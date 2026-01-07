Upbit Mengaktifkan Staking $CRO, Memperluas Akses Cronos untuk Pengguna Korea

Dengan peluncuran ini, pengguna Upbit dapat mengelola validator atas nama mereka dan melakukan staking $CRO hanya dengan beberapa klik.

Dengan populasi pengguna yang besar berinteraksi di platform lokal terkemuka, Korea telah lama menjadi pasar yang signifikan untuk $CRO.

Ini memberikan orang-orang metode yang lebih sederhana untuk menggunakan $CRO sambil tetap menggunakan platform yang sudah mereka kenal.

Hari ini, Cronos mengumumkan bahwa Upbit telah memungkinkan $CRO untuk di-staking di bursa mereka, memberikan pengguna opsi mudah untuk mendapatkan insentif staking dari dalam platform Upbit.

Dengan peluncuran ini, pengguna Upbit dapat mengelola validator atas nama mereka dan melakukan staking $CRO hanya dengan beberapa klik. Pengguna tidak perlu mengelola infrastruktur, menavigasi wallet, atau memahami mekanisme validator berkat desain pengalaman yang sederhana dan familiar.

Saat ini, Upbit memungkinkan staking untuk kurang dari 10 aset digital, termasuk $CRO. Pilihan bursa untuk memperkenalkan $CRO adalah bagian dari strategi metodis dan hati-hati untuk meningkatkan dukungan staking, menunjukkan kepercayaan pada jaringan sambil mempertahankan penawaran staking yang dipilih dengan cermat untuk pengguna.

Dengan populasi pengguna yang besar berinteraksi di platform lokal terkemuka, Korea telah lama menjadi pasar yang signifikan untuk $CRO. Meningkatkan akses staking melalui Upbit sejalan dengan keinginan pengguna Korea yang meningkat untuk terlibat lebih penuh dengan jaringan Cronos dan berpartisipasi dalam aktivitas di luar trading.

Ini memberikan orang-orang metode yang lebih sederhana untuk menggunakan $CRO sambil tetap menggunakan platform yang sudah mereka kenal.

Langkah untuk membuat keterlibatan onchain lebih mudah diakses bagi pengguna reguler tercermin dalam keputusan Upbit untuk menawarkan dukungan untuk staking $CRO. Staking native exchange mengurangi hambatan masuk dan membantu menghubungkan penggunaan reguler dengan keterlibatan jaringan yang lebih dalam karena lebih banyak pengguna mencari di luar trading menuju keterlibatan jangka panjang.

Tunduk pada kriteria kelayakan dan yurisdiksi yang relevan, staking $CRO melalui Upbit akan dapat diakses mulai 6 Januari 2026. Rilis resmi Upbit memiliki informasi lebih lanjut.

Salah satu platform cryptocurrency, saham, dan pasar prediksi terbesar di dunia, Crypto.com, adalah mitra kunci Cronos, jaringan terintegrasi vertikal global yang didorong oleh $CRO.

Sebagai arsitek utama jaringan, Cronos Labs menciptakan aplikasi first-party penting yang menggerakkan ekonomi serta infrastruktur berkinerja tinggi yang mendukungnya. Untuk menjembatani kesenjangan antara likuiditas onchain yang dalam dan trading ritel, ini menempatkan prioritas tinggi pada pengalaman jaringan yang terpadu.

Cronos menyediakan pengalaman tingkat institusional yang terpadu untuk konsumen dan institusi dengan menggunakan distribusi 100 juta pengguna Crypto.com. Tim menciptakan pasar onchain yang efisien dan patuh di masa depan, di mana aktivitas pengguna dan pendapatan secara langsung mendukung $CRO.