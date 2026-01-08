Pembaruan Pasar Harian: Pasar Kripto dan Saham Turun Setelah Data Ketenagakerjaan Lemah

TLDR

Harga Bitcoin turun di bawah $90.000 pada hari Kamis, turun 2% dalam 24 jam meskipun ada kenaikan mingguan 3% karena reli awal Januari mendingin

Arus keluar ETF Bitcoin mencapai $486 juta selama dua hari, menandai kerugian berturut-turut pertama di 2025 untuk dana BTC spot

Futures pasar saham turun dengan Dow dan S&P 500 turun 0,3%, futures Nasdaq turun 0,6% setelah sesi Rabu yang bercampur

Laporan pekerjaan Desember menunjukkan hanya 41.000 posisi sektor swasta baru versus perkiraan 50.000, memperlemah prospek pasar tenaga kerja

Taruhan pemotongan suku bunga Fed meningkat karena data pekerjaan yang lemah mendorong yield Treasury 10 tahun turun ke 4,14%, mendukung aset berisiko

Harga Bitcoin turun di bawah $90.000 pada hari Kamis karena pasar cryptocurrency mundur dari kenaikan awal Januari. Pergerakan lebih rendah terjadi bersamaan dengan penurunan pasar saham menyusul data ketenagakerjaan yang mengecewakan.

Harga Bitcoin (BTC)

Bitcoin turun 2% selama 24 jam untuk diperdagangkan mendekati $90.000. Cryptocurrency terbesar mempertahankan kenaikan mingguan di atas 3% meskipun terjadi penurunan pada hari Kamis.

Harga Ethereum turun 3% pada hari itu sambil mempertahankan kenaikan 6% untuk minggu ini. Cryptocurrency utama lainnya menunjukkan kinerja beragam di berbagai kerangka waktu.

Arus ETF Bitcoin berubah negatif untuk hari kedua berturut-turut. ETF bitcoin spot AS mencatat arus keluar melebihi $486 juta selama periode dua hari, menandai kerugian berturut-turut pertama di 2025.

Harga XRP memimpin penurunan di antara cryptocurrency teratas dengan penurunan 4,5% dalam 24 jam. Token tersebut mempertahankan kenaikan mingguan 17% meskipun terjadi penjualan pada hari Kamis.

Harga Dogecoin mencatat kinerja mingguan terkuat di antara koin utama. Cryptocurrency meme ini naik lebih dari 22% selama tujuh hari sambil mempertahankan sebagian besar kenaikan pada hari Kamis.

Futures pasar saham menurun pada pagi hari Kamis setelah sesi Rabu yang volatil. Futures Dow Jones dan futures S&P 500 turun 0,3% sementara futures Nasdaq 100 turun 0,6%.

E-Mini S&P 500 Mar 26 (ES=F)

S&P 500 dan Dow ditutup lebih rendah pada hari Rabu meskipun mencapai rekor intraday baru. Nasdaq Composite ditutup sedikit lebih tinggi setelah saham Alphabet melonjak lebih dari 2%, untuk sementara mendorong induk Google melampaui Apple dalam nilai pasar.

Data Pekerjaan yang Lemah Memicu Ekspektasi Pemotongan Suku Bunga Federal Reserve

Data penggajian sektor swasta Desember datang di bawah ekspektasi pada hari Rabu. ADP Research melaporkan 41.000 pekerjaan baru versus perkiraan ekonom 50.000, meningkatkan kekhawatiran tentang kekuatan pasar tenaga kerja.

Angka ketenagakerjaan yang lemah mendorong yield Treasury lebih rendah di seluruh kurva. Yield Treasury 10 tahun turun ke sekitar 4,14% karena harga obligasi naik.

Ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve meningkat menyusul kemelencengan pekerjaan. Pasar suku bunga untuk sementara memperhitungkan setidaknya dua pemotongan suku bunga Fed seperempat poin pada akhir 2025.

Ekspektasi suku bunga yang lebih rendah biasanya mendukung harga cryptocurrency dan valuasi saham. Kondisi kebijakan moneter yang lebih mudah mendorong investasi pada aset berisiko tinggi seperti Bitcoin dan saham teknologi.

Pasar obligasi di Asia mengikuti pola serupa pada hari Kamis. Harga utang pemerintah Australia dan Selandia Baru naik sementara futures obligasi Jepang mempertahankan kenaikan setelah lelang utang 30 tahun.

Analis pasar cryptocurrency mengaitkan pergerakan harga Bitcoin dengan faktor makroekonomi. Analis B2BINPAY menggambarkan crypto sebagai aset berisiko yang sangat bergantung pada sentimen Bitcoin dan kondisi pasar yang lebih luas.

Harga Minyak dan Saham Teknologi Berdampak pada Pasar

Harga minyak mundur selama perdagangan Rabu setelah Presiden Trump mengumumkan Venezuela akan mengirim 50 juta barel minyak mentah ke Amerika Serikat. Menteri energi AS mengatakan Amerika akan mengendalikan output minyak Venezuela tanpa batas waktu.

Saham Intel melonjak 6,5% setelah meluncurkan chip seri Core Ultra 3 baru di CES 2026. Konferensi teknologi terus memberikan katalis untuk pergerakan saham teknologi sepanjang minggu.

Jumat membawa laporan pekerjaan Desember dan keputusan Mahkamah Agung yang potensial tentang legalitas tarif. Kedua peristiwa dapat memberikan arah untuk pasar cryptocurrency dan saham menuju minggu depan.

