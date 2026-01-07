BursaDEX+
Artikel Bitcoin ETF Baru Saja Mengalami Hari Terbaik dalam Beberapa Bulan saat Pasar Kripto Bangkit muncul di BitcoinEthereumNews.com.

ETF Bitcoin Baru Saja Mengalami Hari Terbaik dalam Beberapa Bulan saat Pasar Kripto Rebound

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/07 06:45
Ringkasan

  • ETF Bitcoin mencatat arus masuk terkuat sejak awal Oktober dengan $697,2 juta pada hari Senin, lebih dari setengahnya berasal dari iShares Bitcoin Trust milik BlackRock.
  • Bitcoin rebound di atas $94.000 pada hari Senin setelah turun di bawah $90.000 pada bulan Desember.
  • Morgan Stanley mengajukan permohonan ke SEC untuk meluncurkan ETF Bitcoin dan Solana miliknya sendiri, bergabung dalam persaingan yang semakin ketat di ruang dana kripto.

ETF Bitcoin di AS mencatat hari terbaik mereka dalam hal arus masuk sejak awal Oktober pada hari Senin karena dana tersebut menarik $697,2 juta.

iShares Bitcoin Trust milik BlackRock sudah berkinerja baik, menarik arus masuk senilai $287,4 juta pada hari Jumat—sudah mencapai puncak tiga bulan. Namun kemarin, dana tersebut melampaui dirinya sendiri dengan menyumbang lebih dari setengah dari total arus masuk harian, menambahkan $372,5 juta.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund adalah yang paling populer berikutnya di kalangan investor pada hari Senin, dengan saham senilai $191,2 juta yang diciptakan kemarin, menurut pelacak ETF Bitcoin yang dikelola oleh perusahaan manajemen investasi berbasis di London, Farside Investors.

Sementara itu, Bitcoin telah turun sedikit menjadi $92.080 pada saat penulisan, menunjukkan penurunan 2,3% dibandingkan dengan waktu yang sama pada hari Senin, menurut agregator harga kripto CoinGecko. Namun masih 4,4% lebih tinggi dibandingkan dengan waktu yang sama minggu lalu.

Pengguna di Myriad, platform pasar prediksi yang dimiliki oleh perusahaan induk Decrypt  Dastan, memperkirakan ada peluang 74% bahwa Bitcoin menutup celah ke $100.000 lebih cepat daripada bisa turun kembali ke $69.000. Persentase itu meningkat cukup signifikan sejak pengguna hampir terbagi rata pada pertengahan Desember.

Bitcoin merosot di bawah $90.000 pada bulan Desember, menghancurkan harapan bahwa investor akan melihat reli Santa untuk Natal. Namun Bitcoin mulai rebound di tahun baru, naik di atas $94.000 pada hari Senin. Dan karena arus masuk telah mengalir ke ETF Bitcoin, dana tersebut sekarang mengelola BTC senilai $122,86 miliar, menurut platform analitik kripto CoinGlass.

Pada awal hari Senin, raksasa Wall Street Morgan Stanley memberi sinyal bahwa mereka bertujuan untuk memberikan persaingan kepada ETF Bitcoin dan Solana yang ada. Bank tersebut mengajukan formulir pendaftaran S-1 dengan SEC untuk meluncurkan Morgan Stanley Bitcoin Trust dan Morgan Stanley Solana Trust.

Pengajuan awal menjelaskan struktur biaya dana, tetapi tidak mencantumkannya, dan tidak menyebutkan kustodian serta mitra on-ramp dan off-ramp kripto. Juru bicara bank tersebut mengatakan kepada Decrypt melalui email bahwa perusahaan belum dapat memberikan detail tentang apakah bank akan bekerja dengan kustodian yang berasal dari kripto atau yang berafiliasi dengan bank.

Sumber: https://decrypt.co/353748/bitcoin-etfs-best-day-months-october-market-rebounds

