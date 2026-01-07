Banteng harga XRP merebut momentum saat arus masuk ETF spot menembus angka $1 miliar

XRP mengungguli Bitcoin dan Ethereum saat ETF spot AS melampaui aset $1 miliar, likuiditas XRPL DEX melonjak, saldo exchange menurun, dan open interest futures mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan.

Ringkasan XRP telah mengungguli Bitcoin dan Ethereum di awal 2026 saat ETF XRP spot AS mencatat lebih dari $1 miliar dalam arus masuk kumulatif dan volume harian yang kuat.​

Cadangan XRP di exchange terpusat telah turun ke level terendah dalam beberapa tahun sementara likuiditas XRPL DEX dan jumlah transaksi mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun, menandakan pendalaman pasar on-chain.​

Breakout falling wedge, Taker Buy Ratio yang agresif, likuidasi short, dan lonjakan open interest futures menunjukkan pengaturan bullish secara struktural, bukan hanya lonjakan spekulatif.

XRP (XRP) telah mengungguli 10 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar di awal 2026, melampaui Bitcoin dan Ethereum dalam persentase keuntungan, menurut data pasar.

XRP memimpin keuntungan cryptocurrency saat arus masuk ETF mencapai tonggak $1 miliar

Aset digital ini telah naik ke level tertinggi sejak November 2025 sejak awal tahun, sementara Bitcoin dan Ethereum mencatat keuntungan yang lebih kecil selama periode yang sama, data menunjukkan.

Dana yang diperdagangkan di bursa XRP spot di Amerika Serikat telah mencatat arus masuk berkelanjutan sejak diluncurkan pada pertengahan November, dengan tren berlanjut hingga dua hari perdagangan pertama tahun 2026, menurut data pasar. Arus masuk kumulatif ke ETF XRP spot telah melampaui $1 miliar, data dari XPmarket menunjukkan.

Dana tersebut mencatat volume perdagangan harian yang signifikan, menunjukkan investor institusional secara aktif membangun posisi, menurut penyedia data.

Produk investasi XRP menarik modal yang moderat sepanjang 2024, dengan angka 2025 meningkat sekitar lima kali lipat, data pasar menunjukkan. Laju arus masuk telah dipercepat di awal 2026, data menunjukkan.

Jumlah XRP yang disimpan di exchange terpusat telah turun ke level terendah dalam beberapa tahun, menurut data on-chain. Penurunan saldo exchange biasanya menunjukkan investor memindahkan aset ke cold storage atau solusi kustodian daripada menyimpannya untuk penjualan segera, analis pasar mencatat.

Likuiditas exchange terdesentralisasi XRPL telah melonjak ke level tertinggi dalam beberapa tahun, menurut data dari CryptoQuant. Injeksi likuiditas menunjukkan pembuat pasar dan penyedia likuiditas skala besar memposisikan diri untuk pergerakan harga yang berkelanjutan atau peningkatan volatilitas, penyedia data melaporkan.

Reli tersebut ditandai dengan breakout dari pola falling wedge, formasi teknis yang sering dikaitkan dengan pembalikan bullish, menurut analis teknis. Pergerakan ini dipercepat oleh likuidasi short, yang memaksa trader yang bertaruh melawan aset untuk membeli kembali posisi untuk menutup kerugian, data pasar menunjukkan.

Taker Buy Ratio, metrik yang mengukur apakah pembeli atau penjual yang memulai perdagangan, telah melewati ambang batas yang menunjukkan pembeli secara agresif menekan harga ask, menurut data perdagangan. Jumlah transaksi di exchange terdesentralisasi XRPL telah naik secara substansial, menunjukkan peningkatan kedalaman pasar memenuhi permintaan organik, data on-chain menunjukkan.

Open interest di futures XRP telah naik ke level tertinggi sejak November, dengan volume derivatif naik ke level yang tidak terlihat dalam periode yang sama, menurut data pasar derivatif.

Ripple telah menyelesaikan akuisisi strategis termasuk perusahaan kustodian dan treasury, serta broker prime global yang di-rebranding menjadi Ripple Prime, menurut pengumuman perusahaan. Perusahaan telah merakit infrastruktur yang menyerupai platform struktur pasar tradisional bagi perusahaan untuk menguji penyelesaian on-chain, perusahaan menyatakan.

Pelaku pasar semakin menilai XRP sebagai komponen utilitas potensial dalam arsitektur pembayaran yang diatur daripada semata-mata sebagai aset spekulatif, menurut pengamat industri.