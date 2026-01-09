Pertumbuhan ekonomi global mungkin turun menjadi 2,7% pada 2026 dari 2,8% pada 2025

Ekonomi dunia menuju perlambatan moderat tahun ini karena hambatan perdagangan Trump berdampak lebih berat dan ketidakpastian politik meningkat, menurut perkiraan ekonomi terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis Kamis.

PBB memprediksi ekspansi ekonomi global akan mencapai 2,7% pada 2026, turun dari perkiraan 2,8% untuk 2025. Pertumbuhan diperkirakan akan pulih ke 2,9% pada 2027, namun tingkat ini masih jauh di bawah rata-rata 3,2% yang terlihat selama sepuluh tahun sebelum pandemi.

Tahun lalu, negara-negara berhasil menyerap tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump pada sebagian besar mitra dagang Amerika pada April. Namun dampak penuhnya akan "menjadi lebih jelas pada 2026," demikian laporan tersebut. Pertumbuhan perdagangan internasional, yang mencapai 3,8% untuk 2025, diperkirakan akan turun menjadi hanya 2,2% tahun ini.

Sekretaris Jenderal António Guterres menunjuk pada tekanan yang meningkat yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia. "Kombinasi ketegangan ekonomi, geopolitik, dan teknologi sedang membentuk kembali lanskap global, menghasilkan ketidakpastian ekonomi baru dan kerentanan sosial," katanya.

AS melawan tren sementara sekutu berjuang

Ada ancaman lain di luar sengketa perdagangan. Konflik bersenjata di seluruh dunia dapat menyeret turun tingkat pertumbuhan, mengimbangi tanda-tanda positif seperti peningkatan belanja konsumen dan pasar kerja yang stabil di banyak negara.

Amerika Serikat melawan tren perlambatan umum. Peneliti memproyeksikan pertumbuhan Amerika akan naik sedikit menjadi 2% tahun ini dari 1,9% pada 2025, dibantu oleh "kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif."

Sekutu dekat Amerika tidak seberuntung itu. Uni Eropa akan melihat pertumbuhan melambat menjadi 1,3% pada 2026. Ekspansi Jepang diperkirakan 0,9%. Kedua angka tersebut turun dari level 2025 mereka.

China, target utama langkah-langkah perdagangan Amerika, akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat sebesar 4,6% pada 2026, turun dari 4,9% tahun lalu. Surplus perdagangan negara tersebut masih melampaui $1 triliun dalam sebelas bulan pertama 2025, menunjukkan kinerja ekspor yang kuat ke pasar di luar Amerika Serikat.

Wilayah berkembang lainnya menunjukkan prospek yang beragam. Afrika diperkirakan akan tumbuh 4,0% pada 2026, naik sedikit dari 3,9% pada 2025. Asia Selatan akan melambat dari 5,9% menjadi 5,6%. Asia Timur meluncur dari 4,9% menjadi 4,4%. India secara khusus diperkirakan akan berkembang 6,6% tahun ini setelah 7,4% pada 2025.

Amerika Latin dan Karibia menghadapi pertumbuhan 2,3% pada 2026, penurunan kecil dari 2,4% pada 2025. Wilayah ini menghadapi langkah-langkah tarif Amerika yang baru, pergeseran dalam aturan imigrasi, dan biaya pengiriman yang lebih tinggi.

Negara-negara termiskin terus berjuang. Pertumbuhan di negara-negara kurang berkembang diperkirakan mencapai 4,6% pada 2026 dan 5,0% pada 2027. Angka tersebut merupakan peningkatan dari perkiraan 3,9% untuk 2025, namun masih jauh dari target 7% yang diperlukan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hal-hal terlihat lebih cerah di sisi inflasi

Kenaikan harga di seluruh dunia diproyeksikan akan mereda menjadi 3,1% pada 2026 dari perkiraan 3,4% pada 2025. Biaya energi dan pangan yang lebih rendah, nilai mata uang yang lebih stabil, dan pertumbuhan upah yang lebih lambat mendorong penurunan tersebut. Sekitar 40% negara melihat inflasi kembali ke rata-rata jangka panjang mereka pada 2025.

Pasar kerja tetap stabil tahun lalu. Tingkat pengangguran global bertahan di 5%. Angka tersebut diproyeksikan akan turun sedikit menjadi 4,9% pada 2026. Namun di balik stabilitas ini, masalah tetap ada. Pengangguran kaum muda mencapai lebih dari dua kali lipat tingkat keseluruhan. Sekitar 257 juta orang muda di seluruh dunia tidak bekerja maupun bersekolah.

Laporan tersebut mencatat bahwa meskipun ada kekhawatiran awal tentang kehilangan pekerjaan dari tarif yang lebih tinggi, pencabutan sebagian dari beberapa langkah di akhir tahun membantu mengurangi kekhawatiran tersebut.

Ke depan, PBB memperingatkan bahwa negara-negara memiliki ruang terbatas untuk merespons masalah ekonomi. Tingkat utang yang tinggi dan anggaran yang ketat membatasi apa yang dapat dilakukan pemerintah. Bantuan asing yang menurun mengancam dukungan untuk layanan penting di negara-negara termiskin.

