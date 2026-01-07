Hedera Memperluas Adopsi Dunia Nyata saat MINGO Mengintegrasikan Pembayaran Stripe

Blockchain Hedera akan berfungsi sebagai lapisan kepercayaan dan verifikasi untuk integrasi Stripe dan MINGO.

Kemitraan ini menargetkan masalah industri nyata seperti penipuan, calo, dan pasar penjualan kembali yang bermasalah.

Stripe, MINGO, dan Hedera telah mengumumkan integrasi baru yang mendorong perdagangan arus utama ke infrastruktur blockchain. Integrasi ini menggabungkan pembayaran fiat bersama dengan verifikasi on-chain. Ini terjadi ketika Hedera menjadi pilihan utama untuk adopsi Web3 dan tokenisasi institusional.

Stripe Terintegrasi Dengan MINGO di Jaringan Hedera

Dengan integrasi Stripe dan MINGO, penyelenggara acara dapat menghubungkan akun Stripe yang ada dan mengelola siklus tiket penuh. Mereka dapat melakukan ini dalam satu dasbor, yang mencakup menerima pembayaran, menerbitkan tiket, dan menerima pembayaran, tanpa mengubah alur kerja pembayaran yang ada.

Platform pembayaran global Stripe memungkinkan MINGO membawa penyelenggara ke platformnya menggunakan alat yang terpercaya. Di sisi lain, jaringan Hedera akan menangani logika tiket dan catatan kepemilikan. Integrasi ini akan mendorong adopsi Web3 dan menghilangkan hambatan. Ini akan mengharuskan pengguna dan bisnis untuk menjadi crypto-native.

Penyelenggara terus menggunakan Stripe untuk pembayaran fiat, sementara MINGO mengelola keaslian tiket, kepemilikan, dan aturan transfer on-chain. Struktur ini memungkinkan pengalaman pengguna tetap familiar. Selain itu, teknologi blockchain Hedera akan beroperasi di latar belakang sebagai lapisan kepercayaan dan verifikasi, lapor analis Marco Salzmann.

MINGO menawarkan solusi untuk beberapa masalah utama dalam industri tiket, termasuk calo, penipuan, pasar penjualan kembali yang tidak transparan, dan kurangnya tiket yang dapat diverifikasi. Selain itu, dengan menghubungkan data tiket di Hedera, platform dapat menangkap catatan yang diubah dan membawa aturan seputar penjualan kembali dan transfer dalam skala besar.

Peran Apa yang Dimainkan Hedera di Sini?

Menurut laporan CNF, blockchain Hedera populer karena throughput tinggi, verifikasi yang lebih baik, dan prediksi biaya untuk catatan tiket serta aktivitas acara. Para pendukung berpikir bahwa jaringan blockchain ini adalah pilihan yang tepat untuk kasus penggunaan konsumen bervolume tinggi seperti tiket, di mana kepastian biaya dan kinerja sangat penting.

Pengamat industri mencatat bahwa integrasi ini menawarkan model adopsi yang lebih luas. Ini mencakup distribusi Web2 melalui Stripe, dikombinasikan dengan lapisan kepercayaan Web3 melalui Hedera, yang dapat diterapkan pada kasus penggunaan dunia nyata seperti acara. Integrasi akan fokus pada peningkatan alur kerja yang ada daripada memasarkan fitur blockchain.

Jumlah acara, penggunaan berulang, dan volume tiket yang diproses melalui Stripe adalah beberapa metrik kunci yang perlu dipertimbangkan. Ini akan mempertimbangkan apakah aturan penjualan kembali dan transfer benar-benar berfungsi. Pertumbuhan berkelanjutan di area ini akan memungkinkan Hedera berkembang sebagai lapisan yang tidak terlihat namun kritis yang mendukung perdagangan digital dunia nyata.