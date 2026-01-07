Lonjakan pengiriman uang $26 miliar: Bagaimana reformasi CBN menciptakan peluang terbesar fintech, sekaligus ancaman terbesar

Remitansi diaspora Nigeria, dengan fintech yang secara substansial terlibat, diperkirakan mencapai $26,13 miliar pada tahun 2026, menandai lonjakan signifikan dari $23,82 miliar pada tahun 2025, menurut outlook makroekonomi terbaru Bank Sentral Nigeria.

Lonjakan ini merupakan hasil dari reformasi nilai tukar yang kontroversial yang dimulai pada tahun 2023. Premi antara nilai tukar pasar resmi dan paralel telah runtuh dari 62,23 persen pada Mei 2023 menjadi hanya 2,11 persen per 9 Desember 2025.

Penyempitan dramatis ini telah membuat saluran remitansi formal jauh lebih menarik dibandingkan alternatif pasar gelap.

CBN mengatributkan kesuksesan ini pada pedoman yang direvisi untuk Operator Transfer Uang Internasional (IMTO), yang membawa pemain yang sebelumnya tidak diatur ke dalam sistem formal. Strategi ini berhasil. Arus masuk modal asing melonjak dari $3,90 miliar pada tahun 2023 menjadi $20,57 miliar antara Januari dan Oktober 2025 saja. Itu adalah peningkatan 427 persen dalam waktu kurang dari dua tahun.

Sektor keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 17,16 persen pada tahun 2025, meningkat tajam dari hanya 2,95 persen pada tahun 2024. CBN mengatakan pertumbuhan ini sebagian didorong oleh "peningkatan penggunaan layanan keuangan digital," di samping rekapitalisasi bank dan reformasi asuransi.

Namun dokumen yang sama yang merayakan kemenangan ini juga menandakan pergeseran besar dalam cara CBN memandang perusahaan fintech. Mereka tidak lagi beroperasi di zona abu-abu regulasi.

Tekanan regulasi fintech berlanjut

Prioritas kebijakan CBN untuk tahun 2026 secara eksplisit mencakup rencana untuk "memperkuat kepatuhan terhadap undang-undang privasi data di seluruh bank dan operator fintech." Ini adalah pertama kalinya bank sentral mengelompokkan entitas fintech secara langsung bersama bank dalam kerangka pengawasannya pada tingkat detail ini.

Outlook tersebut memperingatkan bahwa "tingkat keterkaitan yang tinggi di antara lembaga keuangan menciptakan kerentanan sistemik, di mana serangan siber pada sistem menyebarkan pelanggaran data yang membahayakan informasi rahasia dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem keuangan."

Untuk mengatasi hal ini, CBN akan memperkenalkan pemantauan real-time indikator kesehatan keuangan "berdasarkan sektor, geografi, dan institusi." Ini juga akan mengotomatiskan "stress testing komprehensif dan tinjauan kualitas aset" untuk mengidentifikasi masalah tersembunyi di seluruh sistem keuangan.

Pesannya adalah bahwa operator Fintech akan menghadapi tingkat pengawasan yang sama dengan bank tradisional. Penegakan privasi data, persyaratan keamanan siber, pemeriksaan anti pencucian uang, dan stress test reguler akan datang.

Bagi perusahaan fintech yang berkembang pesat selama kekacauan tahun 2023 dan 2024, ketika volatilitas nilai tukar menciptakan peluang arbitrase dan pengawasan regulasi lebih ringan, ini merupakan perubahan mendasar.

Formalisasi remitansi dan stabilisasi nilai tukar telah menciptakan pasar yang lebih besar dan lebih dapat diprediksi. Namun mengakses pasar itu sekarang memerlukan operasi dalam kerangka regulasi yang jauh lebih ketat.

Cadangan devisa diproyeksikan mencapai $51,04 miliar pada tahun 2026, naik dari $45,01 miliar pada tahun 2025, memberikan CBN lebih banyak amunisi untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar. Nilai tukar resmi diperkirakan akan bertahan sekitar 1.400 naira terhadap dolar sepanjang tahun 2026.

Stabilitas ini baik untuk perencanaan bisnis. Perusahaan fintech sekarang dapat menetapkan harga layanan tanpa khawatir tentang guncangan nilai tukar semalam. Namun ini juga berarti spread menguntungkan yang ada ketika pasar paralel diperdagangkan dengan premi 60 persen telah hilang selamanya.

Outlook CBN menyajikan sebuah paradoks. Volume remitansi berada pada rekor tertinggi, layanan keuangan digital sedang berkembang pesat, dan stabilitas nilai tukar telah kembali. Namun harga dari kesuksesan ini adalah integrasi ke dalam sistem regulasi formal, dengan semua biaya kepatuhan yang menyertainya.

Bagi operator fintech, pertanyaannya tidak lagi apakah mereka dapat berkembang dengan cepat di pasar yang kacau. Pertanyaannya adalah apakah mereka dapat membangun bisnis yang berkelanjutan sambil memenuhi standar regulasi yang sama dengan bank.

CBN telah memperjelas bahwa ke depan, tidak akan ada perbedaan.

