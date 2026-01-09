Sudah tahun 2026, dan dengan pasar menunjukkan "awal yang baik" untuk tahun ini, siapa yang masih bermain dengan NFT?

Penulis: Nancy, PANews

Ini sudah tahun 2026; cerita tentang NFT seharusnya sudah berakhir sekarang.

NFT yang dulu dilelang dengan harga selangit kini sebagian besar telah menjadi gambar kecil yang tidak diinginkan; banyak tim proyek NFT terpaksa keluar dari pasar dalam kekacauan di tengah gelombang transformasi, penjualan, dan penutupan; dan acara NFT Paris yang dulunya terkemuka baru-baru ini mengumumkan pembatalannya, bahkan terlibat dalam sengketa pengembalian dana.

Dalam penurunan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, dana spekulatif telah ditarik dan narasi menjadi tidak efektif, dan konsensus di pasar tampaknya adalah bahwa "NFT sudah mati".

Namun, di minggu ini tahun 2026, pasar NFT secara tak terduga menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan harga yang rebound dan volume transaksi yang meningkat. Apakah NFT benar-benar kembali? Apa yang dilakukan para pemain yang tetap berkomitmen sekarang?

Awal tahun yang kuat, dengan harga naik "seperti seumur hidup yang lalu."

Memasuki tahun 2026, pasar NFT yang lama tidak aktif akhirnya menunjukkan gejolak yang ditunggu-tunggu.

Menurut data CoinGecko, kapitalisasi pasar keseluruhan pasar NFT telah meningkat lebih dari $220 juta dalam seminggu terakhir sejak awal tahun 2026. Data dari NFT Price Floor lebih lanjut menunjukkan bahwa ratusan proyek NFT telah mengalami rebound harga dalam seminggu terakhir, dengan beberapa bahkan mencatat kenaikan tiga atau empat digit. Bagi para pemain yang telah mengalami penurunan berkelanjutan selama bertahun-tahun, ilusi mereka telah lama hancur, dan tren pasar ini tampak seperti kenangan yang jauh.

Meskipun ini hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan rekor tertinggi historis, pasar hijau yang ditunggu-tunggu masih cukup untuk menawarkan kenyamanan kepada para pemain yang bertahan, dibandingkan dengan titik terendah di akhir tahun 2025.

Namun, di balik permukaan harga yang naik, pemulihan pasar saat ini tampak lebih seperti permainan dana yang ada dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, daripada pemulihan asli yang didorong oleh modal baru. Kurangnya likuiditas yang ekstrem adalah cacat fatal yang tidak dapat diabaikan pasar.

Melihat volume transaksi mingguan, di antara lebih dari 1.700 proyek NFT, hanya 6 yang mencapai level jutaan dolar, 14 mencapai ratusan ribu dolar, dan hanya 72 yang mencapai puluhan ribu dolar. Secara keseluruhan, ini sangat langka. Bahkan untuk proyek-proyek teratas dengan volume transaksi tinggi, jumlah NFT yang aktif diperdagangkan hanya mencakup persentase satu digit dari total pasokan, dengan sebagian besar NFT hanya memiliki transaksi satu digit atau bahkan nol.

Faktanya, laporan The Block tahun 2025 juga menunjukkan bahwa pasar NFT tidak melihat masuknya kembali dana yang kuat sepanjang tahun, antusiasme spekulatif mendingin secara signifikan, dan lanskap multi-chain kembali ke dominasi Ethereum. Total volume transaksi tahun itu turun menjadi $5,5 miliar, penurunan sekitar 37% dibandingkan tahun 2024; total nilai pasar NFT menyusut drastis dari sekitar $9 miliar menjadi sekitar $2,4 miliar.

Data ini menunjukkan bahwa pemulihan yang disebut-sebut tidak mengubah fakta bahwa NFT telah lama mati. NFT saat ini telah menjadi "aset lama," dengan hanya investor veteran yang terjebak, sementara dana baru tidak lagi tertarik.

Pelarian Besar dan Bertahan Hidup: Dana Mengalir ke Medan Perang Baru

Dalam musim dingin yang panjang dan dalam ini, dari infrastruktur hingga proyek blue-chip, semua orang menampilkan kisah bertahan hidup mereka sendiri dengan cara yang berbeda.

Misalnya, OpenSea, bursa NFT terkemuka, tidak lagi terpaku pada gambar JPEG tetapi malah bertransformasi menjadi bisnis perdagangan token melalui insentif airdrop; Flow, yang dulunya merupakan blockchain publik NFT mainstream, telah mulai mengeksplorasi titik pertumbuhan DeFi; Zora telah meninggalkan model NFT tradisional dan beralih ke jalur baru "konten sebagai token"; bahkan acara NFT Paris yang ikonik dibatalkan karena kehabisan dana dan terungkap tidak dapat mengembalikan biaya sponsorship, yang menunjukkan kesulitan industri.

Bahkan NFT terkemuka yang masih memiliki secercah harapan terjebak dalam siklus setan "pujian kritis tetapi penjualan buruk," dengan pengaruh merek mereka yang sukses gagal diterjemahkan menjadi parit harga. Misalnya, meskipun Pudgy Penguins telah berhasil membangun IP-nya di dunia mainstream dan mainan fisiknya laris manis, itu masih tidak dapat lepas dari tarikan floor price dan harga cryptocurrency yang jatuh.

Kepergian tegas dari raksasa Web2 seperti Reddit yang menghentikan layanan NFT-nya dan Nike yang menjual anak perusahaan RTFKT-nya telah lebih lanjut menghancurkan ilusi terakhir pasar tentang adopsi mainstream.

Namun, penurunan NFT tidak berarti hilangnya permintaan untuk mengoleksi dan berspekulasi; dana hanya beralih ke arena yang berbeda. Dibandingkan dengan gambar virtual di blockchain, pasar fisik untuk mainan koleksi, kartu trading, dan barang-barang lain di luar blockchain tetap sangat aktif. Misalnya, Pokémon TCG telah melihat lebih dari $1 miliar dalam volume transaksi dan lebih dari $100 juta dalam pendapatan.

Tidak hanya kolektor biasa, tetapi bahkan elit kripto mulai memberikan suara dengan kaki mereka, kembali ke aset fisik dan koleksi tingkat atas.

Misalnya, seniman kripto Beeple mengalihkan perhatiannya untuk membuat robot fisik, dan anjing robot-nya yang menampilkan selebriti seperti Elon Musk terjual habis dengan cepat; salah satu pendiri Wintermute Yoann Turpin bersama-sama menghabiskan $5 juta untuk membeli fosil dinosaurus; pendiri Animoca Yat Siu menghabiskan $9 juta untuk membeli biola Stradivarius; dan pendiri Tron Justin Sun membeli karya seni pisang "Comedian" dengan rekor $6,2 juta.

Dalam lingkungan pasar saat ini, investor biasa perlu menghadapi kenyataan penipisan likuiditas NFT.

Ucapkan selamat tinggal pada logika gambar kecil, NFT ini lebih populer

Setelah pecahnya gelembung, pasar NFT tidak mengalami krisis kas total, tetapi malah mengalir ke aset dengan rasio keuntungan-kerugian tinggi atau dukungan nilai yang jelas.

• Permintaan spekulatif dan arbitrase: Beberapa pemain percaya bahwa pasar telah mencapai titik terendah dan membeli untuk menangkap ketidaksesuaian harga untuk perdagangan swing jangka pendek. Jenis perilaku ini memiliki rasio risiko-imbalan yang tinggi.

• Atribut "Golden Shovel": Ini adalah NFT dengan partisipasi pasar dan likuiditas tertinggi saat ini. Pada dasarnya, NFT ini bukan lagi koleksi, tetapi lebih merupakan kredensial keuangan untuk menerima airdrop token di masa depan, sering kali menandakan kelayakan untuk airdrop atau whitelisting. Namun, realisasi yang diantisipasi dari token ini sering kali merupakan faktor negatif. Setelah snapshot selesai atau airdrop didistribusikan, jika tim proyek tidak memberikan nilai baru pada NFT, harganya sering kali anjlok dengan cepat, bahkan menjadi nol. Oleh karena itu, NFT ini lebih cocok sebagai investasi jangka pendek atau alat arbitrase daripada penyimpanan nilai jangka panjang.

• Dukungan Selebriti/Proyek Teratas: Nilai NFT ini didorong oleh ekonomi perhatian. Dukungan dari selebriti atau proyek teratas sering kali secara signifikan meningkatkan kesadaran merek dan likuiditas, menghasilkan premi jangka pendek. Misalnya, seri NFT Hypurr, yang di-airdrop kepada pengguna awal oleh DEX terkemuka HyperLiquid, melihat harganya naik stabil setelah peluncuran; demikian pula, pendiri Ethereum Vitalik Buterin baru-baru ini mengganti foto profilnya menjadi NFT Milady yang menyebabkan floor price-nya meningkat secara mencolok.

• IP Tingkat Atas: NFT ini sering kali telah melampaui hype sederhana; logika investasi lebih condong ke arah identitas budaya dan nilai koleksi. Harga mereka relatif tahan terhadap penurunan, memiliki fungsi penyimpanan nilai jangka panjang. Misalnya, CryptoPunks secara resmi ditambahkan ke koleksi permanen Museum of Modern Art (MoMA) di New York pada akhir tahun lalu.

• Narasi Akuisisi: Ketika sebuah proyek diakuisisi oleh investor yang lebih kuat, pasar menetapkan harga ulang, mengantisipasi bahwa kemampuan monetisasi IP dan parit mereknya akan diperkuat, sehingga mendorong harga naik. Misalnya, Pudgy Penguins dan Moonbirds melihat kenaikan harga yang signifikan setelah diakuisisi.

• Integrasi dengan aset dunia nyata: Dengan menempatkan aset dunia nyata di blockchain, NFT dapat memperoleh dukungan nilai fisik yang jelas, sambil mengurangi risiko penurunan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memperluas jangkauan mereka. Misalnya, Collector Crypt dan Courtyard, yang baru-baru ini menjadi platform tokenisasi kartu Pokémon yang sangat populer, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan kepemilikan kartu/barang di blockchain, dengan barang fisik disimpan dalam kustodi oleh platform.

• Fungsionalitas Praktis: NFT kembali ke sifat alat mereka, melayani skenario aplikasi tertentu. Contohnya termasuk tiket NFT, berfungsi sebagai hak suara dalam pengambilan keputusan DAO, dan menyediakan identitas on-chain AI (seperti Ethereum ERC-8004 yang memperkenalkan identitas proxy AI berbasis NFT).

Oleh karena itu, dibandingkan dengan mengejar gambar kecil yang tidak berarti, NFT dengan utilitas praktis atau potensi kenaikan yang jelas secara bertahap menjadi fokus perhatian modal.