harga CoinMarketCap, PENGU sekarang diperdagangkan di atas $0,013, naik lebih dari 8% dalam 24 jam terakhir pada saat penulisan. Ini telah naik lebih dari 45% dalam satu minggu.

Awalnya berakar pada proyek NFT populer dan etos komunitas, token tersebut telah mendapat manfaat dari minat yang diperbarui dalam token maupun koleksi digital yang mendasarinya, dengan volume penjualan NFT meningkat saat trader mencari eksposur ke aset kripto budaya.

Pemain tinggi lainnya di sini adalah BONK, salah satu koin meme asli Solana, yang terus menguasai kapitalisasi pasar besar, dengan CoinMarketCap mencantumkan kapitalisasi pasarnya di atas $1 miliar. 

Memecoin tersebut telah naik lebih dari 5% dan telah melihat harganya naik lebih dari 57% dalam seminggu pada saat penulisan.  

Kebangkitan BONK didukung oleh komunitas yang bersemangat dan fitur-fitur yang telah diintegrasikan ke dalam ekosistemnya, salah satunya adalah launchpad memecoin-nya, di antara yang lain, menempatkannya di ruang yang sama dengan platform seperti Pump.fun.

Reaksi harga Solana dan pola pasar

Saat reli memecoin terus berlanjut, data historis menceritakan kisah kehati-hatian, karena ketidakpastian yang memunculkan lonjakan baru-baru ini juga muncul ketika ada musim beruang atau crash. 

Reli kuat dalam token spekulatif seperti memecoin sering diikuti oleh koreksi tajam saat investor awal mengambil keuntungan. 

Sementara SOL mendapat manfaat dari kenaikan, token itu sendiri belum melihat kenaikan meteorik yang sama seperti token meme ini, tetapi telah menunjukkan kekuatan relatif dibandingkan dengan banyak cryptocurrency utama. 

Reli memecoin awal 2026 meskipun demikian masih berbicara tentang daya tarik berkelanjutan yang masih diperintahkan oleh token berisiko tinggi, berimbalan tinggi dalam ekosistem cryptocurrency, terutama pada blockchain seperti Solana.

