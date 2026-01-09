Tembak Cepat 🔥 dengan Jessica Tee Orika-Owunna

Jessica Tee Orika-Owunna adalah spesialis pemasaran konten SaaS berpengalaman yang telah bekerja dengan merek global seperti Vena Solutions, Softr, Contentsquare, Foundation Marketing, dan Hotjar, sambil berbasis di Nigeria. Pekerjaannya berfokus pada strategi dan produksi konten: menciptakan konten yang mengutamakan pembeli yang mendorong konversi dan mendukung tim go-to-market (GTM).

Dia juga pernah menjabat sebagai juri di panel internasional seperti U.S. Search Awards 2025, U.S. Agency Awards, Global Digital Excellence, dan Global Search Awards. Karyanya telah ditampilkan di publikasi nasional dan internasional seperti Moz, Punch, The Nation Nigeria, BusinessDay, Smarketers Hub, dan Entrepreneur.com.

Di luar pekerjaan klien, dia juga membimbing content marketer pemula di ADPList dan GrowthMentor, di mana dia meninjau portofolio, memberikan masukan yang dapat ditindaklanjuti, dan berbagi tips praktis tentang bagaimana mereka dapat menarik peluang SaaS lokal dan global.

Jelaskan apa yang Anda lakukan kepada anak berusia 5 tahun.

Saya membantu perusahaan perangkat lunak mengajarkan kepada pembeli target mereka tentang apa yang dilakukan produk mereka dan bagaimana menggunakannya, sehingga orang dapat memutuskan apakah itu sesuai dengan kebutuhan mereka.

Saya melakukan ini dengan mempelajari apa yang ingin diselesaikan pembeli, apa yang membuat mereka frustrasi, dan bagaimana mereka bekerja. Kemudian saya membuat konten berdasarkan pola yang saya lihat—menunjukkan, langkah demi langkah, bagaimana produk membantu dengan contoh nyata dan tips praktis, atau bagaimana perbandingannya dengan opsi lain—sehingga memilih terasa mudah. Saya juga memastikan penjelasan ini muncul di tempat dan format yang tepat, sehingga orang yang membutuhkannya benar-benar melihat dan menggunakannya.

Kapan Anda pertama kali menyadari bahwa ada peluang karier besar di industri SaaS global dan bagaimana Anda mempersiapkannya?

Saya pertama kali melihat peluang karier di industri SaaS global pada tahun 2020, tak lama setelah pandemi dimulai. Saat itu, saya menangani banyak peran di sebuah perusahaan lokal di Port Harcourt, Nigeria. Ketika lockdown terjadi, saya diminta untuk tinggal di rumah tanpa gaji. Jeda itu memaksa saya untuk memperlambat dan memikirkan apa yang saya inginkan dalam jangka panjang.

Saya sudah melakukan banyak penulisan—dari salinan website untuk perusahaan minyak dan gas hingga ghostwriting non-fiksi—tapi saya kelelahan, dan pekerjaan saya tidak dapat diskalakan. Saya juga menginginkan penulisan yang secara langsung memengaruhi hasil bisnis, bukan hanya menceritakan kisah yang bagus, dan yang dapat meningkatkan potensi penghasilan saya.

Menjajaki opsi lain membawa saya ke peran sebagai penulis bisnis, yang menjadi paparan nyata pertama saya ke dunia B2B SaaS. Pendiri, yang berbasis di Nigeria, menarik peluang lokal dan internasional melalui LinkedIn, dan saya penasaran bagaimana caranya. Yang menonjol adalah betapa globalnya ruang ini: perusahaan mempekerjakan dan membayar penulis berdasarkan keterampilan, bukan lokasi, dan pekerjaan itu secara langsung memengaruhi pendapatan dan pertumbuhan.

Meskipun peran itu dibayar lebih rendah daripada pekerjaan ghostwriting saya, saya fokus membangun keterampilan dan pengalaman yang tepat untuk karier jangka panjang. Pengalaman itu memberi saya fondasi solid pertama di SaaS dan mengarah ke peran internasional pertama saya kurang dari setahun kemudian.

Apa pencapaian karier terbesar Anda, dan apa pelajaran terbesar yang telah Anda pelajari?

Salah satu pencapaian karier terbesar saya adalah membangun bisnis yang berkembang setelah pemutusan hubungan kerja. Saya tidak pernah mengalami PHK sebelumnya. Saya bangun dengan pesan yang meminta "obrolan cepat," dan sebelum pertemuan itu terjadi, saya sudah kehilangan akses ke Slack dan email. Itu mengejutkan, dan saya masih ingat momen itu dengan jelas.

Setelah kejutan itu mereda, saya menyadari beberapa keputusan sebelumnya melindungi saya dan membuat bangkit kembali lebih mudah. Pertama, saya telah membangun aliran pendapatan tambahan di samping peran penuh waktu saya. Itu melelahkan pada saat itu, tetapi pendapatan tambahan itu menjadi fondasi ketika pekerjaan saya berakhir.

Kedua, saya belajar untuk mendokumentasikan pekerjaan saya dengan benar. Saya dulu berasumsi pekerjaan yang baik akan secara otomatis mengarah pada promosi atau peluang, tetapi itu tidak cukup. Melacak hasil, menyimpan bukti dampak, dan dengan sengaja mempresentasikan pekerjaan saya membantu saya mendapatkan promosi, menegosiasikan gaji yang lebih baik, dan akhirnya bertransisi ke solopreneur.

Ketika PHK terjadi, saya tidak memulai dari nol. Saya memiliki bukti nilai saya, pipeline yang aktif, dan kepercayaan diri untuk terus maju. Pelajaran terbesar: jangan pernah mengandalkan satu sumber pendapatan, dan jangan biarkan kisah karier Anda berada di tangan orang lain. Pola pikir ini masih membentuk bagaimana saya mengembangkan karier saya hari ini.

Apa 'momen GOAT' Anda di bidang teknologi? Ceritakan kisah singkatnya.

Salah satu momen GOAT terbesar saya adalah di Foundation Marketing, sebuah agensi pemasaran, di mana saya ikut mengelola program studi kasus pertumbuhan perangkat lunak B2B dari 2021 hingga 2023.

Saya meneliti dan membuat uraian mendalam tentang bagaimana perusahaan yang dipimpin produk seperti Slack, Loom, Hootsuite, dan Webflow tumbuh dari perspektif pemasaran. Tujuannya adalah untuk mengungkap apa yang benar-benar mendorong pertumbuhan mereka dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipelajari dan ditindaklanjuti oleh pendiri dan pemasar lain. Itu berarti menggali cerita setiap perusahaan, menganalisis data, dan menyoroti strategi di balik hasil.

Studi kasus tersebut mendapatkan ratusan ribu tampilan, dikutip oleh publikasi SaaS terkemuka seperti HubSpot dan ClickUp, dibagikan secara luas di media sosial, dan membuka percakapan kemitraan dengan beberapa merek yang ditampilkan. Mereka juga membantu membangun Foundation Marketing sebagai nama terpercaya di B2B SaaS.

Pada saat yang sama, saya mengambil alih newsletter perusahaan, mengembangkannya dari 4.000 menjadi lebih dari 14.000 pelanggan dalam 15 bulan, menghasilkan pendapatan melalui sponsor seperti Marketing Brew. Melihat hasil-hasil itu membantu saya mengatasi impostor syndrome dan sepenuhnya mengubah cara saya memandang konten.

Apa satu trik yang Anda andalkan saat mencari pekerjaan SaaS global?

Jadilah baik dalam apa yang Anda lakukan tetapi pastikan Anda mudah ditemukan dan mudah dipercaya secara online. Itulah satu trik yang saya andalkan.

Sebagian besar peluang global yang saya dapatkan tidak datang dari lamaran. Mereka datang dari orang yang sudah memiliki gambaran tentang siapa saya dan bagaimana saya berpikir. Itu dimulai dengan sesuatu yang sederhana seperti judul LinkedIn Anda. Saya memperlakukannya seperti kata kunci, bukan deskripsi pekerjaan, sehingga perekrut dan klien potensial benar-benar dapat menemukan saya ketika mereka mencari.

Saya menemukan bahwa melampaui pekerjaan sehari-hari Anda membuat perbedaan besar. Guest posting, bergabung dalam percakapan industri, atau berkolaborasi dalam proyek yang terlihat membangun jaringan yang mengetahui dan mempercayai keahlian Anda, sering membuka pintu lebih cepat daripada CV. Saya baru-baru ini mengalami ini sendiri, jadi saya tahu itu berhasil.

Apa sesuatu yang Anda minati tetapi tidak pandai dalam melakukannya?

Saya sangat tertarik pada personal branding dan visibilitas, tetapi itu tidak datang secara alami bagi saya. Saya lebih suka melakukan pekerjaan daripada membicarakan atau mempromosikannya. Saya harus secara sadar belajar untuk tampil online, berbagi pemikiran saya, dan mendokumentasikan pencapaian saya, bahkan mengetahui betapa pentingnya itu untuk pertumbuhan karier.

Saya kuat dalam eksekusi. Saya dapat mengambil strategi konten dan merealisasikannya. Saya menikmati memahami kebutuhan pembeli, membentuk arah konten, dan bekerja sama dengan tim lain untuk menyatukannya. Saya sangat disengaja tentang bersandar pada ini selama setahun terakhir.