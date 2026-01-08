Perusahaan keluarga Trump, World Liberty Financial, mengumumkan bahwa salah satu anak perusahaannya telah mengajukan permohonan izin bank nasional. World Liberty Trust secara resmi mengajukan permohonan pada hari Rabu untuk mendirikan bank nasional, dengan menyerahkan dokumen kepada Office of the Comptroller of the Currency Departemen Keuangan.

Jika disetujui, izin perbankan tersebut akan memungkinkan World Liberty Trust untuk menangani penerbitan dan penyimpanan USD1, stablecoin yang didukung dolar. Saat ini dalam kustodian BitGo, stablecoin tersebut telah tumbuh menjadi nilai pasar $3,4 miliar setelah investor pihak ketiga menggunakan USD1 untuk mendanai kesepakatan senilai $2 miliar yang melibatkan Binance. Simpanan dolar AS juga mendukung token tersebut di lembaga teregulasi dan aset yang diinvestasikan dalam obligasi pemerintah AS jangka pendek.

Stablecoin USD1, yang didirikan oleh World Liberty Financial, baru-baru ini melewati nilai pasar $3 miliar, menurut postingan yang dibagikan oleh perusahaan di X.

"Kapitalisasi pasar USD1 telah melampaui $3 miliar. Ini adalah momen besar bagi tim kami dan komunitas WLFI. Tetapi pencapaian bukanlah tujuan — membangun masa depan rel keuangan adalah tujuannya. Dan kami baru saja memulai," tulis perusahaan tersebut.

World Liberty Financial, yang didirikan bersama oleh Donald Trump Jr., menciptakan USD1 awal tahun lalu setelah Trump kembali ke Gedung Putih, dengan menyatakan secara sederhana bahwa "yang ini untuk pengguna ritel."

World Liberty Trust akan menawarkan penerbitan dan penebusan stablecoin dari waktu ke waktu

Berbicara tentang pengajuan de novo, Zach Witkoff, presiden dan ketua yang diusulkan dari World Liberty Trust Company, mencatat, "Aplikasi ini menandai evolusi lebih lanjut dari ekosistem. USD1 tumbuh lebih cepat di tahun pertamanya daripada stablecoin lainnya dalam sejarah."

Ia menambahkan bahwa token USD1 sudah digunakan untuk transfer internasional, proses penyelesaian, dan fungsi treasury. Ia lebih lanjut menegaskan, "Izin trust nasional akan memungkinkan kami untuk menyatukan penerbitan, kustodian, dan konversi sebagai penawaran lengkap di bawah satu entitas yang sangat diatur."

Secara keseluruhan, afiliasi trust baru ini bertujuan untuk menawarkan penerbitan dan penebusan stablecoin, layanan akses fiat, dan solusi kustodian dan konversi kepada klien institusional, termasuk exchange kripto dan perusahaan investasi. Ini akan beroperasi sesuai dengan GENIUS Act, RUU stablecoin yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Trump pada Juli, dan memastikan bahwa semua operasi memenuhi standar anti pencucian uang dan sanksi, menurut WLFI.

Selain World Liberty Trust, Coinbase dan Crypto.com juga mencari persetujuan untuk izin bank mereka. Baru bulan lalu, pemerintahan Trump menyetujui tawaran izin bank dari BitGo dan beberapa perusahaan kripto besar, termasuk Fidelity Digital Assets, Circle, Ripple, dan Paxos. Meskipun dibandingkan dengan bank layanan penuh, bank trust memiliki kewenangan yang jauh lebih sempit. Pelobi perbankan bahkan memperingatkan bahwa penerbitan izin trust dapat meningkatkan risiko sistemik dan mengencerkan kredibilitas izin tersebut.

Witkoff mengatakan Presiden Trump dan keluarganya akan menjadi pemegang saham tanpa hak suara di perusahaan trust

Presiden Trump membantu mendirikan World Liberty pada akhir 2024, mempresentasikannya sebagai proyek DeFi yang bertujuan menghubungkan investor kripto untuk peminjaman, pinjaman, dan perdagangan. Namun, platform tersebut belum menawarkan akses pengguna ke fitur peminjaman, pinjaman, atau perdagangan.

Mack McCain, Penasihat Umum World Liberty Financial dan Chief Trust Officer masa depan World Liberty Trust Company, percaya izin tersebut akan memungkinkan perusahaan meluncurkan produk lebih cepat tanpa bergantung pada pihak ketiga.

Meskipun demikian, WLFI tetap berada di bawah pengawasan atas klaim bahwa keterlibatan Presiden dan keluarganya menimbulkan konflik kepentingan yang besar. Witkoff telah menanggapi kritik, dengan berargumen bahwa perusahaan trust dirancang untuk menghindari konflik semacam itu. Ia berkomentar, "Kami menyusun perusahaan trust ini dengan sengaja untuk menghindari konflik kepentingan."

Ia berargumen bahwa Presiden Trump dan keluarganya hanya akan menjadi pemangku kepentingan tanpa hak suara di anak perusahaan trust yang baru, dan mereka tidak akan mengawasi bisnis harian perusahaan. Pada 2024, Witkoff ikut meluncurkan World Liberty Financial bersama tiga putra Presiden Trump: Eric Trump, Donald Trump Jr., dan Barron Trump.

Token USD1 sudah terdaftar di exchange Korea teratas, termasuk UPbit dan Bithumb. Ini juga tersedia di platform utama AS, termasuk Binance, Coinbase, Kraken, dan Gemini.

