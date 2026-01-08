BursaDEX+
Kredit Kripto Mulai Terlihat Seperti Rekening Tabungan Tunai: Briefing Pagi Asia

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/08 09:01
Flowdesk mengatakan permintaan rekor bertemu dengan likuiditas yang lebih dalam, menekan volatilitas di seluruh staking, pinjaman stablecoin, membuat pasar kredit kripto terlihat lebih mirip infrastruktur kas tradisional.
