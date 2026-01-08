BursaDEX+
Akhir sebuah era saat Hawks menukar Trae Young ke Wizards – laporan

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/08 14:40
Atlanta Hawks menukar point guard bintang empat kali All-Star Trae Young ke Washington Wizards, dilaporkan oleh berbagai media pada Rabu, 7 Januari (Kamis, 8 Januari, waktu Manila).

Paket balasan dari Washington dilaporkan mencakup guard veteran CJ McCollum dan forward Corey Kispert.

Young, 27 tahun, telah menghabiskan seluruh kariernya di Atlanta sejak dia diakuisisi dari Dallas segera setelah Mavericks memilihnya dengan pilihan keseluruhan kelima di NBA Draft 2018.

Dia membawa Hawks ke Final Konferensi Timur pada musim 2020-21, tetapi mereka tersingkir di ronde pertama pada dua musim berikutnya dan telah tersingkir di play-in pada dua musim terakhir.

Young, pemimpin sepanjang masa waralaba dalam assist (4.837) dan three-pointer yang dibuat (1.295), telah mencetak rata-rata 25,2 poin, 9,8 assist, 3,5 rebound, dan satu steal per pertandingan selama 493 pertandingan (semua starter) bersama Hawks.

Namun, dia hanya bermain 10 dari 39 pertandingan tim musim ini, melewatkan periode panjang karena cedera MCL terkilir dan saat ini absen karena kontusio paha kanan.

Hawks (18-21) mencetak 2-8 di 10 pertandingan yang dimainkan Young musim ini dan saat ini berada di posisi play-in untuk tahun ketiga berturut-turut sebagai unggulan No. 9 di Konferensi Timur.

McCollum, 34 tahun, berada di musim pertamanya bersama Wizards setelah menghabiskan sebagian besar kariernya di Portland (2013-22) dan tiga musim lebih terakhir di New Orleans (2022-25).

Most Improved Player 2015-16, McCollum mencetak rata-rata 18,8 poin (terendah sejak 2014-15) dan 3,6 assist selama 35 pertandingan musim ini.

Kispert, 26 tahun, dipilih pada urutan ke-15 secara keseluruhan di NBA Draft 2021 oleh Washington. Dia mencetak rata-rata 10,9 poin dan menembak 38,3% dari luar garis tembakan dalam 311 pertandingan (105 starter) selama lima musim bersama Wizards.

Dia mencetak rata-rata 9,2 poin dan menembak 39,5% dari jarak three-point musim ini. – Rappler.com

