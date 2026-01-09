Pengembang Inti Zcash Mengundurkan Diri Secara Mendadak, Memicu Krisis Tata Kelola saat ZEC Menghadapi Ujian Pasar yang Tajam

Poin-Poin Penting:

Seluruh tim pengembangan inti Zcash di Electric Coin Company (ECC) mengundurkan diri, dengan menyebutkan "pemecatan konstruktif" yang terkait dengan sengketa tata kelola.

Mantan CEO ECC Josh Swihart mengatakan tindakan dewan membuat tidak mungkin untuk terus membangun Zcash dengan integritas, meskipun protokolnya tetap tidak terpengaruh.

Para pengembang berencana untuk berkumpul kembali di bawah perusahaan baru, dengan tetap menjaga misi yang sama yaitu membangun uang yang mengutamakan privasi dan tahan sensor.

Zcash menghadapi salah satu guncangan tata kelola paling serius dalam sejarahnya setelah tim pengembangan intinya mengundurkan diri secara massal. Kepergian mendadak ini telah menimbulkan pertanyaan mendesak tentang kepemimpinan, pendanaan, dan pengelolaan jangka panjang salah satu jaringan privasi kripto yang paling menonjol.

Perpecahan Tata Kelola Zcash Memaksa Seluruh Tim Pengembang Keluar

Electric Coin Company, yang lama bertanggung jawab atas pengembangan inti Zcash, mengonfirmasi bahwa setiap anggota timnya telah mengundurkan diri. Pengumuman tersebut datang langsung dari mantan CEO Josh Swihart, yang menggambarkan situasi ini sebagai kasus "pemecatan konstruktif" daripada pengunduran diri sukarela. Menurut Swihart, tindakan terbaru oleh nirlaba pengatur Bootstrap secara fundamental mengubah kondisi kerja tim. Perubahan ini, katanya, melucuti kemampuan ECC untuk beroperasi secara independen dan menegakkan misi awal Zcash.

Dia menunjuk mayoritas anggota dewan Bootstrap: Zaki Manian, Christina Garman, Alan Fairless, dan Michelle Lai, dengan berargumen bahwa arah mereka telah menjadi tidak sejalan dengan nilai-nilai inti Zcash. Konflik meningkat hingga titik di mana melanjutkan di bawah struktur yang ada tidak lagi layak. Pemecatan konstruktif adalah konsep hukum yang digunakan ketika pemberi kerja menciptakan kondisi yang sangat membatasi atau bermusuhan sehingga karyawan secara efektif dipaksa untuk mengundurkan diri. Swihart menekankan bahwa syarat-syarat kerja diubah dengan cara yang menghalangi tim dari melakukan pekerjaan mereka secara bertanggung jawab.

Stabilitas Protokol vs. Keruntuhan Organisasi

Meskipun tingkat keparahan perpecahan kepemimpinan, Swihart menekankan satu poin kunci: protokol Zcash itu sendiri tidak terpengaruh. Zcash tetap aktif, terdesentralisasi, dan sepenuhnya operasional. Produksi blok, transaksi terlindungi, dan jaminan kriptografi terus berlanjut seperti sebelumnya. Sengketa berpusat pada tata kelola dan kontrol, bukan pada kekokohan teknis jaringan.

Perbedaan ini penting. Zcash dirancang untuk berfungsi melampaui perusahaan atau dewan tunggal mana pun. Basis kodenya bersumber terbuka, dan konsensusnya tidak bergantung pada keberadaan korporat ECC. Namun demikian, di masa lalu, ECC telah mengelola peningkatan besar, penelitian dan implementasi jangka panjang dari peta jalan. Kepergiannya secara tiba-tiba, meninggalkan kekosongan sementara tentang siapa yang akan memimpin peningkatan protokol lebih lanjut, mendistribusikan uang, dan bertindak sebagai juru bicara Zcash di lembaga penegak hukum dan politik.

Apa yang Ditandakan oleh "Pemecatan Konstruktif" untuk Tata Kelola Kripto

Kata yang digunakan oleh Swihart memiliki lebih dari sekadar semantik hukum. Ini menunjukkan masalah struktural yang lebih mendasar yang merupakan karakteristik dari proyek kripto: konflik antara desentralisasi dan otoritas formal.

Organisasi nirlaba dan dewan cenderung mengontrol pendanaan dan strategi saat proyek dikembangkan dan matang. Ketika badan-badan tersebut berbenturan dengan para pembangun, pengembangan akan berhenti atau, dalam hal ini, terpecah menjadi beberapa bagian.

Para Pengembang Merencanakan Perusahaan Baru, Misi yang Sama

Pernyataan perusahaan oleh tim ECC yang keluar menunjukkan bahwa mereka tidak meninggalkan visi Zcash. Sebaliknya, mereka akan membuat perusahaan baru dan terus bekerja untuk mencapai hal yang sama, yaitu menciptakan uang pribadi yang tak terhentikan. Swihart membuat pilihan yang defensif dan bukan disruptif. Baginya, satu-satunya solusi adalah pergi sebelum beberapa tahun kerja kerasnya dikompromikan oleh apa yang dia sebut sebagai tindakan tata kelola dengan niat buruk.

Tindakan ini menyiratkan bahwa ini bukan hanya konflik organisasi tetapi juga ideologis. Para pengembang percaya bahwa ketiga nilai tersebut tidak dapat dikompromikan, termasuk memutuskan hubungan dengan badan yang sebelumnya membiayai dan mengendalikan aktivitas mereka. Masih belum jelas apakah organisasi baru akan memberikan kontribusi langsung kepada Zcash di masa depan. Itu mungkin akan didasarkan pada dukungan komunitas, kompatibilitas dana dan potensi struktur tata kelola untuk berubah.

Guncangan tata kelola datang pada waktu yang tepat ketika ZEC lemah. Setelah reli besar di tahun 2025, koin privasi ini telah kehilangan momentum di awal 2026 menghadapi inefisiensi pasar yang lebih luas dan perhatian regulasi pada aset yang berorientasi privasi. ZEC mengalami penjualan jangka pendek yang tiba-tiba menyusul berita pengunduran diri massal karena para pedagang bereaksi terhadap ketidakpastian mengenai keberlanjutan pengembangan.

