Komputasi kuantum menimbulkan risiko terhadap keamanan Bitcoin, kata peneliti Coinbase

Kepala riset investasi global Coinbase, David Duong, telah menyatakan kekhawatiran mendalam atas keamanan dan keberlanjutan jangka panjang Bitcoin karena kemajuan dalam komputasi kuantum.

Bitcoin sering dicirikan oleh tingkat keamanannya yang tinggi, terutama karena teknologi blockchain yang mendasarinya. Namun, para ahli memperingatkan bahwa ancaman baru yang didukung oleh komputasi kuantum dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap kriptografi melalui komputer kuantum yang relevan secara kriptografis (CRQCs).

Komputasi kuantum mengancam keamanan kriptografi Bitcoin

David Duong, kepala riset investasi global di Coinbase, memperingatkan bahwa kemajuan dalam komputasi kuantum menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang Bitcoin. Eksekutif Coinbase tersebut mengutip kekhawatiran sebelumnya yang disorot oleh BlackRock dalam prospektus yang diubah untuk iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), yang diajukan kepada SEC pada 9 Mei 2025.

BlackRock menyoroti dalam pengajuan tersebut bahwa infrastruktur kriptografi yang mendukung Bitcoin dapat menjadi "cacat atau tidak efektif" karena pengembangan teknologi komputasi kuantum. Dana investasi tersebut menjelaskan bahwa komputasi kuantum masih dalam tahap awal pengembangan dan, oleh karena itu, sulit untuk memproyeksikan dampak akhirnya pada infrastruktur blockchain yang lebih luas.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa aplikasi komputasi kuantum dapat berkembang hingga mereka memiliki kemampuan untuk mengkompromikan keamanan Bitcoin dengan memungkinkan penyerang jahat untuk menyusup keamanannya dan mengkompromikan dompet dengan kepemilikan Bitcoin.

Menurut Duong, komputasi kuantum akan memerlukan peningkatan pada banyak sistem kriptografi yang saat ini digunakan. Dia juga menjelaskan bahwa keuangan tradisional mungkin termasuk di antara sektor yang paling terpengaruh karena ketergantungannya yang berlebihan pada sistem tertutup. Duong mengatakan protokol terbuka seperti Bitcoin dan Ethereum juga sedang mempersiapkan diri untuk efek komputasi kuantum.

Duong mengatakan bahwa komputer kuantum yang relevan secara kriptografis (CRQCs) dapat memperoleh kemampuan untuk menjalankan algoritma Shor dan Grover, yang dapat mengganggu infrastruktur kriptografi Bitcoin. Dia menekankan bahwa teknologi baru tersebut membawa dua jenis risiko ke dalam cakupan, yang kemungkinan akan mengkompromikan SHA-256 Bitcoin untuk proses penambangan proof-of-work dan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) yang menggerakkan tanda tangan transaksi.

Peneliti Coinbase menyatakan bahwa komputer kuantum yang relevan secara kriptografis berpotensi memecahkan "keamanan kriptografi kunci privat" dan memungkinkan pelaku jahat untuk mencuri aset kripto dari alamat yang rentan. Dia menambahkan bahwa serangan lain dapat menyusup infrastruktur penambangan Bitcoin dengan menambang blok lebih efisien.

32,7% dari pasokan BTC berisiko terkena serangan jarak jauh

Duong menambahkan bahwa penambangan kuantum merupakan kekhawatiran prioritas yang lebih rendah untuk saat ini, tetapi migrasi tanda tangan membawa risiko langsung. Dia mengatakan bahwa ancaman awal mencakup "dua dimensi: serangan jarak jauh terhadap output yang kunci publiknya sudah terekspos onchain, dan serangan jarak pendek yang dapat mendahului pengeluaran saat kunci publik muncul di mempool."

Sumber: David Duong, CFA, Coinbase BTC berisiko terkena serangan kuantum karena alamat yang rentan

Menurut peneliti tersebut, sekitar 32,7% dari pasokan Bitcoin, atau sekitar 6,51 juta BTC, rentan terhadap serangan jarak jauh karena penggunaan kembali alamat dan jenis skrip yang mengungkapkan kunci publik onchain. Dia menyoroti skrip tersebut, termasuk Pay-to-Public-Key (P2PK), bare multisig (P2MS), dan Taproot (P2TR).

Dia juga menyebutkan bahwa setiap output rentan terhadap serangan jarak pendek pada saat pengeluaran, yang mendorong perlunya migrasi ke tanda tangan tahan kuantum, meskipun kemungkinan serangan rendah.

Peringatan ini muncul saat para ilmuwan terus memajukan pengembangan komputer kuantum. Komputer kuantum memanfaatkan mekanika kuantum untuk memproses data dengan cara yang lebih canggih daripada komputer tradisional.

Pierre-Luc Dallaire-Demers, seorang ilmuwan komputasi kuantum di Google, menyatakan pada Oktober 2025 bahwa komputer canggih ini akan dapat memecahkan kriptografi Bitcoin dalam waktu kurang dari lima tahun.

Meskipun komputasi kuantum masih dalam tahap awal, laporan terbaru dari Cryptopolitan mencatat bahwa Google mengklaim terobosan dalam AI dan komputasi kuantum. Konglomerat teknologi tersebut menyatakan bahwa mereka telah mengembangkan algoritma komputer yang menunjukkan arah potensial untuk aplikasi praktis komputasi kuantum. Menurut laporan tersebut, Google mengatakan algoritma tersebut akan menghasilkan data unik untuk digunakan dengan AI.

