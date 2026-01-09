Morning Minute: Institusi Tidak Akan Datang—Mereka Sudah di Sini

Morning Minute adalah newsletter harian yang ditulis oleh Tyler Warner. Analisis dan opini yang diungkapkan adalah miliknya sendiri dan tidak selalu mencerminkan pendapat Decrypt. Berlangganan Morning Minute di Substack.

GM!

Berita utama hari ini:

Kripto utama turun 2-3% pada hari ini; BTC turun di bawah $90k

ZEC turun 19% setelah berita bahwa tim pengembang mengundurkan diri, berencana memulai perusahaan baru

Polymarket mengumumkan kemitraan eksklusif dengan WSJ dan DowJones

World Liberty Fi mengajukan charter bank trust nasional AS

MoonPay bermitra dengan Rumble untuk meluncurkan Rumble Wallet, kreator mulai menerima Bitcoin

🟢 Institusi Bukan Akan Datang – Mereka Sudah Di Sini

Empat pengumuman dari kemarin membuatnya sangat jelas—TradFi sedang berakselerasi ke dalam kripto.

📌 Apa Yang Terjadi

Empat berita utama muncul pada hari Rabu menampilkan 3 bank TradFi besar dan sebuah negara bagian AS yang masing-masing menyoroti adopsi kripto dengan cara yang berbeda.

JPMorgan mengumumkan bahwa JPM Coin akan diluncurkan di Canton Network, memperluas sistem penyelesaian berbasis blockchain-nya ke dalam jaringan keuangan yang lebih luas dan interoperabel.

mengumumkan bahwa JPM Coin akan diluncurkan di Canton Network, memperluas sistem penyelesaian berbasis blockchain-nya ke dalam jaringan keuangan yang lebih luas dan interoperabel. Barclays berinvestasi di Ubyx, sebuah startup yang fokus pada memungkinkan bank dan perusahaan pembayaran menyelesaikan transaksi menggunakan stablecoin di seluruh jalur keuangan yang ada.

berinvestasi di Ubyx, sebuah startup yang fokus pada memungkinkan bank dan perusahaan pembayaran menyelesaikan transaksi menggunakan stablecoin di seluruh jalur keuangan yang ada. Morgan Stanley mengajukan ke SEC untuk Ethereum Trust (ETH ETF) menambahkan eksposur ETH di samping pengajuan Bitcoin dan Solana terbarunya.

mengajukan ke SEC untuk Ethereum Trust (ETH ETF) menambahkan eksposur ETH di samping pengajuan Bitcoin dan Solana terbarunya. Negara bagian Wyoming mengonfirmasi peluncuran stablecoin yang didukung negara bagiannya, FRNT, di Solana, menandai salah satu contoh paling konkret dari entitas pemerintah AS yang menerapkan infrastruktur kripto.

Hari yang sibuk.

🧠 Mengapa Ini Penting

Setiap pengumuman layak mendapatkan tulisan fiturnya sendiri.

Tetapi cerita yang lebih besar terlihat ketika diperbesar.

Inilah yang terlihat seperti adopsi mainstream.

Kita sedang melewati fase "bank bullish pada blockchain" dan "kripto bisa mengganggu keuangan suatu hari nanti".

Ini terjadi secara langsung saat kita berbicara, dan ada lebih banyak berita setiap hari.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

Pertama, stablecoin adalah fokus saat ini. Setiap cerita hari ini berkisar pada dolar yang ditokenisasi dan penyelesaian, bukan kasus penggunaan spekulatif.

Kedua, Ethereum dan Solana menjadi infrastruktur institusional, bukan hanya tempat trading ritel. Kedua blockchain ini adalah kandidat yang mungkin menjadi rumah dari demam "tokenisasi segalanya" yang baru saja dimulai.

Ketiga, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemain TradFi tidak mencari untuk digantikan, mereka mencari peningkatan untuk sistem mereka yang ada. Canton Network ada untuk memungkinkan institusi yang diatur berinteraksi onchain tanpa merusak kepatuhan. Ubyx menghubungkan stablecoin ke sistem perbankan yang ada. Ini adalah peningkatan.



Dan akhirnya, ini semua terjadi pada hari yang sama.

TradFi tidak menunggu RUU struktur pasar kripto atau pasar bullish—mereka bergerak sekarang.

Adopsi kripto ada di sini.

🌎 Makro Kripto dan Pasar

Beberapa berita yang menonjol:

Kripto utama turun lagi kemarin karena BTC kehilangan $90k; BTC -2% di $89.900; ETH -3% di $3.100, SOL -3% di $134; XRP -7% ke $2,08

LIT (+3%), WLFI (+3%) dan XMR (+3%) memimpin penggerak teratas

ZEC turun 19% setelah tim pengembang mengundurkan diri setelah perselisihan dengan dewan; tim telah berjanji untuk membentuk perusahaan baru dan melanjutkan misi

Komite Perbankan Senat menghadapi tekanan yang meningkat menjelang pemungutan suara penting tentang undang-undang struktur pasar kripto minggu depan

Anak perusahaan World Liberty Financial mengajukan charter bank trust nasional, yang bertujuan untuk menerbitkan dan menyimpan stablecoin USD1-nya di bawah kerangka kerja yang diatur secara federal

Starknet mengalami pemadaman beberapa jam karena bug produksi blok; jaringan dijeda dan dikembalikan sebelum dilanjutkan

Gembong penipuan kripto $12B ditangkap di Kamboja dan diekstradisi ke China

Di Perbendaharaan Korporat / ETF

ETF BTC melihat $486M dalam arus keluar bersih pada hari Rabu, sekarang sepenuhnya menghapus $700M arus masuk bersih dari Senin selama 2 sesi terakhir

Di Meme / Penggerak Onchain

Meme utama sangat merah dengan Doge -6%, Shiba -5%, PEPE -8%, Bonk -9%, Pengu -7%, WIF -5% dan Fartcoin -10%

WhiteWhale mencapai $100M dalam kapitalisasi pasar, meme pertama yang mencapai level itu sejak Agustus (Troll)

💰 Token, Airdrop & Pelacak Protokol

Polymarket mengumumkan kemitraan eksklusif dengan WSJ dan Dow Jones untuk menyediakan data pasar prediksi real-time

Solana Mobile mengumumkan rencana untuk airdrop 2B token SKR kepada pemilik ponsel Seeker, dibuka kuncinya dan dijadwalkan untuk 20 Januari

Binance meluncurkan kontrak perps TradFi dengan trading 24/7 dan pasangan USDT, dimulai dengan Emas dan Perak

MoonPay mengumumkan kemitraan dengan Rumble untuk meluncurkan Rumble Wallet mereka, dengan streamer Rumble sekarang dapat dibayar dalam Bitcoin

Token FUN Footdball dot Fun (Sports Fun) ditambahkan ke roadmap listing Coinbase menjelang TGE mereka yang akan datang

🚚 Apa yang terjadi di NFT?

Pemimpin NFT turun lagi pada hari Rabu; Punks -1% di 29,65 ETH, Pudgy -2% di 4,9 ETH, dan BAYC tetap di 5,4 ETH; Hypurr -3% ke 543 HYPE

Memeland Captainz (+27%) memimpin penggerak teratas

memimpin penggerak teratas Memeland menggoda pembaruan seni baru untuk Captainz, menyebabkan lonjakan harga