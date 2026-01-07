BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PUPI, sebuah proyek kripto berbasis meme yang menggabungkan branding karakter dengan pendekatan pengembangan yang mengutamakan komunitas, telah secara resmi mengumumkan peluncuran presale publiknyaPUPI, sebuah proyek kripto berbasis meme yang menggabungkan branding karakter dengan pendekatan pengembangan yang mengutamakan komunitas, telah secara resmi mengumumkan peluncuran presale publiknya

PUPI Meluncurkan Presale Publik pada 17 Januari Dengan Dukungan Dual-Chain di Ethereum dan Linea

Penulis: TechbullionSumber: Techbullion
2026/01/07 19:50
PUBLIC
PUBLIC$0.01909-0.26%
LINEA
LINEA$0.006644-3.23%
Memecoin
MEME$0.0011555-3.86%
TokenFi
TOKEN$0.004895-6.22%
Octavia
VIA$0.0159+5.29%

PUPI, sebuah proyek kripto berbasis meme yang menggabungkan branding karakter dengan pendekatan pengembangan yang mengutamakan komunitas, telah resmi mengumumkan peluncuran presale publiknya. Berjalan dari 17 Januari hingga 31 Januari, presale ini menandai kesempatan pertama bagi pendukung awal untuk mendapatkan token PUPI sebelum peluncuran ekosistem proyek yang lebih luas. Pengklaiman token akan tersedia melalui Gempad pada 2 Februari, menyederhanakan proses bagi para kontributor.

Meskipun token di-deploy pada Linea, presale itu sendiri dilakukan dalam ETH di Ethereum, memungkinkan partisipasi mudah bagi pengguna baru maupun berpengalaman. Pendekatan dual-chain ini memanfaatkan aksesibilitas Ethereum sambil mendapat manfaat dari infrastruktur biaya rendah Linea untuk aktivitas pasca-presale.

Struktur Presale dan Metrik Token

Total 50.000.000 PUPI telah dialokasikan untuk presale.
Batas kontribusi berkisar dari 0,01 ETH hingga 1 ETH per wallet, memastikan aksesibilitas luas.

Parameter harga utama adalah:

Tarif Presale: 156.600 PUPI per ETH
Tarif Listing: 78.300 PUPI per ETH

Tarif-tarif ini sesuai dengan valuasi presale sekitar $0,02, dengan target valuasi listing sekitar $0,04, tergantung pada fluktuasi pasar ETH pada saat peluncuran.

"Tujuan PUPI adalah memperkenalkan brand yang mudah dikenali dan berbasis karakter ke dalam ruang terdesentralisasi," kata juru bicara PUPI. "Struktur presale kami dirancang agar sederhana, transparan, dan mudah diakses, sambil memungkinkan komunitas untuk berpartisipasi sejak tahap paling awal."

Posisi dalam Lanskap Token Meme

Sementara token meme terus mendapatkan daya tarik di berbagai ekosistem blockchain, PUPI membedakan dirinya melalui identitas yang berpusat pada karakter dan kehadiran multi-platform yang konsisten. Proyek ini secara aktif membangun visibilitas melalui konten video berdurasi pendek, animasi, dan storytelling di TikTok, Instagram, YouTube, X, dan Telegram, menciptakan narasi menarik seputar karakter PUPI.

Strategi yang berfokus pada branding ini menempatkan PUPI dalam gelombang proyek meme berbasis konten yang sedang berkembang—token yang memprioritaskan kepribadian digital, budaya komunitas, dan pengenalan lintas platform.

Pengklaiman dan Partisipasi

Di akhir presale, kontributor akan dapat mengklaim token mereka langsung di Gempad mulai 2 Februari. Tidak ada alat eksternal atau interaksi kontrak yang diperlukan selain menghubungkan wallet ke antarmuka Gempad.
Halaman presale resmi:

https://gempad.app/presale/0xA8D569bE9f8c1eC7CFE05feDCf9319A470deA4ac?network=Ethereum

Situs web resmi:
https://pupi.world

Tentang PUPI

PUPI adalah proyek kripto berbasis meme yang dibangun di sekitar brand karakter yang khas dan roadmap yang berpusat pada komunitas. Di-deploy pada Linea dan memanfaatkan Ethereum untuk aksesibilitas presale, PUPI bertujuan membangun kehadiran yang mudah dikenali dalam ekosistem meme yang lebih luas melalui storytelling, kreativitas, dan keterlibatan komunitas.

PUPI adalah proyek kripto berbasis meme yang dibangun di sekitar brand karakter yang khas dan roadmap yang berpusat pada komunitas. Di-deploy pada Linea dan memanfaatkan Ethereum untuk aksesibilitas presale, PUPI bertujuan membangun kehadiran yang mudah dikenali dalam ekosistem meme yang lebih luas melalui storytelling, kreativitas, dan keterlibatan komunitas.PUPI adalah proyek kripto berbasis meme yang dibangun di sekitar brand karakter yang khas dan roadmap yang berpusat pada komunitas. Di-deploy pada Linea dan memanfaatkan Ethereum untuk aksesibilitas presale, PUPI bertujuan membangun kehadiran yang mudah dikenali dalam ekosistem meme yang lebih luas melalui storytelling, kreativitas, dan keterlibatan komunitas.PUPI adalah proyek kripto berbasis meme yang dibangun di sekitar brand karakter yang khas dan roadmap yang berpusat pada komunitas. Di-deploy pada Linea dan memanfaatkan Ethereum untuk aksesibilitas presale, PUPI bertujuan membangun kehadiran yang mudah dikenali dalam ekosistem meme yang lebih luas melalui storytelling, kreativitas, dan keterlibatan komunitas.

Item Terkait:Blockchain, PUPI coin

Direkomendasikan untuk Anda

  • Mana Koin Kripto Terbaik untuk Diawasi Minggu Ini? Jendela Presale APEMARS Kini Aktif saat Binance Coin dan Cronos Menunjukkan Kekuatan
  • Raih 7 Kripto Teratas Ini yang Akan Meledak di 2026: Presale Langsung APEMARS Menarik Perhatian Awal dengan Token Terbatas
  • Presale APEMARS Kini Aktif – Amankan Tempat Anda di Meme Coin Teratas Ini untuk Dibeli Sekarang, saat WIF dan MOG Sedang Tren
Komentar
Peluang Pasar
Logo PUBLIC
Harga PUBLIC(PUBLIC)
$0.01908
$0.01908$0.01908
+0.63%
USD
Grafik Harga Live PUBLIC (PUBLIC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40