BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Truebit's native token TRU crashes 99.9% following $26M exploit muncul di BitcoinEthereumNews.com. Protokol Truebit diretas pada hari Kamis, sebagaimanaPostingan Truebit's native token TRU crashes 99.9% following $26M exploit muncul di BitcoinEthereumNews.com. Protokol Truebit diretas pada hari Kamis, sebagaimana

Token asli Truebit TRU jatuh 99,9% menyusul eksploitasi senilai $26 juta

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/09 12:47
TokenFi
TOKEN$0.004948-5.42%
TrueFiToken
TRU$0.010543-1.41%
Ambire Wallet
WALLET$0.01218-0.57%
Ethereum
ETH$3,373.64+1.79%
RealLink
REAL$0.08075+3.07%

Protokol Truebit diretas pada hari Kamis, karena data on-chain menunjukkan bahwa sebuah dompet anonim (0x6C8EC8f1) menerima sekitar 8.535 ETH. Peretasan tersebut mengakibatkan kerugian diperkirakan sekitar $26,44 juta pada harga Ethereum saat ini.

Platform keamanan blockchain Cyvers menandai transaksi on-chain yang mencurigakan, menyatakan bahwa sistem pemantauan real-time-nya telah mendeteksi transfer tersebut. Perusahaan keamanan tersebut mengatakan transaksi memicu peringatan karena pola perilaku yang tidak biasa. 

Cyvers mengatakan transaksi Truebit memenuhi kriterianya untuk perilaku anomali

Cyvers juga mengakui bahwa model deteksi sistemnya mengidentifikasi indikator risiko yang meningkat dalam transaksi tersebut. Platform keamanan tersebut berargumen bahwa transfer tidak konsisten dengan transaksi tipikal yang terkait dengan Truebit.

Temuan awal menemukan bahwa lebih dari 8.500 ETH ditarik dari Truebit dalam satu transaksi. Cyvers juga mengungkapkan bahwa sekitar 50% dari dana berpindah melalui Tornado Cash dalam waktu singkat.

Protokol Truebit mengakui bahwa mereka mengetahui insiden ancaman keamanan yang melibatkan satu atau lebih aktor jahat. Perusahaan tersebut belum mengeluarkan penjelasan resmi mengenai tujuan transaksi, tetapi telah mengkonfirmasi bahwa mereka sedang berhubungan dengan penegak hukum untuk mengatasi situasi tersebut.

Truebit memverifikasi komputasi kompleks off-chain, mencegah eksekusi perhitungan berat di Ethereum. Perusahaan kemudian memverifikasi kebenaran perhitungan menggunakan kriptografi.

Cyvers mengungkapkan bahwa mereka terus memantau alamat tersebut, berusaha mengidentifikasi transaksi terkait potensial yang terkait dengan pergerakan dana. Perusahaan keamanan tersebut tidak mengkonfirmasi aktivitas tersebut sebagai peretasan tetapi menyatakan bahwa transaksi ditandai sebagai aktivitas anomali.

Insiden tersebut segera menyebabkan penurunan 100% pada harga TRU. Pada saat publikasi, aset diperdagangkan pada $0,072.

2025 adalah tahun yang memecahkan rekor untuk kejahatan kripto; namun, bulan lalu mencatat penurunan 60% dalam kerugian dari peretasan dan insiden keamanan siber. Perusahaan keamanan blockchain Peckshield melaporkan bahwa kerugian menurun dari $194,2 juta pada November menjadi $76 juta pada Desember.

Perusahaan keamanan tersebut mengungkapkan bahwa bulan lalu hanya melihat dua kerugian besar, termasuk $50 juta yang dicuri dari dompet melalui address poisoning. Para penyerang menghasilkan alamat identik yang mirip dengan alamat yang sebelumnya pernah berinteraksi dengan korban, kemudian bekerja untuk meracuni riwayat transaksi korban. Para pelaku menipu korban untuk salah mengirim aset digital ke alamat yang mirip. Kerugian lainnya dihasilkan dari insiden di mana penyerang menguras lebih dari $27,3 juta dari satu dompet karena kebocoran kunci pribadi.

Chainalysis melaporkan peningkatan kejahatan kripto pada 2025

Chainalysis mengungkapkan dalam laporan akhir tahunnya bahwa ruang kripto mencatat lebih dari $3,4 miliar pencurian aset digital dari Januari hingga Desember 2025. Perusahaan tersebut juga mengakui bahwa peretasan Bybit pada Februari oleh kelompok peretas Korea Utara, Lazarus, menyumbang $1,5 miliar dari total tersebut. 

Peretas yang terkait dengan DRP diyakini telah mencuri sekitar $2 miliar pada 2025 saja. Perusahaan analitik tersebut mengakui bahwa peretas Korea Utara telah menjadi yang paling destruktif dalam tahun lalu.

Chainalysis juga melaporkan bahwa alamat aset digital ilegal menerima sekitar $154 miliar dalam transaksi tahun lalu. Jumlah tersebut mewakili peningkatan 162% dari tahun ke tahun. Perusahaan analitik tersebut berargumen bahwa lonjakan terutama didorong oleh peningkatan 694% dalam nilai yang diterima oleh entitas yang dikenai sanksi. 

Chainalysis menemukan bahwa ada pergeseran dalam jenis aset yang terlibat dalam aktivitas kripto ilegal. Perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa stablecoin adalah aset yang paling disukai untuk kejahatan kripto. Menurut laporan tersebut, dolar berbasis blockchain menyumbang 84% dari semua volume transaksi ilegal. 

Perusahaan analitik tersebut juga melaporkan bahwa pelaku ilegal semakin mengandalkan penyedia infrastruktur, termasuk pendaftar domain dan layanan hosting bulletproof, untuk berpartisipasi dalam aktivitas siber ilegal. Chainalysis percaya total kejahatan kripto akan lebih tinggi setahun dari sekarang karena perusahaan terus memasukkan data historis ke dalam estimasinya.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/truebit-hack-rocks-defi-26-44-m/

Peluang Pasar
Logo TokenFi
Harga TokenFi(TOKEN)
$0.004948
$0.004948$0.004948
-6.03%
USD
Grafik Harga Live TokenFi (TOKEN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45