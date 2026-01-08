Polymarket menjalin kesepakatan dengan Dow Jones untuk menggunakan data prediksi di media outlet

Polymarket mengirimkan data trading langsungnya ke halaman-halaman media keuangan besar AS. Perusahaan ini telah menjalin kemitraan baru dengan Dow Jones, menempatkan harga prediksi di dalam Wall Street Journal, Barron's, dan Investor's Business Daily. Tujuannya sederhana. Menunjukkan kepada pembaca apa yang dipertaruhkan oleh trader, secara real time, menggunakan uang sungguhan.

Dow Jones, yang berada di bawah News Corp. milik keluarga Murdoch, berencana menerbitkan data tersebut baik secara online maupun cetak. Menurut Polymarket, perusahaan-perusahaan tersebut akan mengumumkan kesepakatan ini pada hari Rabu. Data tersebut juga akan digunakan dalam produk-produk baru, termasuk kalender pendapatan yang menunjukkan ekspektasi trader terhadap perusahaan publik sebelum hasil keluar.

Dow Jones menambahkan data prediksi di seluruh outlet keuangannya

Kesepakatan ini adalah kemitraan media pertama yang pernah ditandatangani oleh Polymarket. Perusahaan yang berbasis di New York ini memulai kembali operasi AS akhir tahun lalu setelah jeda terkait penyelesaian pada tahun 2022 dengan Commodity Futures Trading Commission. Kasus tersebut berfokus pada kegagalan perusahaan untuk mendaftar sebagai pasar derivatif. Setelah jeda tersebut, Polymarket kembali dengan struktur yang lebih sempit dan fokus yang jelas pada distribusi.

Pasar prediksi memungkinkan pengguna memasang taruhan pada berbagai hasil. Ini termasuk pertandingan olahraga, pemilihan umum, pendapatan perusahaan, dan peristiwa keuangan. Format ini telah mendapat kritik yang pantas dari regulator di beberapa negara bagian. Banyak yang berpendapat bahwa platform ini beroperasi seperti situs perjudian tanpa lisensi yang tepat.

Platform saingan, Kalshi, sudah menandatangani kesepakatan data serupa dengan CNBC dan CNN. Itu menjadikan Dow Jones sebagai kelompok media besar terbaru yang membuka ruang untuk harga prediksi. Dow Jones menyediakan berita keuangan melalui layanan wire dan Wall Street Journal, memberikan eksposur data kepada pembaca institusional dan ritel secara bersamaan.

Perusahaan keuangan besar juga telah mengucurkan uang ke ruang ini. CME Group, Intercontinental Exchange, dan Cboe Global Markets telah berkomitmen miliaran dolar. Selama tahun 2025, valuasi untuk Kalshi dan Polymarket meningkat tajam, masing-masing melampaui $10 miliar. Pendukung mengatakan pasar ini memberikan cara bagi orang untuk melindungi risiko politik, ekonomi, dan korporat daripada hanya mengandalkan jajak pendapat atau catatan analis.

Pasar tipis menimbulkan pertanyaan seputar risiko dan pengawasan

Penawaran itu berada di samping realitas yang lebih kasar. Untuk setiap kontrak yang terkait dengan perang, pemilihan umum, atau badai, ada banyak lagi yang terkait dengan skor olahraga, acara TV, atau peristiwa keagamaan. Trader telah bertaruh apakah Atlanta Hawks mengalahkan New Orleans Pelicans.

Yang lain bertaruh pada episode South Park di masa depan. Beberapa bahkan memasang taruhan apakah Yesus Kristus akan kembali pada tahun 2026. Mereka yang bertaruh melawan kepulangan pada tahun 2025 sudah dibayar.

Likuiditas sering kali tipis. Itu berarti seorang trader tunggal dapat menggeser harga yang dimaksudkan untuk menunjukkan pemikiran kelompok, terutama jika trader tersebut memiliki informasi awal. Risiko itu menjadi fokus pada akhir pekan. Seorang trader di Polymarket menghasilkan hampir $400.000 dengan bertaruh pada penangkapan Nicolás Maduro. Taruhan terbesar mendarat tepat sebelum Donald Trump secara publik mengumumkan operasi militer. Waktu tersebut memicu alarm di seluruh pasar dan lingkaran kebijakan.

Reaksi menyebar dengan cepat.

Di Polymarket, peluang Trump "mengakuisisi" Greenland pada akhir tahun melonjak dari 6% menjadi 11%. Taruhan pada Ali Khamenei dicopot dari kekuasaan di Iran pada musim panas naik dari 19% menjadi 35%. Perubahan ini terjadi saat Wall Street tutup, menunjukkan seberapa cepat pasar ini diperbarui.

Pengawasan tetap terbatas. Sedikit sistem yang ada untuk mengidentifikasi pelaku jahat. Kekhawatiran itu meningkat ketika trader anonim memasang taruhan pada kebakaran hutan atau bencana lain yang dapat mereka pengaruhi. Pasar crypto dan Wall Street telah melihat cerita serupa sebelumnya.

Saham meme, NFT, dan opsi zero-day semuanya tiba dibungkus dengan pembicaraan tentang akses dan pemberdayaan. Pasar prediksi kini mendorong versi mereka sendiri dari cerita itu. Mereka menjual data mentah yang dibuat oleh trader yang mendukung keyakinan dengan uang tunai. Data tersebut kini menuju ke outlet Dow Jones melalui Polymarket.

