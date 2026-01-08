BursaDEX+
JP Morgan Memperluas JPM Coin ke Canton Network dalam Ekspansi Blockchain Besar-besaran

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/08 04:52
JP Morgan mengambil langkah untuk meningkatkan aktivitasnya dalam aset digital dengan meluncurkan JPM Coin (JPMD) di Canton Network. Setelah diterapkan di Base pada November 2025, token tersebut akan beroperasi pada blockchain kedua. Perluasan ini merupakan langkah baru dalam strategi blockchain bank yang ditujukan untuk pembayaran berkualitas institusional yang diatur.

JPM Coin adalah token deposit di JP Morgan. Token ini mencerminkan deposit dolar AS bank tersebut. Token ini memfasilitasi transfer dan penyelesaian cepat 24/7 di antara perusahaan dalam sebuah institusi.

Kinexys, divisi blockchain dan pembayaran digital JP Morgan, mengelola implementasi ini. Divisi tersebut melaporkan bahwa langkah ini akan mendorong industri karena membantu efek transaksi di jaringan blockchain publik. Divisi ini menambahkan bahwa pertumbuhan tersebut juga dapat membuka saluran likuiditas baru.

Peran Canton dalam Pengembangan Blockchain Enterprise

Canton Network adalah desain Layer-1 tanpa izin untuk keuangan institusional. Jaringan ini dibuat oleh Digital Asset dan menyediakan fitur privasi opsional untuk penggunaan Permissioned Ledgers yang diatur. Jaringan ini didukung oleh perusahaan keuangan besar seperti Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Börse, dan BNY Mellon.

Canton diluncurkan pada tahun 2024 dan dikelola oleh Canton Foundation, sebuah entitas independen. Jaringan ini kini telah menjadi tempat uji coba untuk proyek blockchain enterprise. Terdapat proyek terbatas, seperti pilot DTCC untuk tokenisasi US Treasuries.

Pada bulan Juni, Digital Asset mengumpulkan $135 juta untuk memperluas ekosistem Canton. DRW Venture Capital dan Tradeweb Markets memimpin putaran tersebut. Digital Asset mengatakan jaringan ini memiliki sekitar 400 peserta, termasuk perusahaan seperti BNP Paribas, DRW, dan Goldman Sachs.

Baca Juga: JP Morgan Menghadapi Reaksi Keras karena Strategy dan Pendukung Bitcoin Mendorong Boikot

Institusi dapat menggunakan JPMD untuk penyelesaian aset digital on-chain, kata Kinexys. Perusahaan ini juga mengatakan token tersebut mungkin memfasilitasi transaksi bisnis-ke-bisnis lintas batas. Proses peluncuran kemudian akan menjadi bertahap hingga tahun 2026.

JP Morgan Mengeksplorasi Integrasi Canton yang Lebih Dalam

Bank ini juga menguji lebih banyak integrasi untuk Canton Network. Di antara opsi yang sedang dibahas saat ini adalah menghubungkan Blockchain Deposit Accounts JP Morgan dengan Canton. Kinexys mengatakan akan ada pengumuman tambahan tergantung pada evaluasi lebih lanjut.

JP Morgan pertama kali menguraikan proposal untuk token deposit berizin pada Juni 2025. Proposal tersebut menggambarkan token sebagai pilihan untuk klien institusional yang memerlukan roda gigi digital yang diterbitkan oleh bank dalam proses penyelesaian. Klien akan mengakses token melalui dompet yang disediakan oleh Chase, kata bank tersebut.

Versi JPM Coin diperkenalkan pada tahun 2019 di blockchain Onyx berizin JP Morgan. Pada tahun 2024, platform tersebut direbranding menjadi Kinexys. Bank ini terus melakukan eksperimen blockchain di seluruh operasi bank.

Kinexys juga berkolaborasi dengan DBS yang berbasis di Singapura. Kedua perusahaan sedang mengerjakan protokol interoperabilitas untuk transfer deposit tertoken antara berbagai jaringan blockchain. Inisiatif ini membantu mengaktifkan Pola Penyelesaian Virtual di berbagai sistem.

Baca Juga: Barclays Berinvestasi di Perusahaan Stablecoin Ubyx untuk Mengeksplorasi Uang Digital

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

