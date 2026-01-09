Polygon Labs Mengungkap Alat untuk Mendukung Transfer Stablecoin Global

TLDR

Polygon Labs telah meluncurkan Open Money Stack untuk meningkatkan infrastruktur pembayaran stablecoin.

Stack ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara sistem keuangan onchain dan offchain.

Ini memungkinkan onboarding fiat yang lancar, transfer lintas rantai, dan layanan keuangan onchain yang lengkap.

Banyak fitur dari Open Money Stack sudah aktif atau tersedia melalui kemitraan.

Peluncuran ini mengikuti ekspansi Visa dalam penyelesaian USDC untuk bank-bank yang berpartisipasi di AS.

Polygon Labs telah memperkenalkan Open Money Stack, infrastruktur baru yang bertujuan untuk mendukung pembayaran stablecoin yang diatur dan transfer lintas batas. Suite ini dirancang untuk menghubungkan sistem keuangan yang terfragmentasi dan merampingkan pergerakan uang di lapisan onchain dan offchain. Peluncuran ini datang ketika stablecoin semakin banyak berfungsi sebagai media penyelesaian global untuk lembaga keuangan dan platform fintech.

Open Money Stack menargetkan kesenjangan infrastruktur stablecoin

Polygon Labs mengembangkan Open Money Stack untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur yang sudah berlangsung lama dalam pembayaran stablecoin dan ekosistem keuangan digital. Stack ini mengintegrasikan alat orkestrasi, sistem kepatuhan, antarmuka dompet, dan kemampuan penyelesaian lintas rantai ke dalam satu kerangka kerja.

Ini memungkinkan pengembang dan bisnis untuk mengonboard pengguna, memindahkan uang melintasi blockchain, dan menyematkan layanan yield dan kartu. Inisiatif ini mendukung stablecoin yang diatur sambil bertujuan mempertahankan interoperabilitas antara sistem berbasis fiat dan blockchain.

Perusahaan mengkonfirmasi bahwa banyak komponen stack sudah aktif atau berjalan melalui mitranya. Polygon Labs menyatakan bahwa lebih banyak kemampuan akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang untuk memperluas fungsi stack.

Langkah Visa, OCC menandakan pergeseran stablecoin yang lebih luas

Pengumuman ini mengikuti ekspansi baru-baru ini dari Visa dalam penyelesaian USDC untuk bank-bank AS yang berpartisipasi. Langkah tersebut memungkinkan bank-bank tersebut untuk menyelesaikan kewajiban keuangan menggunakan stablecoin secara langsung onchain.

Kemajuan regulasi di Amerika Serikat juga telah dipercepat dalam beberapa bulan terakhir, mendukung perusahaan keuangan berbasis kripto. Office of the Comptroller of the Currency menyetujui piagam bank kepercayaan nasional baru untuk entitas kripto dan stablecoin.

Polygon Labs menekankan bahwa kemajuan regulasi ini mendukung dorongannya untuk menyatukan rel pembayaran untuk aplikasi institusional dan ritel. Stack ini berupaya menjaga transaksi tetap onchain sambil memungkinkan on-ramp dan off-ramp fiat.

Pasokan stablecoin Polygon mencapai level tertinggi dalam tiga tahun

Total pasokan stablecoin di Polygon telah melonjak ke level tertinggi dalam tiga tahun sebesar $3,3 miliar, menurut perusahaan. Peningkatan ini menandakan permintaan yang meningkat untuk infrastruktur keuangan yang dapat diskalakan dan dapat diprogram di jaringan.

Polygon Labs mengatakan Open Money Stack mendukung pertumbuhan ini dengan menawarkan alat untuk mendapatkan yield, integrasi identitas, dan kepatuhan regulasi. Perusahaan bertujuan untuk membuat pergerakan uang digital menjadi mulus bagi pengguna dan bisnis global.

Sandeep Nailwal dan Marc Boiron menyebut transformasi uang tidak dapat dihindari dalam visi bersama mereka.

Polygon menyatakan telah memproses lebih dari $2 triliun dalam transfer nilai onchain di seluruh blockchain-nya sejak diluncurkan. Perusahaan mengatakan pengalaman ini memberinya wawasan mendalam tentang menjalankan infrastruktur blockchain global.

Stack ini menggabungkan indexer, RPC, dan jembatan stablecoin ke dalam sistem terpadu untuk transfer nilai yang mulus. Ini juga mendukung lapisan identitas dan primitif keuangan yang dibangun untuk lingkungan yang patuh.

Polygon Labs mengkonfirmasi inisiatif mendatang akan mencakup pembayaran, kepatuhan, dan primitif baru untuk meningkatkan pengalaman uang onchain. Perusahaan berencana untuk beralih dari visi strategis ke eksekusi produk selama beberapa minggu mendatang.

Mereka memposisikan Open Money Stack sebagai infrastruktur inti untuk jaringan keuangan masa depan.

Postingan Polygon Labs Unveils Tools to Power Global Stablecoin Transfers pertama kali muncul di CoinCentral.