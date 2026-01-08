Prakiraan Harga XRP Meningkat saat Ripple Mendekati Persetujuan Bank Nasional

TLDR

Ripple berada di tahap akhir untuk mengamankan piagam bank nasional di Amerika Serikat.

Bank akan beroperasi dengan nama Ripple National Trust Bank dan berbasis di New York.

Piagam tersebut memungkinkan Ripple berfungsi di bawah pengawasan federal dan merampingkan kepatuhan di seluruh negara bagian AS.

Ripple berencana menggunakan bank untuk mengelola cadangan stablecoin RLUSD dan menyediakan layanan kustodian institusional.

XRP saat ini diperdagangkan di $2,38 dengan analis mengaitkan pertumbuhan harga masa depan dengan operasi perbankan Ripple.

Upaya Ripple untuk menjadi bank nasional yang diatur secara federal telah memasuki tahap akhir, memicu prakiraan baru untuk harga XRP. Proses dimulai pada Juli 2025 dan menerima persetujuan bersyarat pada Desember 2025, dengan penyelesaian kini mendekat. Langkah Ripple dapat secara langsung mempengaruhi penggunaan institusional XRP di masa depan.

Ripple Memajukan Rencana Bank Nasional AS

Ripple telah memilih piagam bank nasional daripada lisensi negara bagian, menempatkannya di bawah regulasi federal. Pendekatan ini memungkinkan untuk melewati hukum negara bagian yang berbeda dan beroperasi secara seragam di seluruh Amerika Serikat. Dokumen mencantumkan entitas sebagai Ripple National Trust Bank.

Piagam tersebut termasuk dalam kategori "Fokus Khusus", yang berarti Ripple akan menyediakan layanan kustodian, perlindungan aset, dan fidusia. Alamat yang diusulkan bank adalah 111–119 West 19th Street, Lantai 6, New York, New York. Pengajuan juga mengidentifikasinya sebagai anggota sistem Federal Reserve.

Dengan keanggotaan Federal Reserve, Ripple dapat langsung mengakses infrastruktur dan layanan keuangan AS. Status ini meningkatkan integrasinya dengan jaringan keuangan mainstream. Dokumen regulasi sekarang menunjukkan tidak ada penentangan kuat terhadap persetujuan piagam tersebut.

Analis Chart Nerd mengonfirmasi, "Pihak oposisi tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggagalkan proses ini." Aplikasi telah memasuki fase tinjauan akhir. Persetujuan dapat menempatkan Ripple di antara sedikit perusahaan kripto-native yang beroperasi sebagai bank perwalian nasional.

Ekspektasi Harga XRP Pasca-Persetujuan

XRP saat ini diperdagangkan di $2,38 setelah pemulihan dimulai pada awal tahun. Analis pasar mengaitkan arah harga XRP dengan keberhasilan Ripple dalam mengamankan piagam. Google Gemini menilai skenario potensial untuk XRP berdasarkan penggunaan institusional di masa depan.

Gemini menyatakan, "Piagam bank nasional dipandang sebagai lampu hijau regulasi oleh banyak institusi." Ia mencatat bahwa Ripple berencana menggunakan bank untuk cadangan stablecoin RLUSD dan layanan kustodian. Pengaturan ini dapat meningkatkan utilitas institusional XRP.

Akses institusional dapat mendukung penggunaan XRP dalam likuiditas dan penyelesaian, yang dapat mendorong permintaan stabil dari waktu ke waktu. Struktur pasokan tetap akan memperkuat pergerakan harga berbasis utilitas. Gemini menekankan bahwa hype saja tidak akan mendorong pertumbuhan harga yang berkelanjutan.

Dalam prakiraan model, Gemini memproyeksikan kemungkinan harga $10 hingga $15 pada Januari 2027. Ini akan memerlukan permintaan konsisten dan utilitas yang didukung bank. XRP kemudian akan mendekati nilai pasar $600 miliar pada level $10.

Status Operasional Dapat Mengubah Struktur Pasar

Penyelesaian piagam bank Ripple akan menyederhanakan kewajiban kepatuhannya di seluruh negara bagian AS. Pengawasan federal akan mengkonsolidasikan kerangka regulasinya. Ini dapat menarik lebih banyak institusi yang mencari kemitraan stabil.

Bank juga akan menangani operasi terkait stablecoin di bawah satu struktur regulasi nasional. Pergeseran ini mendukung skalabilitas untuk rangkaian produk Ripple. Ini juga memperkuat kepercayaan bagi klien yang membutuhkan layanan kustodian.

Seiring kejelasan regulasi meningkat, XRP dapat menjadi lebih terintegrasi ke dalam sistem keuangan tradisional. Ini akan memperkuat perannya dalam transfer institusional. Namun, utilitas harus mengikuti regulasi agar harga tumbuh.

