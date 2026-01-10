Narasi Akumulasi Solana Menguat dengan Institusi Besar, Rally Akan Segera Terjadi?

Solana sedang mengalami perubahan besar karena pemain institusional besar semakin memposisikan diri di jaringan ini. Yang dulunya dipandang terutama sebagai Layer-1 berkinerja tinggi yang didorong oleh antusiasme ritel dan pengembang kini menarik alokasi modal serius dari dana profesional, manajer aset, dan alokator institusional. Tren ini memperkuat tesis akumulasi SOL sebagai kisah likuiditas dan infrastruktur institusional yang sedang berkembang.

Mengapa Modal Besar Mulai Memposisikan Diri ke Solana

Dalam postingan X, Rex melaporkan bahwa gelombang terbaru minat institusional terhadap Solana mengonfirmasi apa yang ditunjukkan oleh analis Solana Sensei, bahwa perusahaan besar sedang aktif mengakumulasi SOL saat ini. Forward Industry saja memegang SOL senilai hampir $1 miliar, sementara perusahaan seperti Defidevcorp dan lainnya memiliki ratusan juta.

Rex memandang langkah ini hanya sebagai awal, dan SOL menonjol dalam hal tokenisasi aset dunia nyata (RWA). Kecepatan transaksinya yang luar biasa, dikombinasikan dengan biaya yang sangat murah dan skalabilitas nyata, akhirnya membuat pemindahan aset nyata on-chain menjadi layak dan berkelanjutan. Proyek-proyek yang memilih SOL bukanlah kebetulan; mereka tahu ke mana masa depan menuju.

Ahli tersebut juga merefleksikan perjalanannya. SOL telah digambarkan sebagai cepat tetapi terlalu tersentralisasi. Saat ini, institusi yang sama yang dulunya tetap di pinggir sekarang diam-diam menumpuk miliaran dalam SOL, sementara lari yang sebenarnya bahkan belum dimulai. SOL memposisikan dirinya untuk mencapai level yang mungkin terlihat tidak terbayangkan dalam beberapa tahun ke depan. "Sangat bangga menjadi bagian dari ini," catat Rex.

Sementara kerumunan tetap fokus pada volatilitas 2025, seorang analis yang dikenal sebagai Senior menyoroti bahwa Solana memasuki 2026 dengan akhirnya memenuhi janji teknisnya yang terbesar. Klien validator Firedancer resmi diluncurkan di mainnet pada Januari 2026, mendorong finalitas jaringan menjadi 150 milidetik dan akhirnya mengakhiri tahun-tahun kekhawatiran tentang ketahanan beta dan kinerja.

Pada saat yang sama, Western Union secara resmi mengintegrasikan jaringan SOL. Sementara itu, Spot SOL ETF melampaui $1 miliar dalam total aset bersih minggu ini, menunjukkan bahwa infrastruktur juga telah mencapai standar tingkat institusional yang sesungguhnya. Di masa lalu, saat SOL bertransisi dari taman bermain ritel menjadi rel keuangan global permanen, menjadi tak tergoyahkan akan terasa jelas.

Aktivitas On-Chain Mencerminkan Pertumbuhan Penggunaan Nyata

Metrik Solana terus bertumbuh. Investor dan pendiri Inner Circle, Lark Davis, telah mengungkapkan bahwa pendapatan aplikasi SOL melonjak menjadi $2,39 miliar, peningkatan 46% year-over-year dan rekor tertinggi baru sepanjang masa pada 2025. Pendapatan jaringan SOL juga mencapai $1,48 miliar, mewakili peningkatan 48 kali lipat selama dua tahun terakhir. Sementara itu, dompet aktif harian telah naik menjadi 3,2 juta, menunjukkan bahwa pertumbuhan SOL semakin membaik.

Pada 6 Januari, hampir $900 juta pasokan stablecoin memasuki ekosistem SOL dalam satu hari. Saat ini, SOL memimpin semua rantai dalam volume DEX 24 jam dan 30 hari, dan telah muncul sebagai blockchain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar untuk saham yang ditokenisasi.