Grayscale Mengajukan Permohonan untuk ETF BNB dan HYPE

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/09 14:47
Grayscale Investments telah mengajukan trust baru di Delaware untuk membuka jalan bagi exchange-traded funds BNB dan HYPE, dengan mendaftarkan entitas 10465871 dan 10465863 kepada CSC Delaware Trust Company. Langkah ini menyusul arus masuk besar yang terlihat pada ETF spot Bitcoin dan Ethereum. BNB mendukung ekosistem Binance, sementara HYPE menggerakkan perdagangan futures berkecepatan tinggi Hyperliquid, yang menguasai hingga 80% aktivitas on-chain pada puncaknya. Meskipun belum ada pengajuan SEC yang diajukan, langkah ini menyoroti kepercayaan Grayscale pada altcoin seperti Solana dan XRP serta potensi pendapatan jangka panjang mereka.

