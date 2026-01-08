Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi kontrak sebesar $357 juta terjadi di seluruh jaringan, terutama melibatkan posisi long.

PANews melaporkan pada 8 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, total jumlah likuidasi untuk kontrak berjangka cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai $357 juta dalam 24 jam terakhir, termasuk $314 juta dalam posisi long dan $42,9204 juta dalam posisi short. Total jumlah likuidasi untuk BTC adalah $101 juta, dan total jumlah likuidasi untuk ETH adalah $77,5038 juta.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.