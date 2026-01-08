Chen Zhi, terkait penyitaan Bitcoin senilai $15 miliar, dideportasi dari Kamboja

Otoritas Tiongkok telah menahan Chen Zhi, seorang pengusaha yang terkait dengan apa yang digambarkan oleh pejabat AS sebagai salah satu operasi penipuan mata uang kripto dan pencucian uang terbesar yang terungkap hingga saat ini, menurut pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Kamboja.

Pendiri Prince Group yang berbasis di Kamboja dituduh oleh otoritas AS dan Inggris mengoperasikan jaringan yang terlibat dalam penipuan "pig butchering", pencucian uang, dan kerja paksa.

Prince Group telah membantah tuduhan tersebut, meskipun telah ditetapkan sebagai organisasi kriminal transnasional dan dikenai sanksi oleh pemerintah Barat.

Chen Zhi, 38 tahun, bersama dua rekannya, Xu Ji Liang dan Shao Ji Hui, dilaporkan ditangkap pada 6 Januari setelah berbulan-bulan penyelidikan bersama oleh otoritas Kamboja dan Tiongkok, menurut laporan Cambodia China Times dan Kementerian Dalam Negeri.

Deportasi dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama bilateral yang menangani kejahatan transnasional. Kewarganegaraan Kamboja Chen dicabut melalui dekrit kerajaan pada Desember 2025, menurut otoritas Kamboja.

Chen mendirikan Prince Group, sebuah konglomerat yang beroperasi di Kamboja sejak 2015 dengan bisnis yang mencakup properti, keuangan, dan perhotelan. Otoritas AS dan Inggris menuduh perusahaan tersebut berfungsi sebagai kedok untuk jaringan kriminal yang melibatkan penipuan online, pencucian uang, dan kerja paksa. Prince Group telah membantah semua tuduhan.

Deportasi tersebut menyusul tindakan penegakan hukum oleh jaksa federal AS pada Oktober yang berupaya menyita lebih dari 127.000 bitcoin yang diduga terkait dengan dompet yang dioperasikan oleh Chen dan jaringannya. Bitcoin tersebut dinilai sekitar $15 miliar pada saat itu, mewakili penyitaan mata uang kripto terbesar yang terkait dengan penipuan online hingga saat ini, menurut dokumen pengadilan.

Departemen Keuangan AS dan pemerintah Inggris secara bersama-sama telah menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional. Sanksi AS telah diterapkan pada puluhan dompet mata uang kripto yang berisi ratusan juta dolar dalam Bitcoin, menurut pernyataan Departemen Keuangan.

Skema yang dituduhkan, yang dikenal sebagai penipuan "pig butchering", melibatkan membangun kepercayaan dengan korban sebelum mengarahkan mereka ke platform perdagangan mata uang kripto palsu. Setelah dana disetor, platform tersebut menghentikan operasi. Penyidik menyatakan bahwa hasil diperoleh ditransfer melalui lebih dari 100 perusahaan cangkang, bursa mata uang kripto, dan operasi penambangan sebelum dikonsolidasikan ke dalam dompet Bitcoin pribadi.

Berdasarkan hukum Tiongkok, otoritas dapat menuntut warga negara atas kejahatan serius yang dilakukan di luar negeri, khususnya yang melibatkan penipuan, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Tuduhan resmi belum diumumkan. Pengadilan Tiongkok sebelumnya telah menjatuhkan hukuman berat dalam kasus serupa, termasuk penjara seumur hidup dan, dalam kasus yang melibatkan kekerasan atau kerja paksa, hukuman mati, menurut para ahli hukum.

Otoritas Tiongkok diperkirakan akan mengejar penyitaan aset dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah asing, mengingat bahwa pejabat AS telah menyita miliaran dolar dalam Bitcoin yang terhubung dengan kasus tersebut. Aset tersebut dapat dialokasikan untuk kompensasi korban menunggu persetujuan pengadilan, menurut analis hukum.

Penangkapan ini terjadi di tengah upaya internasional yang lebih luas untuk memerangi jaringan penipuan berbasis mata uang kripto yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. Selama setahun terakhir, badan regulasi dan penegak hukum telah berkolaborasi dengan perusahaan mata uang kripto besar untuk membekukan dan memulihkan dana ilegal.

Tether, Binance, Coinbase, dan perusahaan analitik blockchain telah membantu dalam melacak dan memblokir aset yang terkait dengan skema pig-butchering, menurut laporan industri. Data AS menunjukkan kerugian yang dilaporkan dari skema ini mencapai $3,6 miliar pada tahun 2024, mencerminkan skala ekspansi mereka.