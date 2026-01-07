Mantan Komisaris CFTC Brian Quintenz Bergabung dengan Dewan SUI Group dalam Penguatan Regulasi Strategis

TLDR

Quintenz bergabung dengan dewan Sui, memperkuat tata kelola dan fokus regulasi.

Mantan pemimpin CFTC menambah kedalaman kebijakan untuk pertumbuhan token SUI dan strategi perbendaharaan.

Dewan diperluas menjadi lima anggota dengan independensi dan pengawasan yang lebih kuat.

Langkah ini menyelaraskan ekspansi platform dengan peraturan aset digital global yang semakin ketat.

Sui memajukan ambisi institusional seiring momentum ekosistem dan token meningkat.

Sui Group memperluas struktur kepemimpinannya dengan menambahkan mantan Komisioner CFTC Brian Quintenz ke dewan sebagai direktur independen. Perusahaan mengumumkan langkah ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat tata kelola dan mempertajam kesiapan regulasi. Keputusan ini mencerminkan niat Sui Group untuk menyelaraskan operasinya dengan ekspektasi kepatuhan yang meningkat di pasar aset digital global.

Penunjukan Kepemimpinan Memperkuat Struktur Dewan

Sui Group mengonfirmasi bahwa Brian Quintenz akan bergabung dengan dewan dan bertugas di komite audit. Penunjukan ini mengikuti transisi Joseph A. Geraci II dari direktur menjadi pengamat dewan saat perusahaan menyesuaikan model tata kelolanya. Selanjutnya, dewan sekarang mencakup lima anggota, dan tiga memenuhi standar independensi Nasdaq.

Quintenz membawa pengalaman kebijakan dan pasar yang luas dari layanannya di U.S. Commodity Futures Trading Commission. Dia mengawasi pengawasan derivatif, aktivitas fintech, dan pengawasan awal futures bitcoin selama masa jabatannya. Keterlibatannya dalam regulasi aset digital membangun reputasinya di sektor keuangan dan teknologi.

Sui Group menunjukkan bahwa penunjukan ini menambah keahlian kritis untuk mendukung strategi perbendaharaannya. Perusahaan bertujuan membangun platform aset digital institusional dengan fokus pada token SUI. Oleh karena itu, kepemimpinan mengharapkan latar belakang Quintenz untuk meningkatkan keterlibatan kebijakan dan disiplin operasional.

Keahlian Regulasi Mendukung Strategi Pasar Jangka Panjang

Sebelum bergabung dengan Sui Group, Quintenz bekerja sebagai kepala kebijakan global di a16z crypto. Dia mengarahkan keterlibatan regulasi dan membimbing pendekatan perusahaan terhadap kerangka kerja aset digital yang muncul. Dia memberi nasihat kepada berbagai organisasi di pasar keuangan dan infrastruktur teknologi.

Dia juga menjabat di dewan Kalshi, bursa derivatif berbasis peristiwa yang diatur oleh CFTC. Peran ini memperdalam pemahamannya tentang struktur pasar dan ekspektasi regulasi di lingkungan perdagangan yang kompleks. Oleh karena itu, tanggung jawab saat ini sejalan dengan peta jalan regulasi yang berkembang dari Sui Group.

Sui Group mencatat bahwa Quintenz sebelumnya mendirikan Saeculum Capital Management dan memegang peran dalam penasihat investasi. Dia juga bekerja sebagai penasihat kebijakan senior di U.S. House of Representatives, yang memperluas wawasan legislatifnya. Akibatnya, pengalaman gabungannya memposisikannya untuk mendukung Sui Group saat mengembangkan strategi jangka panjang untuk token SUI.

Konteks Pasar dan Arah Strategis

Sui Group terus memajukan ambisi institusionalnya saat pasar aset digital matang secara global. Perusahaan mempertahankan hubungan formal dengan Sui Foundation untuk mengoordinasikan pengembangan ekosistem. Selain itu, perusahaan bertujuan memperkuat operasi keuangan khususnya sambil memperluas layanan aset digital.

Aktivitas token SUI tetap kuat, meningkat selama momentum pasar yang lebih luas di awal 2026. Perusahaan menyelaraskan rencana perbendaharaannya dengan siklus pertumbuhan ini untuk memperkuat stabilitas platform. Sui Group melihat potensi yang meningkat untuk menskalakan inisiatif berbasis ekosistemnya.

Sui Group menyatakan bahwa penunjukan Quintenz menandakan pendekatan terstruktur terhadap penyelarasan regulasi. Perusahaan bermaksud mempertahankan pengawasan yang ketat dan membangun ketahanan operasional jangka panjang. Kepemimpinan mengharapkan komposisi dewan yang ditingkatkan untuk mendukung ekspansi masa depan.

