Prediksi Harga XRP: XRP Merebut Kembali $2,40 dengan Arus Masuk ETF saat XRP Membidik Penemuan Harga Pasca-ATH

Pergerakan ini mencerminkan pergeseran dinamika pasar daripada lonjakan momentum jangka pendek. Kemajuan XRP telah disertai dengan volume perdagangan yang lebih tinggi dan permintaan berkelanjutan dari produk investasi teregulasi, memposisikan aset ini lebih dekat ke zona resistensi yang secara historis signifikan yang telah membatasi kenaikan selama beberapa tahun.

Harga XRP Hari Ini Didorong oleh Arus Masuk ETF XRP Rekor

Kenaikan terbaru harga XRP bertepatan dengan arus masuk yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam ETF spot XRP, menyoroti perubahan dalam komposisi permintaan. Data yang dibagikan oleh pelacak pasar JackTheRippler (@RippleXrpie), mengutip angka dari SoSoValue, menunjukkan bahwa klien ETF membeli XRP senilai $46,1 juta dalam satu sesi, mengangkat total aset bersih yang dipegang ETF menjadi rekor $1,65 miliar.

ETF XRP mencapai rekor $1,65 miliar dalam aset bersih setelah arus masuk harian $46,1 juta. Sumber: @RippleXrpie via X

"Klien ETF membeli XRP senilai $46,1 juta, menghasilkan total $1,65 miliar dalam aset bersih yang dipegang ETF," tulis JackTheRippler.

Pelacak aliran ETF CoinDesk lebih lanjut menunjukkan bahwa ETF spot XRP yang terdaftar di AS mencatat sekitar $48 juta dalam arus masuk bersih selama sesi perdagangan sebelumnya. Sejak diluncurkan pada akhir 2025, arus masuk kumulatif ke dalam ETF terkait XRP telah melampaui $1,6 miliar, menempatkan XRP di antara produk ETF altcoin dengan pertumbuhan terkuat berdasarkan aset yang dikelola.

Tidak seperti reli XRP sebelumnya yang sebagian besar didorong oleh partisipasi ritel, pergerakan saat ini berkembang bersamaan dengan permintaan ETF teregulasi. Analis pasar mencatat bahwa aliran terkait ETF cenderung kurang reaktif terhadap volatilitas jangka pendek, berpotensi menyediakan sumber likuiditas yang lebih stabil selama periode konsolidasi harga.

Grafik XRP Mendekati Resistensi All-Time High XRP

Dari sudut pandang teknis, grafik harga XRP menunjukkan aset ini bergerak stabil menuju all-time high 2018 di dekat $3,84. Penembusan baru-baru ini di atas zona resistensi $2,28 terjadi pada volume yang meningkat, kondisi yang umumnya dikaitkan dengan kelanjutan tren daripada kelelahan.

XRP naik menuju all-time high-nya, siap untuk penembusan tanpa resistensi di depan. Sumber: @CW8900 via X

Analis pasar CW (@CW8900), yang berfokus pada struktur grafik jangka panjang, menggambarkan fase saat ini sebagai periode transisi dalam siklus pasar XRP yang lebih luas.

"$XRP secara stabil naik menuju level resistensi sebelumnya, ATH," kata CW. "Penembusan ATH berarti tidak ada level resistensi lebih lanjut."

Analisis logaritmik CW membagi sejarah harga XRP menjadi beberapa fase bullish, menunjukkan bahwa pergerakan yang dikonfirmasi di atas all-time high dapat menempatkan aset ini ke dalam rentang penemuan harga baru. Namun, analis memperingatkan bahwa skenario seperti itu bergantung pada volume yang berkelanjutan, keselarasan pasar yang lebih luas, dan tindak lanjut daripada peristiwa penembusan tunggal.

Analis Menandai Risiko Pullback Setelah Ekspansi Harga XRP yang Cepat

Meskipun struktur membaik, analis terus menyoroti risiko jangka pendek setelah kemajuan pesat XRP. Analis TradingView Mrctradinglab, yang berspesialisasi dalam inefisiensi pasar dan perilaku likuiditas, mencatat bahwa pergerakan impulsif baru-baru ini telah meninggalkan beberapa fair value gaps (FVG) di bawah level harga saat ini.

XRP naik menuju all-time high-nya, siap untuk penembusan tanpa resistensi di depan. Sumber: Mrctradinglab di TradingView

"Ekspansi semacam ini sering menyebabkan pullback untuk menyeimbangkan kembali inefisiensi," kata analis tersebut, menambahkan bahwa mengejar harga pada level yang tinggi meningkatkan risiko penurunan.

Menurut analisis, zona FVG yang bertumpuk di bawah harga spot dapat bertindak sebagai area potensial yang menarik jika momentum melambat. Pada sisi atas, resistensi tetap didefinisikan oleh garis tren menurun dan tinggi lokal sebelumnya. Analis juga menekankan pentingnya memantau kapitalisasi pasar kripto yang lebih luas, karena kelanjutan XRP mungkin bergantung pada partisipasi pasar yang lebih luas daripada kekuatan yang terisolasi.

Pemikiran Akhir

Pemulihan XRP di atas $2,40 mencerminkan konvergensi faktor-faktor yang dapat diukur, termasuk arus masuk ETF rekor, eksposur institusional yang berkembang, dan struktur teknis yang membaik. Tidak seperti siklus sebelumnya, pergerakan saat ini berkembang bersamaan dengan permintaan investasi teregulasi, yang dapat memengaruhi bagaimana pasar merespons periode volatilitas.

XRP diperdagangkan sekitar 2,37, naik 10,69% dalam 24 jam terakhir pada saat pers. Sumber: Harga XRP via Brave New Coin

Saat XRP mendekati resistensi all-time high yang sudah lama ada, perhatian beralih dari target harga ke sinyal konfirmasi. Arus masuk ETF yang berkelanjutan, perilaku volume di dekat resistensi, dan keselarasan pasar yang lebih luas kemungkinan akan menentukan apakah XRP dapat bertransisi ke penemuan harga pasca-ATH. Sementara pengaturan teknis menggambarkan probabilitas daripada hasil, lingkungan saat ini menunjukkan fase yang lebih berbasis data untuk XRP dibandingkan upaya reli sebelumnya.