Saham SUI Group Holdings Limited (SUIG): Melonjak Setelah Pembelian Kembali Besar dan Ekspansi Treasury

TLDR

Saham SUIG diperdagangkan pada $1,95 setelah kenaikan harian 5,41%

Perusahaan membeli kembali 7,8 juta saham di Q4 2025

Kepemilikan SUI naik menjadi lebih dari 108 juta token

Nilai treasury mendekati $196 juta

Saham diperdagangkan pada perkiraan 0,64x mNAV

Saham SUI Group Holdings Limited (SUIG) naik menjadi $1,95 selama jam perdagangan, naik 5,41%, menyusul pembaruan tentang pembelian kembali saham yang agresif dan peningkatan tajam kepemilikan treasury SUI.

Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq mengungkapkan bahwa mereka telah membeli kembali hampir 8,8% dari saham biasa mereka sambil meningkatkan eksposur terhadap blockchain Sui melalui staking, lending, dan aktivitas ekosistem.

Per 7 Januari 2026, SUI Group memiliki 108.098.436 token SUI. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh lending dalam ekosistem SUI dan imbalan staking asli. Manajemen menggambarkan langkah ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk membangun platform yang tahan lama dan menghasilkan nilai yang berpusat pada blockchain Sui.

Pembelian Kembali Saham Menandakan Disiplin Modal

Selama kuartal keempat 2025, SUI Group membeli kembali 7.801.042 saham di bawah program buyback $50 juta yang telah diotorisasi sebelumnya. Saham tersebut diperoleh pada harga rata-rata $2,02, mewakili sekitar 8,80% dari saham biasa perusahaan yang beredar.

Manajemen menggambarkan buyback sebagai penggunaan modal yang disiplin mengingat kondisi pasar. Dengan mengurangi jumlah saham, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan eksposur per saham terhadap treasury SUI dan platform blockchain-nya. Sekitar $22 juta dalam bentuk kas dan setara kas tetap tersedia untuk akuisisi SUI di masa depan dan pembelian kembali lebih lanjut.

Chief Investment Officer Stephen Mackintosh mengatakan investasi berkelanjutan dalam saham biasa mencerminkan kepercayaan pada nilai intrinsik perusahaan dan strategi jangka panjang. Perusahaan menyeimbangkan akumulasi token, staking, kemitraan, dan buyback untuk meningkatkan SUI-per-saham dari waktu ke waktu.

Treasury SUI Mencapai Skala Kritis

Treasury SUI Group berada di 108.098.436 SUI per 7 Januari 2026. Menggunakan harga SUI $1,81, kepemilikan tersebut dinilai sekitar $196 juta. Berdasarkan saham beredar yang telah disesuaikan sepenuhnya sebesar 80,9 juta, perusahaan melaporkan sekitar 1,34 SUI per saham biasa.

Ini menandai peningkatan yang signifikan dari sekitar 1,14 SUI per saham yang dilaporkan pada awal September 2025. Dalam basis dolar, SUI per saham setara dengan sekitar $2,42, mencerminkan perubahan harga token selama periode tersebut.

Hampir semua kepemilikan SUI perusahaan di-staking, menghasilkan yield perkiraan 2,2%. Yield harian saat ini diperkirakan sekitar $12.000, menciptakan aliran pendapatan berulang sambil mendukung keamanan jaringan di blockchain Sui.

mNAV Menyoroti Kesenjangan Valuasi

SUI Group juga memberikan pembaruan tentang perkiraan nilai aset bersih pasar, atau mNAV. Metrik ini mengagregasikan nilai aset digital, kas yang tersedia, dan aset bersih lainnya, kemudian membagi angka tersebut dengan saham biasa yang beredar.

Berdasarkan harga penutupan 7 Januari untuk saham SUIG dan token SUI, perusahaan memperkirakan diperdagangkan pada sekitar 0,64 kali mNAV. Manajemen menggunakan ukuran ini untuk menilai apakah penerapan modal bersifat akreatif bagi pemegang saham, meskipun memperingatkan bahwa mNAV bukan pengganti metrik keuangan tradisional.

Perusahaan mencatat bahwa harga pasar dapat menyimpang jauh dari nilai aset karena berbagai faktor eksternal, termasuk sentimen dan likuiditas.

Kinerja Saham SUIG Tetap Volatile

Meskipun ada reli baru-baru ini, saham SUIG telah memberikan imbal hasil yang beragam. Saham naik 16,77% year to date, mengungguli kenaikan S&P 500 sebesar 1,00%. Namun, selama setahun terakhir, SUIG turun 31,10%, sementara benchmark naik 16,83%.

Hasil jangka panjang tetap menantang. SUIG mencatat penurunan 7,58% selama tiga tahun dan penurunan tajam 71,72% selama lima tahun, mencerminkan volatilitas yang terkait dengan eksposur aset digital.

Meski demikian, kombinasi buyback yang agresif, perluasan kepemilikan SUI, dan pendapatan staking yang stabil menunjukkan bahwa manajemen berfokus pada penyempitan kesenjangan valuasi dan membangun nilai pemegang saham jangka panjang.

