Grayscale Memperluas Ambisi ETF dengan Pengajuan Trust BNB dan Hyperliquid

Pendaftaran terbaru yang diajukan di Delaware menunjuk pada potensi produk yang diperdagangkan di bursa yang terkait dengan BNB dan Hyperliquid, menunjukkan bahwa perusahaan sedang menjajaki seberapa jauh eksposur kripto institusional dapat berkembang dalam siklus mendatang.

Poin-Poin Penting Grayscale mendaftarkan trust Delaware yang terkait dengan BNB dan Hyperliquid

Langkah ini menandakan eksplorasi awal, bukan peluncuran ETF yang pasti

Inklusi Hyperliquid menyoroti minat institusional yang meningkat pada infrastruktur DeFi

Pengajuan ini, yang dibuat di bawah CSC Delaware Trust Company, tidak menempatkan produk apa pun di pasar publik. Sebaliknya, mereka membentuk kerangka hukum yang biasanya disiapkan oleh manajer aset sebelum berhubungan dengan regulator federal. Dalam praktiknya, ini adalah langkah awal – tetapi sering mengisyaratkan niat masa depan.

Langkah awal, namun sudah familiar

Dalam proses ETF, pendaftaran trust Delaware sering kali menjadi petunjuk pertama yang terlihat. Mereka memungkinkan penerbit untuk menentukan struktur dana jauh sebelum mengajukan dokumen resmi ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Meskipun banyak trust semacam itu tidak pernah menjadi ETF yang dapat diperdagangkan, mereka secara luas dipandang sebagai prasyarat untuk setiap upaya serius.

Untuk Grayscale, langkah ini datang tak lama setelah kemajuan pada produk multi-asetnya, memperkuat pandangan bahwa perusahaan sedang mempersiapkan pasar di mana institusi menginginkan eksposur di luar serangkaian kripto utama yang sempit.

Mengapa BNB kembali menjadi perhatian

ETF potensial yang terkait dengan BNB akan tiba pada saat transisi untuk ekosistem BNB Chain. Menurut peta jalan yang baru-baru ini dipublikasikan, jaringan menargetkan peningkatan kinerja yang substansial pada tahun 2026, termasuk waktu konfirmasi yang jauh lebih cepat dan peningkatan besar dalam throughput transaksi.

Ambisi teknis tersebut dapat membantu memposisikan ulang BNB di mata investor institusional, mengalihkan perhatian dari akar pertukaran ke utilitas jaringan yang mendasarinya. Langkah eksplorasi Grayscale menunjukkan bahwa, meskipun ada sensitivitas regulasi, BNB sekali lagi sedang dievaluasi sebagai kandidat untuk produk investasi terstruktur.

Lompatan Hyperliquid dari DeFi ke minat TradFi

Sinyal yang lebih tidak terduga datang dari Hyperliquid. Dikenal sebagai bursa terdesentralisasi futures perpetual terbesar, Hyperliquid telah membangun reputasi ketahanan selama periode tekanan pasar yang ekstrem.

Sejak peluncuran tokennya pada tahun 2024, platform telah memproses volume likuidasi yang masif tanpa mengalami pemadaman yang berulang kali melanda bursa terpusat. Rekam jejak operasional tersebut tampaknya menarik perhatian alokator institusional yang mencari di luar token spot dan menuju infrastruktur on-chain yang menghasilkan pendapatan.

ETF yang terkait dengan Hyperliquid akan mewakili penyimpangan yang mencolok dari produk kripto tradisional, berpotensi menawarkan eksposur pada derivatif terdesentralisasi sebagai kelas aset daripada hanya pergerakan harga.

Regulasi mungkin menciptakan ruang untuk bereksperimen

Waktu pengajuan ini tidak mungkin kebetulan. Sentimen ETF kripto telah membaik setelah aliran masuk yang stabil ke produk trust yang ada, termasuk penawaran terkait XRP dari Grayscale, yang telah menumbuhkan aset yang dikelola tanpa penebusan besar.

Pada saat yang sama, pembuat undang-undang diharapkan akan meninjau kembali proposal struktur pasar bipartisan yang dapat mengklarifikasi bagaimana berbagai aset digital yang lebih luas diatur. Perubahan semacam itu tidak akan menjamin persetujuan, tetapi dapat mengurangi ketidakpastian untuk produk yang terkait dengan token dan protokol non-tradisional.

Membaca di antara baris

Secara keseluruhan, pendaftaran Delaware menunjuk pada rekalibrasi strategis. Grayscale tampaknya mempersiapkan pasar di mana investor institusional tidak lagi puas dengan eksposur sederhana pada aset kripto lama, tetapi sebaliknya mencari akses ke jaringan dengan aktivitas tinggi dan infrastruktur DeFi inti.

Apakah trust BNB dan Hyperliquid pernah maju ke aplikasi ETF penuh tetap menjadi pertanyaan terbuka. Yang lebih jelas adalah bahwa Grayscale memposisikan diri lebih awal, bertaruh bahwa tahun 2026 dapat menandai adopsi institusional yang lebih luas dari aset kripto yang dulunya dianggap terlalu niche atau terlalu kompleks untuk pasar tradisional.

