Crypto.com Memperoleh Izin Cayman saat Yurisdiksi Pulau Menarik Perusahaan Web3 Global

Crypto.com menerima persetujuan VASP bersyarat dari Otoritas Moneter Kepulauan Cayman pada 5 Januari.

Cayman telah memperketat aturan kripto, mewajibkan lisensi untuk platform perdagangan dan kustodian.

Para ahli industri mengatakan bursa besar yang mencari lisensi menandakan kepercayaan pada kerangka kerja Cayman.

Sebuah bursa mata uang kripto telah bergerak lebih dekat ke izin regulasi penuh di Kepulauan Cayman, menyoroti peran wilayah yang berkembang dalam regulasi aset digital global.

Pada 5 Januari, Crypto.com mengatakan telah menerima persetujuan bersyarat untuk lisensi Virtual Asset Service Provider (VASP) dari Otoritas Moneter Kepulauan Cayman. Crypto.com mengatakan kini melayani lebih dari 150 juta pengguna di seluruh dunia.

Cayman Memperketat Aturan Kripto

Kepulauan Cayman secara bertahap telah meningkatkan standar regulasi untuk perusahaan aset digital. Aturan sebelumnya mewajibkan pendaftaran, tetapi pembaruan terbaru sekarang mewajibkan platform perdagangan dan layanan kustodian untuk memiliki lisensi formal karena profil risiko mereka yang lebih tinggi.

Regulator mengatakan perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan sambil tetap memungkinkan inovasi dalam sektor tersebut.

Respons Industri

Para ahli hukum menyambut baik langkah ini, mengatakan ini menandakan kepercayaan pada kerangka regulasi Kepulauan Cayman. Michael Bacina, salah satu pendiri NXT Law dan wakil ketua Blockchain Association of the Cayman Islands, mengatakan bursa besar yang mencari lisensi menunjukkan komitmen jangka panjang untuk beroperasi di bawah aturan yang jelas.

CEO dan salah satu pendiri Parallel, Laura Birrell juga berbicara tentang hal yang sama dan mengatakan, "Masa depan real estat adalah digital. Dan Kepulauan Cayman adalah tempat masa depan itu sudah terungkap."

Bagian dari Dorongan Regulasi yang Lebih Luas

Persetujuan Cayman menambah daftar izin regulasi Crypto.com yang berkembang di pasar-pasar besar. Perusahaan telah mengamankan persetujuan atau pendaftaran di wilayah termasuk Uni Eropa, Inggris Raya, Kanada, Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Australia, dan beberapa yurisdiksi lainnya.

Crypto.com mengatakan cakupan regulasi yang luas memungkinkan untuk beroperasi di berbagai pasar di bawah aturan lokal, karena pemerintah terus memperketat pengawasan platform kripto.

Apakah Kepulauan Cayman Berubah Menjadi Hub Kripto Global?

Menurut Jamie Roberts, penasihat senior untuk proyek Web3 dan aset digital di Kepulauan Cayman, yurisdiksi ini mungkin kecil dalam ukuran, tetapi tidak dalam kredibilitas.

Salah satu alasan daya tarik ini adalah Cayman Foundation Company, struktur hukum yang tidak memiliki pemilik atau pemegang saham. Ini membuatnya sangat berguna untuk proyek terdesentralisasi yang memerlukan entitas hukum tanpa kontrol tradisional. Roberts mengatakan firmanya saja telah membantu mendirikan lebih dari 400 entitas semacam itu, dari sekitar 1.200 total.

Meskipun menjadi wilayah luar negeri Inggris tidak memberikan akses langsung ke pasar Inggris atau Uni Eropa, Cayman disetujui oleh regulator global dan dipandang sebagai yurisdiksi yang aman dan teregulasi dengan baik. Ini telah menjadikannya pilihan populer bagi perusahaan kripto dan organisasi terdesentralisasi yang mendirikan atau memindahkan operasi mereka.

