Solana (SOL) Melampaui Ethereum dalam Saham Tokenisasi, Membidik Target Harga $250

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/09 10:30
Solana telah muncul sebagai platform paling menonjol dalam hal kapitalisasi pasar di antara jaringan blockchain untuk saham tertoken. Platform ini telah mengalahkan jaringan blockchain terkenal lainnya seperti Ethereum dan BNB Chain. Saham tertoken adalah bentuk digital dari saham yang ada dan tersedia untuk diperdagangkan 24/7 dengan penyelesaian instan.

Sumber: X

Saat ini, total kapitalisasi pasar ekuitas tertoken berbasis Solana adalah sekitar $874 juta. Ini merupakan mayoritas dari pasar saham tertoken senilai $1,2 miliar. ETF berbasis Solana, TSLAx Tesla, dan ekuitas tertoken CRCLx Circle berkontribusi pada peningkatan adopsi. Para ahli memandang pencapaian ini sebagai integrasi teknologi blockchain ke dalam sistem keuangan tradisional.

Baca Juga: Pengaturan Teknis Solana Menandakan Potensi Penembusan Harga $1.500

Solana Mundur Namun Bulls Tetap Yakin pada $250

Namun, analis kripto, curb.sol, menunjukkan bahwa Solana (SOL) telah mengalami pullback yang sehat dan memberikan peluang entri pembelian potensial bagi investor. Mengikuti tren naik terbaru di pasar, harga Solana sekarang berada di dekat level support signifikan sekitar $130. Ini dipandang sebagai proses alami bagi investor dan membantu membangun kepercayaan pada dukungan berkelanjutan Solana.

Sumber: X

Jika support di sekitar $130 bertahan, harga juga mungkin mulai naik menuju $250. Alasan sentimen positif di pasar seputar SOL adalah pengembangan dalam ekosistem Solana. Pelaku pasar juga berpendapat bahwa koreksi harga menghadirkan titik masuk untuk pergerakan naik berikutnya di pasar.

Teknikal Mingguan Solana Mengisyaratkan Fase Konsolidasi

Secara teknis, pada grafik mingguan, harga dicatat sedang berkonsolidasi setelah tren bearish yang terjadi sekitar pertengahan 2025. Meskipun tren bearish yang dialami pasar, ada tanda-tanda stabilisasi.

Sumber: TradingView

Melihat MACD, masih berada di zona merah dengan nilai -14,46. Ini adalah indikator bearish karena MACD berada di bawah garis sinyalnya. Meskipun demikian, diamati bahwa histogram MACD menyusut. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada kesempatan bagi SOL untuk berkonsolidasi sebelum rally melewati resistance di $143-$145. RSI berada di 40,50, di bawah 50 tetapi tidak oversold.

Baca Juga: Solana (SOL) Muncul sebagai Blockchain Teratas Berdasarkan Pengguna Aktif Harian pada 2026

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

