Paus 0x10a berubah dari untung menjadi rugi dalam dua hari, dengan posisi long BTC-nya terlikuidasi, mengakibatkan kerugian sebesar $1,69 juta.

PANews melaporkan pada 8 Januari bahwa, menurut Onchain Lens, terpengaruh oleh koreksi pasar, alamat whale 0x10a berubah dari keuntungan $5,8 juta menjadi kerugian sekitar $1,87 juta dalam dua hari. Posisi long BTC-nya telah sepenuhnya dilikuidasi, mengakibatkan kerugian $1,69 juta; posisi FARTCOIN dan PUMP-nya (keduanya posisi long dengan leverage 10x) telah dilikuidasi sebagian, saat ini menunjukkan kerugian mengambang sekitar $747.000, dan hampir dilikuidasi lagi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.