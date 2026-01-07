Tether Meluncurkan Scudo untuk Mempermudah Transfer Token Emas Saat Harga Melonjak

Tether menyederhanakan transfer token emas seiring kenaikan harga menantang perdagangan fraksional.

Scudo memperkenalkan penetapan harga yang lebih jelas untuk XAUT di tengah permintaan kuat untuk emas bertokenisasi.

Tether berkembang melampaui kripto dengan investasi robotika humanoid di samping pergeseran pasar.

Tether telah meluncurkan pembaruan struktural yang dirancang untuk menyederhanakan cara pengguna mentransfer dan menetapkan harga emas bertokenisasi karena kenaikan harga membuat transaksi fraksional lebih sulit dikelola secara onchain. Penerbit stablecoin ini memperkenalkan Scudo sebagai unit akun baru untuk token berbasis emasnya, XAUT, yang mewakili seperseribu troy ounce dan seperseribu XAUT.

Alih-alih bekerja dengan angka desimal panjang, pengguna dapat menentukan transfer menggunakan unit Scudo penuh atau sebagian, meningkatkan kejelasan saat menetapkan harga atau mengirim jumlah emas yang lebih kecil secara digital. Desain ini mencerminkan penggunaan satoshi Bitcoin, mendukung transaksi nilai lebih kecil tanpa mengubah aset itu sendiri sambil memposisikan Scudo sebagai lapisan keterbacaan daripada token baru.

Selain kegunaan, pembaruan ini mencerminkan kondisi pasar yang dibentuk oleh valuasi emas yang lebih tinggi yang membuat ounce fraksional semakin sulit ditangani dalam transaksi sehari-hari. Scudo memungkinkan pengguna untuk memindahkan nilai yang lebih kecil sambil mempertahankan struktur dukungan dan penebusan asli, dengan cadangan emas fisik yang terikat pada XAUT tetap tidak berubah.

Kenaikan harga emas membentuk ulang aktivitas emas bertokenisasi

Waktu peluncuran Scudo sejalan dengan kinerja kuat di pasar emas, dengan emas mengungguli ekuitas dan cryptocurrency utama selama periode yang dirujuk. S&P 500 naik sedikit di atas 16 persen sementara bitcoin turun hampir 6 persen, karena spot emas naik di atas $4.550 sebelum diperdagangkan mendekati $4.485.

Kinerja tersebut telah mendukung minat yang stabil pada produk emas bertokenisasi, mendorong nilai pasar gabungan menjadi sekitar $4,3 miliar. Level ini berada tepat di bawah tinggi sebelumnya sektor sekitar $4,4 miliar, dengan permintaan tetap tangguh meskipun volatilitas di pasar aset digital.

XAUT terus mendominasi kategori dengan mewakili hampir setengah dari total kapitalisasi pasar, menempatkan Tether di pusat perkembangan dalam emas bertokenisasi. Scudo tidak mengubah dinamika pasokan atau mekanik kepemilikan tetapi sebaliknya menstandarkan bagaimana nilai muncul selama transfer saat harga melonjak.

Tether memperluas strategi dengan investasi robotika humanoid

Di samping pembaruan produknya, Tether juga telah bergerak ke infrastruktur fisik dan berbasis AI dengan berinvestasi di Generative Bionics selama putaran pendanaan €70 juta pada bulan Desember. Putaran ini termasuk AMD Ventures dan Dana Kecerdasan Buatan yang didukung negara Italia, dan menurut pengumuman, ini menandakan ambisi yang lebih luas di luar aset digital.

Generative Bionics mengembangkan robot humanoid industri yang dirancang untuk pekerjaan yang menuntut fisik, dengan sistem yang berfokus pada mengangkat, mengangkut, dan tugas-tugas berulang. Robot-robot ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh lengan robot tradisional, terutama di lingkungan yang memerlukan fleksibilitas dan output fisik yang berkelanjutan.

Perusahaan ini muncul sebagai spinoff dari Italian Institute of Technology dan memusatkan model pengembangannya pada apa yang digambarkan sebagai Physical AI. Program penyebaran awal dijadwalkan untuk 2026, dengan sektor target termasuk manufaktur, logistik, kesehatan, dan ritel. Investasi ini menyoroti pergeseran menuju aplikasi dunia nyata di samping produk blockchain, karena Tether memposisikan dirinya di seluruh keuangan digital, komoditas, dan teknologi fisik yang sedang berkembang.

