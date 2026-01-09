Optimism mengajukan proposal pembelian kembali OP menggunakan pendapatan Superchain

Sebuah rencana baru akan mengikat nilai token OP dengan kinerja jaringan dengan menggunakan setengah dari semua pendapatan biaya Superchain untuk pembelian kembali sistematis.

Optimism Foundation telah mengusulkan perubahan besar pada dinamika token OP layer 2, mengusulkan untuk mengalokasikan 50% dari pendapatan Superchain-nya untuk pembelian kembali aset secara berkala.

Anggota dewan Optimism Grants, Michael Vander Meiden, membagikan proposal tersebut melalui X pada hari Kamis, menyoroti bahwa "setelah bertahun-tahun menjadi 'token pemerintahan yang tidak berguna', nilai token OP akhirnya akan terikat dengan aktivitas jaringan."

Proposal tersebut awalnya diajukan di forum tata kelola Optimism pada hari Rabu. Ini menguraikan rencana untuk mengarahkan 50% dari pendapatan Superchain yang masuk ke pembelian kembali Optimism (OP) bulanan yang akan mengalir kembali ke perbendaharaan token.

