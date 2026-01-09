Solana Mencoba Rebound saat Konsolidasi Hampir Berakhir—Bisakah Harga SOL Menembus Batas $145?

Postingan Solana Berupaya Rebound saat Konsolidasi Mendekati Akhir—Bisakah Harga SOL Menembus Hambatan $145? muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Solana adalah salah satu kripto yang paling diperhatikan sejak pelontarannya pada 2021, menarik minat berkelanjutan dari trader ritel, whale, dan institusi. Sejak awal 2026, sentimen seputar harga SOL menjadi semakin optimis, didukung oleh meningkatnya keterlibatan institusional, termasuk pengajuan terkait ETF yang melibatkan pemain keuangan besar, serta peningkatan jaringan berkelanjutan dan ekspansi ekosistem. Adopsi DeFi yang terus berkembang, inisiatif tokenisasi, dan proyek berbasis Solana yang lebih luas telah memperkuat narasi bullish jangka panjang.

Meskipun ada angin positif ini, SOL kesulitan membangun basis kuat di atas zona $145–$150. Setelah penarikan dari level tertinggi 2025, penjual berhasil mendorong harga di bawah $150, mengubahnya menjadi zona supply. Penolakan berulang dari kisaran ini menunjukkan distribusi aktif, dengan bears mempertahankan level tersebut secara agresif. Hingga SOL dapat merebut kembali dan bertahan di atas pita supply ini, upaya kenaikan kemungkinan akan tetap terbatas.

Seperti yang terlihat di grafik, harga Solana tetap terikat dalam kisaran selama beberapa bulan, bergerak antara zona support dan resistance yang terdefinisi dengan baik. Minat beli secara konsisten muncul antara $128 dan $119, memperkuat permintaan di bawah pita support $131–$128. Namun, upaya kenaikan terus terhenti dalam zona supply $130–$144, di mana penjualan berulang menunjukkan distribusi berkelanjutan. Supply yang persisten ini telah mencegah SOL merebut kembali resistance $145, level yang akan menjadi kritis untuk membuka jalan menuju $150 dan di atasnya. Untuk saat ini, likuiditas tampak menipis, dengan Chaikin Money Flow (CMF) menunjukkan divergensi bearish yang signifikan.

Meskipun ada tekanan jangka pendek ini, indikator momentum mulai condong ke arah bulls. MACD memberi sinyal melemahnya tekanan jual dan mengisyaratkan potensi crossover bullish. Selain itu, RSI berupaya pulih menuju level yang lebih tinggi, menunjukkan penguatan momentum kenaikan. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa SOL mungkin sedang diam-diam membangun kekuatan, dan peningkatan volume yang berkelanjutan dapat mendukung dorongan kembali menuju kisaran $145–$150.

Struktur yang lebih luas menunjukkan harga Solana (SOL) berada dalam fase konsolidasi daripada pembalikan tren. Dari perspektif yang lebih luas, kisaran berkepanjangan ini bisa menjadi dasar untuk ekspansi bullish yang lebih kuat setelah level resistance kunci berhasil direbut kembali.