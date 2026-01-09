Altcoin $0,04 Ini Melonjak 300% saat Investor Mencari Peluang 20x, Jelas Para Ahli

Repricing terbesar dalam kripto biasanya dimulai sebelum produk menjadi apa yang dapat dianggap mainstream. Ketika sebuah proyek mengalihkan rencana ke kemajuan pembangunan yang nyata, ada kecenderungan bahwa pasar akan merespons hal ini. Saat itulah ekspektasi menyempit, dan perhatian mulai meningkat.

Menurut beberapa komentator pasar, itulah mengapa beberapa nama kripto baru semakin diikuti saat mereka memasuki tahun 2026. Mutuum Finance (MUTM) adalah proyek lain yang terus disebutkan ketika membahas kripto berikutnya, dan telah mengalami peningkatan harga signifikan sebesar 300% selama tahap awalnya.

Jenis Keterlibatan yang Dikembangkan Mutuum Finance

Mutuum Finance (MUTM) sedang membangun protokol pinjam meminjam yang memiliki dua jalur pinjaman, P2C dan P2P. Di bawah P2C, pengguna menyumbangkan aset ke kolam umum, dan peminjam meminjam dana di kolam tersebut.

Dalam P2P, protokol mampu memasangkan pemberi pinjaman dan peminjam secara lebih langsung di mana ini dapat bekerja. Contoh ilustratif adalah peminjam dan pemberi pinjaman di mana yang pertama menginginkan USDT dan yang terakhir menyediakan USDT. Sistem dapat mencocokkan kedua belah pihak dengan cara yang lebih efisien daripada hanya menggunakan dinamika kolam, yang dapat meningkatkan penetapan harga untuk kedua belah pihak.

Menurut Mutuum Finance, telah mengumpulkan $19,6 juta dan sekitar 18.750 pemegang. Pentingnya angka-angka tersebut terletak pada fakta bahwa mereka mewakili partisipasi yang luas sedangkan protokol belum diperkenalkan dalam skala besar.

Momentum pembangunan yang kuat dan pertumbuhan basis pengguna yang konsisten dalam siklus berita kripto adalah apa yang membuat proyek keluar dari label kripto baru dan masuk ke mainstream. Mutuum Finance (MUTM) juga mengumumkan bahwa V1 Protocol bersiap untuk dirilis di testnet Sepolia, diikuti dengan penyelesaian mainnet dan jadwal peluncuran dinyatakan akan segera tiba.

Pengembangan MUTM

Token dijual dengan harga $0,04 di Fase 7 di Mutuum Finance. Menurut proyek tersebut, presale telah dimulai pada awal tahun 2025 di $0,01 selama Fase 1. Peningkatan dari fase ke fase inilah yang mendukung pernyataan peningkatan 300%, karena peningkatan 4x adalah dari $0,01 menjadi $0,04.

Mutuum Finance juga mengumumkan sekitar 825 juta token yang telah terjual hingga saat ini. Model proyek menerapkan tahapan tetap, yaitu harga dan alokasi setiap tahap adalah tetap. Setiap tahap dibuka dengan harga lebih tinggi ketika tahap lain telah selesai. Inilah alasan mengapa harga token akan tumbuh secara bertahap daripada acak.

Mutuum Finance menyebutkan harga peluncuran awal sebesar $0,06. Menurut harga yang dikutip, pada harga $0,01 tersebut, anggota Fase 1 dapat diproyeksikan tumbuh 500% menjadi $0,06. Itulah matematika dari titik harga yang disebutkan.

Audit Keamanan Halborn

Protokol pinjaman dikaitkan dengan tanggung jawab teknis tambahan. Mereka berkaitan dengan jaminan, pelacakan utang, logika bunga dan likuidasi. Itulah mengapa audit memiliki dampak yang lebih besar dalam pinjaman daripada kategori lainnya.

Menurut pernyataan Mutuum Finance (MUTM), audit independen terhadap protokol V1 pinjam meminjamnya telah dilakukan oleh HalbonSecurity. Ini penting karena merupakan indikasi pemeriksaan eksternal terhadap kode sebelum langkah-langkah penerapan yang diperluas. Ini tidak menghilangkan semua ketidakpastian, tetapi ini termasuk di antara kotak yang kemungkinan akan dilihat oleh pengguna serius sebelum mempercayai sistem pinjaman.

Bug bounty sebesar $50 ribu untuk kerentanan kode juga dinyatakan di Mutuum Finance. Bug bounty menyediakan lingkungan untuk mencari kelemahan oleh peneliti independen, yang dapat meningkatkan rilis akhir dari waktu ke waktu.

Menuju Q1 2026

Analis lain menggambarkan pergeseran perhatian dengan cara yang sangat sederhana: semakin dekat penerapannya, semakin dekat penetapan harga dapat mulai mendekati eksekusi daripada teori. Mutuum Finance memasuki dinamisme tersebut terutama karena Sepolia adalah testnet Ethereum, dan oleh karena itu, implementasi awal MUTM berada dalam pengaturan Ethereum.

Partisipasi juga tetap terlihat di Mutuum Finance. Depositor harian terbaik akan menerima $500 dalam MUTM, papan peringkat 24 jam akan mendorong ini, dan menjaga komunitas tetap aktif saat V1 berkembang.

Aspek lain dari cerita ini adalah akses. Mutuum Finance telah menyebutkan bahwa mereka menerima pembayaran kartu, yang mengurangi hambatan bagi pembeli yang suka mengikuti cara yang lebih sederhana daripada transfer multi-langkah.

Secara keseluruhan, ini adalah bahan-bahan yang sering muncul di depan pergeseran yang lebih luas dalam harga kripto: penerapan yang akan segera terjadi, keterlibatan yang konsisten, dan pekerjaan keamanan yang jelas. Itu bukan hasil 20x tetapi berfungsi sebagai alasan mengapa MUTM harus disebutkan lebih banyak lagi sebagai salah satu kandidat kripto terbaik dalam daftar pantauan kripto berikutnya saat tahun 2026 mendekat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM), kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://www.mutuum.com

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance