Token Sky turun lebih dari 5% saat kelemahan altcoin semakin dalam

Harga token Sky turun lebih dari 5% karena altcoin mengalami kesulitan.

Token dapat turun lebih lanjut di tengah kelemahan pasar yang lebih luas.

Anchorage Digital dilaporkan telah mentransfer lebih dari 69 juta token SKY.

Sky (SKY), aset tata kelola dari Sky Protocol terdesentralisasi (sebelumnya MakerDAO), telah turun lebih dari 5% dalam 24 jam terakhir karena mata uang kripto utama menghadapi tekanan ke bawah.

Setelah tren naik yang diperbaharui di awal 2026, Bitcoin telah mundur ke support di $90.000, Ethereum ke $3.000 dan XRP ke sekitar $2,15.

Peningkatan volume perdagangan karena token menghadapi tekanan ke bawah yang signifikan menunjukkan bahwa bisa ada pergerakan penurunan lebih lanjut.

Harga SKY turun di tengah transfer token besar

Harga SKY yang turun hampir 6% untuk diperdagangkan mendekati $0,056 adalah penurunan yang sejalan dengan kelemahan pasar altcoin yang lebih luas yang diamati pada hari Jumat.

Grafik harga Sky oleh TradingView

Kesulitan token ini terjadi karena aksi ambil untung menambah sentimen risk-off.

Untuk Sky, penjual telah mendominasi sejak harga turun dari tertinggi $0,096 pada Juli 2025.

Bears bahkan menguji level support sekitar $0,041 pada November.

Kenaikan baru-baru ini melihat pembeli mencapai $0,068, tetapi keadaan terlihat sulit di sisi atas di seluruh pasar mata uang kripto, dan SKY mengikuti lintasan yang serupa.

Pada 9 Januari, penurunan harga terjadi ketika data onchain menunjukkan bahwa Anchorage Digital, kustodian kripto institusional terkemuka dan bank berpiagam federal, telah memindahkan lebih dari 69 juta token SKY.

Transfer on-chain yang signifikan ini kemungkinan merupakan reposisi untuk layanan kustodian, alokasi institusional, atau tujuan strategis lainnya.

Namun, transfer besar seperti itu sering memicu aktivitas penjualan yang meningkat.

Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk harga SKY?

Indikator teknis pada grafik harian menunjukkan risiko penurunan yang berkelanjutan untuk SKY dalam jangka pendek.

Relative Strength Index (RSI) berada di pertengahan 40-an, menunjukkan momentum yang melemah dan meninggalkan ruang untuk penurunan lebih lanjut menuju kondisi oversold.

Pada saat yang sama, Moving Average Convergence Divergence (MACD) tetap bearish, dengan garis MACD di bawah garis sinyal dan histogram negatif.

Meskipun penurunan baru-baru ini sekitar 9% selama seminggu terakhir, beberapa investor tetap konstruktif terhadap prospek jangka panjang token tersebut.

Faktor pendukung yang dikutip termasuk pembelian kembali token yang sedang berlangsung yang didanai oleh pendapatan protokol dan tanda-tanda penggunaan dunia nyata yang berkembang.

Data juga menunjukkan bahwa pembelian kembali SKY tahunan telah meningkat tajam seiring dengan lonjakan pendapatan, menempatkan proyek ini di antara protokol berperingkat teratas berdasarkan aktivitas pembelian kembali.

Sementara Hyperliquid memimpin grup, Sky menempati peringkat kedua, di depan nama-nama seperti Pump.fun, TRON dan Solana.

Fundamental positif dapat memberikan dorongan yang dapat melihat bulls melawan hambatan yang didorong makro.

Jika bulls mengambil kendali, target harga bullish mencakup $0,080 dan $0,10. Sebaliknya, bears mungkin membidik $0,050 dan titik terendah $0,037.

Postingan Token Sky turun lebih dari 5% karena kelemahan altcoin semakin dalam muncul pertama kali di CoinJournal.