Protokol Truebit Mengalami Peretasan Senilai $26,5 Juta saat Token TRU Anjlok 100%

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/09 13:45
Peretasan Protokol Truebit

Protokol Truebit, sebuah proyek blockchain yang berfokus pada komputasi terverifikasi, telah mengalami pelanggaran keamanan besar yang menyebabkan kerugian sekitar $26,5 juta. Eksploitasi tersebut menyebabkan token TRU anjlok hingga hampir nol, mengguncang kepercayaan investor. 

Berikut adalah bagaimana serangan itu terjadi dan langkah-langkah apa yang telah diambil Truebit sejak saat itu.

Protokol Truebit Mengalami Peretasan $26,5 Juta

Menurut perusahaan keamanan blockchain PeckShield, eksploitasi terdeteksi setelah transaksi mencurigakan tercatat di jaringan Ethereum. Penyerang berhasil menguras hampir 8.500 ETH dari protokol Truebit, senilai sekitar $26,5 juta pada saat serangan.

Data on-chain menunjukkan bahwa dana yang dicuri kemudian dibagi dan ditransfer ke dua alamat dompet terpisah 0x2735…cE850a & 0xD12f…031a60. 

Namun, penyerang umumnya menggunakan metode ini untuk mengurangi risiko pelacakan dan memperumit upaya pemulihan. 

Laporan PeckShield menunjukkan bahwa eksploitasi tampaknya menargetkan kelemahan dalam struktur kontrak protokol, meskipun rincian teknis lengkap masih tertunda.

Harga Token TRU Anjlok 100% Setelah Eksploitasi

Setelah peretasan, dampak pada token asli Truebit TRU langsung dan parah. Token tersebut turun hampir 100% dalam nilai dari tertinggi harian $0,1659 ke terendah $0,000000018, secara efektif menghapus kapitalisasi pasarnya hingga hampir nol. 

Selain itu, likuiditas di bursa terdesentralisasi mengering dengan cepat, membuat banyak pemegang tidak dapat menjual.

Harga token asli Truebit TRU turun 100%

Keruntuhan tajam ini menyoroti betapa eratnya harga token terkait dengan keamanan protokol. Begitu kepercayaan rusak, bahkan sementara, kepercayaan investor dapat hilang dalam hitungan menit.

Truebit Mengeluarkan Pernyataan Resmi Setelah Peretasan

Setelah insiden tersebut, protokol Truebit merilis pernyataan resmi yang mengakui pelanggaran keamanan. Tim mengonfirmasi bahwa kontrak pintar tertentu telah terpengaruh dan mendesak pengguna untuk tidak berinteraksi dengan kontrak hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Truebit menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan penegak hukum dan mengambil semua langkah yang mungkin untuk membatasi kerusakan.

Tim juga meyakinkan pengguna bahwa pembaruan hanya akan dibagikan melalui saluran komunikasi resmi seiring tersedianya lebih banyak detail.

Eksploiter yang Sama Terkait dengan Serangan Sparkle Sebelumnya

PeckShield juga mencatat bahwa dompet yang terlibat dalam peretasan Truebit terkait dengan serangan sebelumnya pada protokol Sparkle sekitar 12 hari sebelumnya. Dalam insiden tersebut, penyerang memperoleh token dan kemudian memindahkan dana melalui Tornado Cash, alat privasi yang sering digunakan untuk menyembunyikan jejak transaksi.

Pola berulang ini menunjukkan bahwa penyerang berpengalaman dan secara aktif memindai proyek-proyek yang rentan, meningkatkan kekhawatiran di seluruh ruang DeFi.

