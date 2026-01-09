Sei Network Menyarankan Pemegang USDC.n untuk Menukar atau Migrasi Sebelum Upgrade SIP-3



Joerg Hiller



Sei Network mendesak pemegang USDC.n untuk menukar atau bermigrasi ke USDC asli pada Maret 2026 karena peningkatan SIP-3 yang akan datang, yang akan menjadikan jaringan khusus EVM.

Dalam pengumuman terbaru, Sei Network telah mendesak pemegang USDC melalui Noble (USDC.n) untuk menukar atau memindahkan aset mereka ke USDC asli pada akhir Maret 2026. Saran ini muncul saat jaringan mempersiapkan peningkatan SIP-3, yang akan mengubah Sei menjadi rantai khusus EVM, menghentikan dukungan untuk aset asli Cosmos seperti USDC.n.

Dampak Peningkatan SIP-3

Peningkatan SIP-3, yang telah disetujui oleh ekosistem Sei tahun lalu, diperkirakan akan aktif di mainnet pada Maret 2026. Namun, jadwal ini dapat berubah, dan pengguna disarankan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru melalui pengumuman resmi. Peningkatan ini akan membuat USDC.n berpotensi tidak dapat diakses atau tidak bernilai di Sei Network jika tidak dikonversi tepat waktu.

Opsi Konversi

Sei Network telah menyediakan beberapa opsi bagi pemegang USDC.n untuk memindahkan aset mereka:

Tukar

Untuk konversi volume kecil, platform seperti DragonSwap dan Symphony tersedia untuk menukar USDC.n ke USDC. Pengguna harus menyadari kemungkinan slippage karena kondisi pasar dan didorong untuk melakukan riset menyeluruh sebelum menggunakan layanan pihak ketiga.

Migrasi

Untuk jumlah yang lebih besar, alat khusus tersedia untuk memproses secara batch dan memindahkan USDC.n ke USDC asli. Alat ini melibatkan transfer USDC.n melalui Noble, kemudian Polygon, dan kembali ke Sei menggunakan CCTP Circle. Meskipun metode ini menawarkan proses yang efisien, pengguna harus menerima risiko yang melekat seperti kegagalan teknis atau penundaan.

Migrasi manual alternatif dapat dilakukan melalui jembatan seperti Stargate, yang memerlukan target ke rantai perantara dan menggunakan CCTP untuk membakar/mencetak USDC asli kembali ke Sei. Proses manual ini memiliki risikonya sendiri, termasuk kesalahan teknis dan kerentanan keamanan.

Untuk Pengguna Protokol DeFi

Pemasok USDC.n pada protokol keuangan terdesentralisasi seperti Yei dan Takara Lend harus menutup posisi mereka dan menarik aset sebelum peningkatan SIP-3. Saat ini, sekitar $194k USDC.n disediakan di Yei dan $13k di Takara Lend. Gagal bertindak sebelum peningkatan dapat mengakibatkan kehilangan akses ke aset ini.

Sei Network menekankan pentingnya tindakan ini untuk mencegah potensi kehilangan akses ke aset. Untuk panduan lebih lanjut, pengguna dapat bergabung dengan komunitas Discord Sei Network untuk dukungan langsung dari tim.

Untuk informasi lebih rinci, Anda dapat mengunjungi pengumuman resmi di blog Sei Network.

Sumber gambar: Shutterstock