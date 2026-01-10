Adopsi kartu stablecoin akan menjadi 'tema besar' tahun 2026: Eksekutif Dragonfly

Venture capitalist kripto memperkirakan adopsi kartu stablecoin akan meledak pada 2026 setelah startup fintech Rain mengamankan pendanaan $250 juta untuk mendorong pembayaran stablecoin.

Seorang pemimpin industri mengatakan kartu berbasis stablecoin sedang membentuk diri menjadi salah satu tema kripto terbesar di 2026, yang berupaya memberikan manfaat blockchain sambil menjaga pengalaman pembayaran tetap familiar bagi konsumen.

"Ini adalah salah satu tema besar di 2026: kripto menjadi lebih tertanam dalam bagaimana pembayaran mengalir melalui ekonomi global," Haseeb Qureshi, mitra pengelola di perusahaan venture capital yang fokus pada kripto Dragonfly, posting di X pada hari Jumat.

"Kartu stablecoin berkembang dengan sangat pesat, di mana-mana di seluruh dunia," tambah VC tersebut setelah startup stablecoin Rain mengumpulkan $250 juta dalam putaran pendanaan yang mendorong valuasinya mencapai hampir $2 miliar.

