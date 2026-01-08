Upexi beralih ke strategi perbendaharaan berimbalan tinggi pada 2026 dengan kepemilikan mendekati 2,2 juta SOL

Upexi, perusahaan yang terdaftar di Nasdaq (UPXI), hari ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan strategi yang disesuaikan dengan risiko untuk perbendaharaan SOL-nya pada tahun 2026 karena harga token turun dan premi valuasi terkompresi. Perusahaan terus meningkatkan kepemilikan SOL-nya dan melakukan pembelian kembali saham di tengah penurunan harga SOL.

Perusahaan perbendaharaan aset digital yang berfokus pada Solana hari ini mengumumkan rencananya untuk secara material meningkatkan imbal hasil perbendaharaan Solana-nya pada tahun 2026, mengharapkan implementasi tersebut tidak akan mengganggu operasi perbendaharaan Solana-nya. Menurut Upexi, strategi baru ini akan meningkatkan imbal hasil secara disiplin, meningkatkan fleksibilitas operasional, dan memperkuat hubungan antara aktivitas perbendaharaan dan tujuan korporat.

Upexi mengungkapkan pembelian 200.000 saham oleh CEO Marshall

Upexi membagikan siaran pers hari ini yang mengumumkan rencana untuk meningkatkan imbal hasil perbendaharaannya melalui strategi yang disesuaikan dengan risiko secara strategis. Namun, perusahaan tidak mengungkapkan secara pasti bagaimana pendekatan yang direncanakan akan berbeda dari strategi saat ini, yang mencakup model staking. Perusahaan juga menjalankan merek produk konsumen paralel, mendiversifikasi aliran pendapatannya. Pendekatan ganda ini menempatkan perusahaan pada keunggulan kompetitif atas perbendaharaan yang berfokus pada Solana lainnya di seluruh ekosistem kripto.

Perusahaan perbendaharaan yang berfokus pada Solana sejauh ini telah mengakumulasi 2.174.583 token SOL, mewakili peningkatan 3,2% dari 2.106.989 SOL per 31 Oktober. Upexi sekarang memimpin sebagai perbendaharaan terfokus Solana teratas di depan DeFi Development Corp. dan Sol Strategies Inc., dengan kepemilikan akumulasi 2.027.817 SOL dan 435.159 SOL, masing-masing. Token SOL yang terakumulasi Upexi sekarang bernilai sekitar $294,9 juta, turun dari hampir $406 juta pada bulan Oktober.

Harga SOL telah menurun dengan cepat sejak kejatuhan Oktober; saat ini, pasar telah kehilangan hampir 50% dari nilainya. SOL turun 2% pada grafik harian pada saat publikasi, diperdagangkan pada $135,5. Token jaringan Solana telah kehilangan sekitar 33% dari nilainya selama 12 bulan terakhir, dengan penurunan tercatat antara akhir Oktober dan awal Januari 2026. Penurunan tersebut telah mengompresi valuasi bagi banyak perusahaan perbendaharaan aset digital tahun ini.

Sebagai bagian dari rilis tersebut, perusahaan mengungkapkan bahwa mereka membeli kembali 416.226 saham dengan harga rata-rata $1,92, bersamaan dengan pembelian 200.000 saham oleh CEO Upexi Allan Marshall pada bulan Desember. Perusahaan memulai program pembelian kembali saham pada akhir tahun 2025, karena penurunan harga SOL telah mengompresi harga sahamnya.

Upexi berjuang untuk mengangkat harga sahamnya di tengah kompresi premi valuasi

Alan Marshall menyatakan bahwa, sebagai bagian dari transisi, perusahaan berfokus pada peningkatan total imbal hasil sambil mempertahankan profil risiko yang bijaksana. Marshall mengisyaratkan bahwa rincian tambahan akan diungkapkan dalam beberapa minggu mendatang. Dia mengakui bahwa perusahaan telah mengalami lingkungan yang menantang tetapi tetap aktif dalam menyebarkan modal untuk menciptakan nilai pemegang saham jangka panjang, mencatat pembelian terbaru Solana dan saham biasa Upexi.

Perusahaan perbendaharaan yang berfokus pada Solana mengumpulkan modal pada bulan November melalui penawaran penempatan pribadi, yang menghasilkan $10 juta dalam hasil kotor dengan menerbitkan 3.289.474 saham biasa dan waran. Jika dieksekusi, waran tersebut dapat menghasilkan tambahan $13 juta. Sejauh ini, rasio utang terhadap modal perusahaan berada di 0,58, sedangkan rasio lancarnya adalah 3,41, menunjukkan likuiditas jangka pendek yang kuat meskipun ada beban utang.

Harga saham Upexi turun 5,7% hari ini, kemudian naik 1,4% setelah jam perdagangan menyusul pengumuman tersebut. Saham tersebut diperdagangkan pada $2,15 pada saat publikasi, dengan YTD sebesar 22,86%, mencerminkan kepercayaan investor yang kuat di awal tahun 2026 meskipun ada penarikan jangka pendek. Namun, saham tersebut telah kehilangan hampir 99,9% dari nilainya dari tertinggi sepanjang masa $157,53 pada Juni 2021 ke posisi terendah saat ini $2,15.

