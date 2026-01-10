RUU CLARITY Membutuhkan Dukungan Bipartisan di Komite Perbankan Senat: Analis

Pengesahan Digital Asset Market Clarity Act tahun 2025, yang juga dikenal sebagai RUU struktur pasar CLARITY, bergantung pada dukungan bipartisan di Komite Perbankan Senat Amerika Serikat, menurut Alex Thorn, kepala riset di perusahaan investasi kripto Galaxy.

Biasanya, Senat membutuhkan setidaknya 60 suara untuk memajukan undang-undang, dan Partai Republik memerlukan tujuh hingga 10 suara dari Partai Demokrat untuk menyetujui CLARITY Act, kata Thorn pada hari Jumat.

Jika Partai Republik dapat mengamankan empat suara dari Demokrat di Komite Perbankan Senat, "kemungkinan besar" semua 17 senator Demokrat yang memberikan suara untuk GENIUS Act, kerangka regulasi stablecoin, akan memberikan suara bersama Partai Republik untuk memajukan RUU struktur pasar. Thorn menambahkan:

Catatan Senat AS tentang legislasi terkait kripto. Sumber: Alex Thorn

Kongres AS yang mengesahkan kerangka struktur pasar kripto akan mendorong adopsi kripto, terutama di kalangan investor institusional, yang mungkin ragu untuk mengadopsi teknologi aset digital karena regulasi yang tidak jelas dan kemungkinan pembalikan regulasi, kata Thorn.

Terkait: Perwakilan kripto terbang ke Capitol AS minggu ini untuk membahas RUU struktur pasar

Apa yang terjadi jika RUU struktur pasar tidak lolos?

Jika CLARITY Act gagal lolos di Senat, dampaknya terhadap industri kripto akan "relatif minimal," kata Thorn, menambahkan bahwa pelaku industri telah mengamankan beberapa tujuan kebijakan utama melalui perubahan regulasi pro-kripto di AS.

Namun, sentimen investor jangka pendek kemungkinan akan terdampak jika RUU gagal maju, kata Thorn, dengan pemilihan paruh waktu AS tahun 2026 membuat "sangat tidak pasti" bahwa RUU akan mendapatkan pemungutan suara kedua pada tahun 2026 jika gagal maju pada 15 Januari.

Keseimbangan kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada saat penulisan. Sumber: US House

Bank Investasi TD Cowen baru-baru ini memperingatkan bahwa legislasi struktur pasar kripto mungkin tidak akan lolos hingga tahun 2027, dan mungkin berlaku efektif pada tahun 2029, jika para anggota parlemen Demokrat berhasil menunda pemungutan suara melampaui pemilihan paruh waktu dan merebut kembali kekuasaan di setidaknya satu kamar Kongres.

Regulasi era Trump yang menguntungkan industri kripto, kecerdasan buatan dan industri teknologi yang lebih luas dapat dibatalkan jika Partai Republik kehilangan kendali atas salah satu kamar di pemilihan paruh waktu 2026, kata manajer dana lindung nilai miliarder Ray Dalio.

