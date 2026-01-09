Rain Mengintegrasikan Blockchain Plasma untuk Memperluas Penerbitan Kartu Stablecoin di Berbagai Jaringan

TLDR:

Mitra Rain di Plasma kini dapat menerbitkan kartu yang mengubah stablecoin menjadi daya beli di 150 juta merchant.

Transfer USDT tanpa biaya dari Plasma menghilangkan biaya transaksi, mengatasi hambatan utama dalam adopsi pembayaran kripto.

Rain adalah satu-satunya Visa Principal Member yang mendukung manajemen program kartu secara simultan di berbagai blockchain.

Auditor eksternal meninjau semua integrasi blockchain sebelum diluncurkan, dengan audit rutin menjaga standar keamanan.

Rain telah mengumumkan integrasi dengan Plasma, blockchain Layer 1 yang dirancang untuk pembayaran global.

Kemitraan ini memungkinkan mitra Rain yang membangun di Plasma untuk meluncurkan program kartu yang mengubah stablecoin menjadi kemampuan pengeluaran di dunia nyata.

Ekspansi ini mencerminkan strategi Rain untuk mendukung mitra di berbagai jaringan blockchain seiring ekosistem kripto yang semakin multichain.

Jaringan Plasma Menghadirkan Transfer Tanpa Biaya ke Platform Rain

Integrasi ini memungkinkan mitra Rain di Plasma untuk menerbitkan kartu yang menghubungkan stablecoin dengan pembelian sehari-hari. Plasma menawarkan transfer USDT tanpa biaya, memungkinkan pengguna memindahkan nilai secara instan tanpa mengeluarkan biaya transaksi.

Fitur ini mengatasi hambatan utama dalam pembayaran kripto di mana biaya jaringan sering menghalangi transaksi kecil.

Menurut Paul Faecks, CEO Plasma, kolaborasi ini bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang lebih terbuka. "Tujuan kami adalah sistem keuangan yang lebih terbuka di mana stablecoin dapat berfungsi dalam kehidupan nyata," kata Faecks. "Menambahkan Rain meningkatkan opsi penerbitan kartu yang tersedia untuk mitra di Plasma."

Infrastruktur Plasma menghubungkan sistem perbankan dan pembayaran tradisional dengan jalur stablecoin-native melalui solusi terintegrasi vertikal.

Rain mengumumkan kemitraan melalui akun resminya @raincards, mencatat bahwa mitra sedang membangun di berbagai blockchain.

Perusahaan menekankan komitmennya untuk memenuhi mitra di mana pun mereka memilih untuk membangun. Pendekatan ini mengakui bahwa pengembang dan bisnis semakin beroperasi di berbagai chain daripada berkomitmen pada satu jaringan tunggal.

Strategi Multi-Chain Memperkuat Posisi Pasar Rain

Perusahaan berfokus pada penciptaan infrastruktur keuangan yang global, terbuka, dan efisien. "Rain berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur keuangan yang lebih global, terbuka, dan efisien," kata Charles Yoo-Naut, CTO dan Co-founder Rain. "Bagian besar dari itu adalah mengembangkan solusi dengan cepat yang memenuhi kebutuhan mitra kami."

Integrasi Plasma mengikuti permintaan yang meningkat dari mitra yang ingin memperluas akses kartu di berbagai ekosistem blockchain.

Rain mempertahankan standar keamanan yang ketat saat menambahkan dukungan chain baru. Insinyur protokol merancang smart contract khusus untuk setiap integrasi.

Auditor eksternal meninjau semua implementasi sebelum diluncurkan untuk memastikan sistem beroperasi dengan benar. Audit rutin berlanjut setelah deployment untuk menjaga keamanan dan kepercayaan.

Perusahaan memegang keunggulan sebagai satu-satunya Visa Principal Member yang memungkinkan mitra untuk meluncurkan dan mengelola program di berbagai blockchain secara bersamaan.

Kemampuan ini menyederhanakan proses penerbitan kartu global yang diterima di lebih dari 150 juta merchant di seluruh dunia. Pendekatan multi-chain memposisikan Rain untuk melayani mitra terlepas dari preferensi blockchain mereka.

Integrasi Plasma merupakan langkah lain dalam strategi ekspansi Rain. Seiring teknologi blockchain yang semakin matang, interoperabilitas dan dukungan multi-chain menjadi semakin penting bagi penyedia infrastruktur pembayaran.

