Prediksi Harga Bonk: Bonk Baru Saja Meledak Keluar dari Tren Turun Panjang – 100x Akan Datang?

Harga kini telah keluar dari saluran menurun yang terdefinisi dengan jelas pada kerangka waktu harian juga. Pergerakan ini menandai perubahan tren bersih pertama sejak fase distribusi sebelumnya yang dimulai pertengahan 2025.

Angin Segar Institusional Menambah Bahan Bakar untuk Setup

Sementara itu, TenX Protocols yang terdaftar di Kanada telah berkembang ke ekosistem Solana dan memilih BONK sebagai bagian dari strategi treasury kripto mereka.

Setelah pencatatan publik dan penggalangan dana melebihi $30 juta, perusahaan tersebut mengakuisisi sekitar 220 miliar token BONK melalui kombinasi transaksi pasar dan over-the-counter pada harga rata-rata mendekati $0,00001138.

Analisis Harga BONK: Level yang Penting Saat Ini

BONK rebound dari zona permintaan yang terdefinisi dengan baik di dekat dasar saluran, diikuti oleh dorongan naik yang decisif. Risiko pullback segera berada di dekat area support sebelumnya, sekitar $0,0000070.

Kegagalan untuk mempertahankan wilayah ini akan membuka kembali pintu untuk retrace yang lebih dalam, tetapi tren saat ini menunjukkan sebaliknya.

Di sisi lain, area utama pertama yang menarik berada di dekat zona supply sebelumnya pada $0,000020. Penembusan bersih di atas wilayah ini akan membuka BONK untuk pergerakan yang dipercepat menuju band resistance yang lebih tinggi yang ditandai di dekat area $0,000040.

Sementara itu, indikator momentum pada grafik mendukung kasus bullish. RSI kini trending lebih tinggi, sementara struktur MACD mencerminkan fase ekspansi segar daripada kelelahan.

100x Selanjutnya?

Meskipun BONK kemungkinan sedang mempersiapkan rally, pergerakan 100x sangat tidak mungkin karena banyak alasan. Pertama, peningkatan 100x berdasarkan supply saat ini sebesar 87,8 triliun BONK, lonjakan harga seperti itu akan memerlukan jumlah aliran modal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Selain itu, valuasi setinggi itu akan mengganggu dinamika pasar. Namun, ini tidak mengesampingkan kemungkinan rally kuat lebih lanjut dalam waktu dekat.

Meme Coin Baru Memasuki Ruang Kripto, Maxi Doge ($MAXI), Meme Coin Berenergi Tinggi

Maxi Doge ($MAXI) sedang membangun komunitas berenergi tinggi di mana trader berbagi setup, sinyal, dan peluang awal, semuanya dibungkus dalam ekosistem bertema Doge yang menyenangkan.

Ini adalah ruang yang dibangun untuk mereka yang menginginkan lebih dari sekadar meme, di mana budayanya menghargai kerja keras dan permainan tajam.

Sementara BONK telah melonjak lebih dari 40%, Maxi baru saja memulai, membawa momentum segar ke pasar yang haus akan pemimpin baru.

Proyek ini melewatkan pembicaraan teknis yang membosankan dan fokus pada apa yang dipedulikan trader: keuntungan, adrenalin, dan vibes yang baik.

Itu tidak berarti $MAXI kurang substansi.

Proyek ini sudah mengumpulkan lebih dari $4,4 juta dalam presale-nya, dan pemegang dapat mengikuti acara eksklusif, mendapatkan reward, dan staking hingga 70% APY.

Bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan gerakan yang digerakkan trader dengan potensi naik yang nyata, Maxi Doge adalah yang patut diperhatikan.

Untuk membeli, kunjungi situs web presale resmi $MAXI dan hubungkan wallet yang didukung, seperti Best Wallet.

Anda dapat menggunakan kripto yang ada di wallet Anda atau kartu bank untuk menyelesaikan transaksi dalam hitungan detik.

