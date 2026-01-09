SharpLink Menyebarkan $170 Juta dalam $ETH di Linea untuk Meningkatkan Imbal Hasil Institusional

SharpLink, entitas kripto institusional terkemuka, menyebarkan hingga $170 juta dalam koin $ETH di Linea, ekosistem L2 Ethereum. Langkah ini mengungkapkan struktur hasil yang ditingkatkan pertama kali, menggabungkan berbagai aliran hadiah ke dalam kerangka kerja yang aman dan inklusif. Menurut pengumuman media sosial resmi SharpLink, pengembangan ini memanfaatkan hasil Ethereum, hadiah ekosistem, dan insentif staking untuk merevolusi cara institusi mengembangkan dan menyimpan $ETH. Hasilnya, penyebaran ini menyoroti meningkatnya kepercayaan pada solusi hasil mutakhir yang dikembangkan di jaringan L2 yang dapat diskalakan.

SharpLink Memajukan Hasil $ETH Berbasis Linea melalui Mekanisme Staking Berlapis

Pusat penyebaran SharpLink hingga $170 juta dalam $ETH adalah jaringan L2 Ethereum, Linea. Berdasarkan desainnya, ini menskalakan Ethereum sekaligus mempertahankan jaminan desentralisasi dan keamanannya. Strategi SharpLink secara unik menggabungkan hasil staking asli Ethereum dan hadiah staking yang datang melalui EigenCloud. Ini membentuk profil keuntungan berlapis.

Selain hadiah dasar masing-masing, beberapa insentif langsung yang berasal dari Ether-fi, platform terkenal untuk peluang hasil tambahan dan insentif bagi pemegang $ETH, dan Linea lebih meningkatkan potensi hasil yang lebih luas. Struktur seperti itu memungkinkan peserta institusional mengakses keuntungan $ETH yang terdiversifikasi tanpa fragmentasi modal di berbagai platform. Pembeda yang patut dicatat dari pendekatan yang diikuti SharpLink adalah penekanan pada infrastruktur tingkat institusional. Semua $ETH yang disebarkan tetap disimpan dalam agenda kustodian yang efektif yang berjalan di bawah Anchorage.

Oleh karena itu, ini memastikan transparansi operasional, keamanan, dan kepatuhan. Untuk institusi yang memerlukan solusi kustodian yang patuh terhadap peraturan, pengaturan masing-masing menghilangkan salah satu hambatan terbesar yang menghalangi partisipasi dalam strategi DeFi mutakhir. Dengan demikian, SharpLink memposisikan dirinya sebagai penghubung antara tolok ukur keuangan konvensional dan struktur hasil Ethereum yang canggih. Pada saat yang sama, staking melalui EigenCloud memungkinkan mereka yang memegang $ETH untuk mendapatkan lebih banyak hadiah dengan mendukung layanan berbasis Ethereum terbaru.

Memulai Era Baru untuk Partisipasi Institusional dalam Strategi Hasil Ethereum

Menurut SharpLink, menggabungkan berbagai sumber hasil untuk membentuk penyebaran inklusif menghadirkan metode paling produktif untuk kepemilikan $ETH di bawah batasan institusional. Kemitraan dengan Ether.fi dan Linea menggarisbawahi kematangan yang meningkat dari restaking dan ekosistem L2 Ethereum. Partisipasi ini menunjukkan potensi insentif terkoordinasi untuk menarik modal yang substansial sambil memperkuat partisipasi jaringan. Pada akhirnya, inisiatif SharpLink mendorong ekosistem Linea dan menegaskan kembali status Ethereum sebagai basis untuk inovasi DeFi tingkat institusional.