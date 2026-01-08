BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 8 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, total jumlah likuidasi untuk kontrak futures cryptocurrency di seluruh jaringan mencapaiPANews melaporkan pada 8 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, total jumlah likuidasi untuk kontrak futures cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai

Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi kontrak sebesar $357 juta terjadi di seluruh jaringan, terutama melibatkan posisi long.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/08 23:30
Belong
LONG$0,003847+11,89%
Semantic Layer
42$0,04329-3,04%
Bitcoin
BTC$96 695,53+1,82%
Ethereum
ETH$3 355,8+1,84%

PANews melaporkan pada 8 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, total jumlah likuidasi untuk kontrak berjangka cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai $357 juta dalam 24 jam terakhir, termasuk $314 juta dalam posisi long dan $42,9204 juta dalam posisi short. Total jumlah likuidasi untuk BTC adalah $101 juta, dan total jumlah likuidasi untuk ETH adalah $77,5038 juta.

Peluang Pasar
Logo Belong
Harga Belong(LONG)
$0,003847
$0,003847$0,003847
+9,10%
USD
Grafik Harga Live Belong (LONG)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42
Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Anak perusahaan aset digital dari raksasa perbankan Prancis Societe Generale-FORGE dan Swift telah menyelesaikan uji coba yang mendemonstrasikan pertukaran dan penyelesaian aset tertoken
Bagikan
CryptoNews2026/01/15 18:04