Setiap 20 detik, di suatu tempat di dunia, sebuah kaki hilang karena diabetes. Selama beberapa dekade, statistik itu terasa tak terhindarkan. Hari ini, dokter seperti Michael Lebow, MD membuktikan bahwa hal itu tidak harus terjadi.

Krisis Tersembunyi di Balik Kulit

Diabetes secara diam-diam menyerang kaki jauh sebelum sebagian besar pasien menyadarinya. Gula darah tinggi merusak saraf (neuropati) dan mengeraskan arteri (penyakit arteri perifer, atau PAD). Retakan kecil atau kapalan yang akan sembuh dalam beberapa hari pada kaki yang sehat dapat menjadi ulkus yang dalam dan tidak sembuh-sembuh pada seseorang dengan diabetes. Infeksi terjadi dengan cepat, jaringan mati, dan tiba-tiba amputasi menjadi pilihan "teraman".

Angka-angkanya sangat mengkhawatirkan:

Ulkus kaki diabetik mempengaruhi 19–25% orang dengan diabetes selama hidup mereka

Hingga 85% amputasi didahului oleh ulkus yang tidak pernah sembuh

Setelah amputasi besar, tingkat kelangsungan hidup lima tahun turun di bawah 30% — lebih buruk daripada banyak kanker

Namun di klinik yang dipimpin oleh spesialis seperti Dr. Michael Lebow, hasil-hasil ini menjadi pengecualian daripada aturan.

Dari Fatalisme hingga Penyelamatan Kaki: Sejarah Singkat

Pada era pra-insulin tahun 1890-an, gangren diabetik hampir selalu fatal. Ahli bedah melakukan amputasi tinggi dan cepat, berharap dapat mengungguli sepsis. Penemuan insulin pada tahun 1921 membuat pasien hidup lebih lama — tetapi mengungkapkan komplikasi kaki sebagai penyebab utama rawat inap yang baru.

Perubahan nyata dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an:

1957 – Cangkok bypass femoral-popliteal pertama yang berhasil

1964 – Charles Dotter melakukan angioplasti pertama di dunia pada kaki

1980-an – Podiatri muncul sebagai spesialisasi tersendiri yang berfokus pada offloading dan pencegahan

1990-an – Klinik multidisiplin "toe and flow" membuktikan bahwa menggabungkan operasi vaskular dengan perawatan luka ahli secara dramatis menurunkan tingkat amputasi

Michael Lebow, MD dilatih selama periode revolusioner ini dan melihat langsung betapa cepatnya bidang ini berkembang. "Ketika saya mulai," kenangnya, "kami masih mengatakan kepada pasien, 'Jika kami tidak bisa mengalirkan darah ke sana, kaki akan hilang.' Hari ini, kalimat itu hampir tidak pernah keluar dari mulut saya."

Tiga Pilar Penyelamatan Anggota Tubuh Modern

Pilar 1: Memulihkan Aliran Darah dengan Presisi Endovaskular

Lebih dari setengah dari semua ulkus kaki diabetik memiliki pasokan darah yang sangat berkurang sebagai penyebab utama. Tanpa oksigen dan nutrisi, bahkan perban luka terbaik pun tidak berguna.

Michael Lebow, MD mengkhususkan diri dalam revaskularisasi endovaskular yang minimally invasive — prosedur yang dilakukan melalui lubang jarum daripada operasi terbuka. Menggunakan panduan sinar-X langsung, ia memasukkan kawat dan balon ultra-tipis ke dalam arteri sekecil 1–2 milimeter di kaki itu sendiri.

Teknik umum dalam persenjataannya meliputi:

Balon berlapis obat yang melepaskan obat untuk mencegah penyempitan kembali

Perangkat aterektomi orbital dan directional yang "mengamplas" kalsium yang keras seperti batu

Stent ultra-panjang yang dirancang khusus untuk arteri di bawah lutut

Akses pedal — memasuki arteri melalui bagian atas kaki atau bahkan tumit ketika arteri kaki benar-benar tersumbat

Tingkat penyelamatan anggota tubuh yang dipublikasikan dengan teknik modern ini sekarang melebihi 85–90% pada satu tahun, bahkan pada pasien yang sebelumnya diberi label "tanpa pilihan."

Pilar 2: Penyembuhan Luka Lanjutan yang Melampaui Perban

Setelah aliran darah dipulihkan, luka itu sendiri harus dibujuk untuk menutup. Di sinilah pemikiran lama berakhir dan sains dimulai.

Protokol perawatan luka Dr. Michael Lebow mengikuti pedoman internasional berbasis bukti tetapi disesuaikan dengan setiap pasien:

Debridement tajam mingguan di kantor untuk menghilangkan biofilm dan merangsang faktor pertumbuhan

Aplikasi pengganti kulit hidup (seperti cangkok plasenta atau bioengineered) ketika penyembuhan terhenti

Terapi luka tekanan negatif (wound VAC) untuk menarik tepi bersama dan mengurangi pembengkakan

Total contact casting — standar emas untuk offloading ulkus plantar, menyembuhkan 70–90% dalam 6–12 minggu

"Pekerjaan endovaskular memberi kita waktu," Dr. Lebow menjelaskan. "Perawatan luka ahli adalah yang sebenarnya menutup ulkus dan membuatnya tetap tertutup."

Pilar 3: Tim Multidisiplin — Di Mana Keajaiban Terjadi

Tidak ada spesialis tunggal yang dapat memenangkan pertarungan ini sendiri. Dr. Michael Lebow memimpin Konferensi Pelestarian Anggota Tubuh mingguan yang menyatukan:

Ahli endokrinologi (kontrol glukosa ketat)

Podiatris (ortotik khusus dan offloading bedah)

Dokter penyakit menular (antibiotik jangka panjang yang ditargetkan)

Perawat vaskular dan staf bersertifikat perawatan luka

Ortotis dan pedortis

Pekerja sosial dan spesialis kesehatan perilaku

Studi program serupa menunjukkan tingkat amputasi turun 45–85% dibandingkan dengan perawatan tradisional. Pasien menemui setiap spesialis dalam satu kunjungan, keputusan dibuat secara kolaboratif, dan tindak lanjut tanpa henti.

Pasien Nyata, Hasil Nyata

Pertimbangkan James R., seorang pengemudi truk berusia 58 tahun dengan ulkus tumit yang tidak sembuh dan tidak ada denyut yang dapat diraba di kedua kakinya. Ahli bedah tradisional merekomendasikan amputasi di bawah lutut. Sebaliknya, Dr. Michael Lebow melakukan rekonstruksi endovaskular selama empat jam pada ketiga arteri tibialis, diikuti oleh delapan minggu total contact casting dan aplikasi cangkok plasenta. Hari ini James kembali ke jalan — kedua kaki utuh.

Atau ambil Maria G., yang kisahnya membuka artikel ini. Tiga bulan setelah perawatan endovaskular dan perawatan luka gabungannya di bawah arahan Dr. Lebow, dia menari di quinceañera cucunya — sesuatu yang tidak pernah dia pikir mungkin.

Melihat ke Depan: Perbatasan Berikutnya

Dr. Michael Lebow sudah menggabungkan inovasi yang menjanjikan:

Perancah bioresorbable yang larut setelah menjaga arteri tetap terbuka

Algoritma kecerdasan buatan yang memprediksi ulkus mana yang akan meledak menjadi masalah besar

Pemantauan perfusi berbasis rumah sehingga pasien dapat mengirimkan tingkat oksigen kaki ke tim setiap hari

Tetapi dia cepat menekankan bahwa teknologi saja tidak pernah cukup. "Alat paling kuat yang kami miliki," kata Dr. Lebow, "masih tindakan sederhana mendengarkan pasien, memeriksa kaki secara menyeluruh, dan menolak menerima amputasi sebagai hal yang tak terhindarkan."

Pesan Harapan

Terlalu lama, penyakit kaki diabetik telah diperlakukan sebagai tragedi yang tidak dapat dihindari. Visioner seperti Michael Lebow, MD membuktikan itu adalah kondisi yang dapat diobati — ketika tertangkap lebih awal dan dikelola secara agresif dengan kombinasi yang tepat dari pemulihan aliran darah, penyembuhan luka lanjutan, dan perawatan tim yang terkoordinasi.

Jika Anda atau seseorang yang Anda cintai menderita diabetes, periksa kaki tersebut setiap hari. Cari bantuan pada tanda pertama masalah. Dan ingat: pada tahun 2025, kehilangan kaki karena diabetes bukan lagi takdir. Ini adalah kegagalan yang dapat kita cegah — satu anggota tubuh, satu tim, satu dokter yang bertekad pada satu waktu.

