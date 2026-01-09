BursaDEX+
Cyvers Alerts telah menandai insiden Truebit yang dicurigai setelah kontrak pembelian berlabel mengirim sekitar 8.535 ETH, diperkirakan mendekati $26M. Harga TRU sempat anjlokCyvers Alerts telah menandai insiden Truebit yang dicurigai setelah kontrak pembelian berlabel mengirim sekitar 8.535 ETH, diperkirakan mendekati $26M. Harga TRU sempat anjlok

Truebit (TRU) Merosot 99,95% Saat Cyvers Menandai Pengurasan ETH Senilai $26 Juta

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/09 07:23
Cyvers Alerts telah menandai insiden Truebit yang dicurigai setelah kontrak pembelian berlabel mengirim sekitar 8.535 ETH, diperkirakan mendekati $26 juta. Harga TRU sempat anjlok di beberapa pelacak token. Para analis sedang mengamati apakah dana tersebut merupakan ETH treasury, jalur yang salah harga, atau dompet yang disusupi saat mereka bereaksi sekarang.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

