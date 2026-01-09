Prediksi Harga Bitcoin (BTC): Bitcoin Membidik $92K Setelah Menguji Ulang Support $88K di Tengah CME Gap & Akumulasi Wyckoff

Cryptocurrency ini telah turun dari level tertinggi baru-baru ini sekitar $94.000, berkonsolidasi mendekati $90.350. Pada grafik 4 jam, price action menunjukkan lower wick terbentuk di sekitar $88.500, menunjukkan pembeli masuk di level ini. Analis mencatat bahwa stabilisasi ini dapat membentuk reli potensial berikutnya, meskipun swing jangka pendek masih mungkin terjadi.

Konsolidasi BTC di Tengah CME Gap

Bitcoin baru-baru ini mencoba merebut kembali zona $92.000–$94.000 tetapi menghadapi tekanan jual yang signifikan. Trader memperhatikan $88.000–$88.500, level yang bertepatan dengan CME futures gap, yang sering menarik perhatian harga. Secara historis, gap sering terisi, meskipun ini tidak dijamin; konteks pasar, likuiditas, dan momentum semuanya berperan.

BTC berjuang melawan resistance $92K–$94K, memantau support $88K–$88.5K saat CME gap mendekat. Sumber: @TedPillows via X

"$BTC mencoba merebut kembali zona $92.000–$94.000 tetapi menghadapi penjualan intens. Support kunci berada di sekitar $88.000–$88.500," kata TedPillows, trader Bitcoin jangka pendek yang dikenal dengan analisis berbasis grafik, di X.

Analisis volume menunjukkan pullback ke $88.500 terjadi pada volume perdagangan yang sedikit lebih rendah dari rata-rata dibandingkan breakdown Desember, kondisi yang biasanya terlihat selama retest support yang berhasil. Ini menunjukkan tekanan jual moderat daripada agresif.

Wyckoff Accumulation Menunjukkan Smart Money Bekerja

Grafik teknikal mengungkapkan pola Wyckoff accumulation pada timeframe 4 jam. Bitcoin menembus di atas zona resistance $88.000–$89.500 setelah beberapa kali penolakan sejak pertengahan Desember 2025 dan sekarang sedang menjalani retest volume rendah.

BTC menembus resistance $88K–$89.5K dan sekarang menguji support sebelum pergerakan berikutnya. Sumber: @GertvanLagen via X

"Harga telah menembus di atas garis resistance, dan retest volume rendah sedang berlangsung. Setelah berhasil, pergerakan nyata dapat mengikuti," catat Gert van Lagen, analis pasar yang mengkhususkan diri dalam metodologi Wyckoff.

Dalam teori Wyckoff, pullback volume rendah penting karena menunjukkan minat jual terbatas dan kehadiran pembeli yang mendukung level tersebut, bukan momentum naik yang dijamin. Retest jenis ini secara historis berhasil sekitar 60–70% dari waktu dalam heuristik analis, menunjuk pada reli potensial menuju $92.000–$100.000 jika support bertahan.

Sebaliknya, penembusan volume tinggi di bawah $88.000 akan membatalkan tesis akumulasi dan dapat membuka pintu untuk koreksi lebih dalam menuju $85.000, menyoroti pentingnya memantau volume bersama harga.

Rising Channel Terbentuk: Momentum Jangka Pendek Membaik

Analis TheSignalyst, yang dikenal dengan analisis tren jangka pendek, menyoroti bahwa Bitcoin bereaksi sesuai harapan dalam "blue demand zone." Sejak itu, rising channel telah terbentuk, menandakan tanda-tanda awal momentum bullish jangka pendek.

BTC mempertahankan blue demand zone, pembeli masuk, dan rising channel mengisyaratkan momentum kenaikan bertahap. Sumber: TheSignalyst di TradingView

"Selama BTC terus diperdagangkan dalam channel biru ini, saya akan memantau pullback menuju batas bawah untuk setup long mengikuti tren," kata TheSignalyst.

Zona struktur oranye tetap menjadi area keputusan kunci, bertindak sebagai target kenaikan potensial. Trader harus mencatat bahwa konfirmasi melalui volume perdagangan sangat penting untuk memvalidasi breakout yang berkelanjutan.

Kesimpulan Akhir

Bitcoin berada di persimpangan kritis saat berkonsolidasi mendekati $90.350. Interaksi dinamika CME gap, sinyal Wyckoff accumulation, dan formasi rising channel menunjukkan bahwa beberapa sesi berikutnya dapat menjadi penentu. Mempertahankan zona support $88.000–$88.500 dapat membuka jalan untuk rebound menuju $92.000, sementara breakdown volume tinggi dapat membuka downside yang lebih dalam.

Bitcoin diperdagangkan di sekitar 90.348, turun 1,00% dalam 24 jam terakhir pada saat berita ini ditulis. Sumber: Harga Bitcoin via Brave New Coin

Trader dan investor harus menggabungkan pengamatan hati-hati terhadap harga dan volume dengan manajemen risiko yang disiplin. Momentum jangka pendek menunjukkan perbaikan tentatif, dan akumulasi smart money mungkin sedang terjadi, tetapi kenaikan apa pun bergantung pada support yang terkonfirmasi bertahan. Outlook jangka pendek Bitcoin bersifat hati-hati optimis, meskipun volatilitas tetap tinggi, menekankan kebutuhan akan strategi yang terukur.